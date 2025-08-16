Bisnis Indonesia Premium
BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis

BNI wondrX 2025 di ICE BSD, 15-17 Agustus, tawarkan akses gratis dan mudah dengan shuttle bus, pameran inovatif, hiburan, dan solusi finansial.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 18:01
Suasana Pengunjung Acara BNI wondrX 2025 ICE BSD
Suasana Pengunjung Acara BNI wondrX 2025 ICE BSD
Ringkasan Berita
  • BNI wondrX 2025 di ICE BSD menawarkan pameran produk dan layanan perbankan dengan konsep experience program yang menggabungkan teknologi, promosi, dan aktivitas interaktif.
  • BNI menyediakan akses mudah dan gratis ke lokasi pameran melalui pendaftaran online, shuttle bus dari beberapa titik, serta opsi transportasi umum dan parkir untuk kendaraan pribadi.
  • Pameran ini menghadirkan tenant dari berbagai sektor dan hiburan musik, bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan nasabah dan menawarkan inovasi layanan serta pengalaman berbeda.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki hari kedua penyelenggaraan BNI wondrX 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memastikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin menikmati pameran ini di ICE BSD, Tangerang. Gelaran yang berlangsung sejak Jumat (15/8/2025) hingga Minggu (17/8/2025) ini menghadirkan beragam pengalaman, solusi finansial, hingga hiburan musik.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI wondrX 2025 tidak hanya menjadi pameran produk dan layanan perbankan, tetapi juga menghadirkan konsep experience program yang menggabungkan teknologi, promosi menarik, hingga aktivitas interaktif.

"Masyarakat yang ingin hadir ke acara tersebut bisa langsung mendaftar di regis-wondrx.bni.co.id, bebas biaya. BNI juga telah menyiapkan shuttle bus khusus gratis untuk memudahkan pengunjung menuju lokasi," ujar Okki dalam keterangan tertulisnya.

BNI menyiapkan beberapa titik keberangkatan shuttle bus, antara lain dari Menara BNI, CITOS, dan BXC Mall dengan jadwal keberangkatan mulai pukul 09.00 hingga 19.00 WIB. Selain itu, tersedia layanan intermoda dari Stasiun Cisauk mulai pukul 09.00 hingga 14.30 WIB, serta shuttle bus dari ICE BSD dan AEON Mall dengan jadwal pukul 09.25 hingga 15.10 WIB. Pengunjung hanya perlu menunjukkan QR registrasi BNI wondrX 2025 sebelum naik.

Bagi pengguna transportasi umum, tersedia opsi Transjakarta koridor S11 rute Grogol-BSD, transit di Teras Kota, kemudian melanjutkan perjalanan dengan BSD Link menuju ICE BSD. Sementara pengguna KRL dapat turun di Stasiun Cisauk, lalu berjalan ke Terminal Intermoda BSD dan naik BSD Link ke ICE BSD.

Pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi dapat mengakses ICE BSD melalui Tol Jakarta-Tangerang (exit 18 Tangerang Serpong) atau Tol Jakarta Lingkar Luar–Serpong (exit 16 ICE/BSD City). BNI menyediakan empat titik parkir, yaitu Edutown 2, Basement ICE 6-10, Outdoor 10 Plaza A, dan Edutown 3. Pembayaran parkir dan tol dapat dilakukan dengan TapCash.

Selama tiga hari pelaksanaan, BNI wondrX 2025 akan menghadirkan tenant dari sektor perbankan, otomotif, travel, kuliner, hingga lifestyle. Pengunjung juga dapat mengikuti talkshow, permainan interaktif, serta menikmati penampilan musik dari Bernadya, Juicy Lucy, Wijaya80, Alex Teh, dan Lyodra.

Pameran ini menjadi salah satu upaya BNI menghadirkan inovasi layanan dan pengalaman berbeda bagi masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan dengan nasabah melalui kegiatan yang menggabungkan hiburan, teknologi, dan solusi finansial. Informasi lengkap mengenai agenda dan promo BNI wondrX 2025 dapat diakses melalui situs wondrx.bni.co.id atau aplikasi wondr by BNI pada menu Lifestyle.

 

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

