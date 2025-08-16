Premi Asuransi Jasindo Tumbuh 30,34% dan Laba Naik 57,83% Per Juli 2025

Pertumbuhan premi asuransi Jasindo juga ditopang oleh kinerja positif di hampir seluruh lini bisnis utama.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mencatatkan perolehan premi Rp2,64 triliun per Juli 2025 atau tumbuh 30,34% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp2,03 triliun. Pendapatan premi lini asuransi engineering mencatatkan pertumbuhan tertinggi.

Pertumbuhan premi disertai perbaikan kualitas portofolio yang tecermin dari penurunan klaim bruto sebesar 22,10% menjadi Rp849,94 miliar dari sebelumnya Rp1,09 triliun.

Dari sisi profitabilitas, Jasindo membukukan hasil underwriting senilai Rp260,61 miliar atau tumbuh 23,35% dibandingkan dengan Rp211,27 miliar pada Juli 2024.

Hasil investasi juga meningkat 6,55% menjadi Rp157,92 miliar, mendorong laba perusahaan melonjak 57,83% menjadi Rp112,92 miliar dari Rp71,54 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Jasindo, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi strategi bisnis dan manajemen risiko yang ketat.

“Kami berfokus pada penguatan portofolio dengan pendekatan selektif dan berbasis analisis risiko, sehingga pertumbuhan premi sejalan dengan peningkatan kualitas hasil underwriting,” ujarnya dalam rilis, Sabtu (15/8/2025).

Menurut Brellian, pertumbuhan premi juga ditopang oleh kinerja positif di hampir seluruh lini bisnis utama. Asuransi engineering mencatat lonjakan tertinggi dengan kenaikan 306,51%, diikuti oleh liability yang naik 113,76%. Sementara lini cargo, property, dan engineering onshore juga tumbuh signifikan masing-masing sebesar 36,23%, 13,59%, dan 19,03%.

Pencapaian kinerja per Juli 2025 juga menjadi cerminan dari kepercayaan mitra dan nasabah terhadap layanan Jasindo.

“Kepercayaan adalah modal utama kami. Kinerja positif ini kami dedikasikan untuk terus memberikan perlindungan optimal bagi seluruh tertanggung, sekaligus memperkuat posisi Jasindo sebagai perusahaan asuransi nasional yang andal,” tambahnya.

Dengan tren kinerja yang solid hingga pertengahan tahun, Jasindo optimistis dapat melampaui target tahunan 2025, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan industri asuransi umum di Indonesia.