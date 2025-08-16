BNI-JCB Luncurkan Kartu Kredit Korporat untuk Perusahaan Jepang

BNI dan JCB meluncurkan BNI JCB Corporate Card untuk perusahaan Jepang di Indonesia, menawarkan fitur eksklusif dan kemudahan transaksi bisnis non-tunai

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bekerja sama dengan PT JCB International Indonesia meluncurkan produk kartu kredit terbaru, BNI JCB Corporate Card, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan transaksi operasional perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Kartu kredit ini menawarkan desain eksklusif bertema kota Tokyo, serta berbagai fitur dan benefit yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis di era digital.

Peluncuran yang berlangsung pada ajang BNI wondrX 2025 di ICE BSD pada Jumat (15/8/2025) ini dihadiri oleh President & CEO JCB International Co., Ltd. Masaki Yokawa beserta jajarannya. Adapun dari pihak BNI hadir Direktur Consumer Banking Corina Leyla Karnalies, Direktur Treasury & International Banking Abu Santosa Sudrajat, dan Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan.

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, BNI JCB Corporate Card merupakan bagian dari komitmen BNI dalam menghadirkan inovasi sistem pembayaran non-tunai yang efisien dan terintegrasi, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengatur pengeluaran di era digital.

"Sejalan dengan semangat Menemani Tiap Langkahmu, pemegang kartu dapat menikmati berbagai reward yang mendukung gaya hidup aktif dan produktif, mulai dari akses eksklusif ke airport lounge di lima bandara, cashback green fee di klub golf pilihan, diskon layanan kesehatan, hingga penawaran spesial kuliner di restoran Jepang pilihan,” ujar Corina dalam keterangan tertulisnya.

BNI JCB Corporate Card, lanjut Corina juga menawarkan fleksibilitas limit, notifikasi transaksi, layanan Call Center dan PIC Corporate 24 jam, serta fasilitas perjalanan dinas melalui BNI TeleTravel.

Selain keuntungan dari BNI, pemegang kartu juga memperoleh berbagai keistimewaan dari JCB. Fasilitas tersebut mencakup akses ke lounge bandara internasional di hampir seluruh negara tujuan favorit, cashback untuk transportasi umum di Jepang, layanan pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini kanker, hingga harga spesial menu omakase di restoran Jepang pilihan di Indonesia. Pemegang kartu juga dapat menikmati beragam program eksklusif lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

BNI memastikan proses pengajuan BNI JCB Corporate Card dapat dilakukan dengan mudah melalui Kantor Cabang BNI terdekat atau Relationship Manager BNI. "Kami berharap kolaborasi dengan JCB ini dapat dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan Jepang di Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem transaksi non-tunai yang praktis, aman, dan bernilai tambah tinggi," pungkas Corina.

Peluncuran BNI JCB Corporate Card semakin memperkuat posisi BNI sebagai bank yang fokus pada inovasi digital dan layanan korporat berkualitas. Dengan berbagai keunggulannya, kartu ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi perusahaan Jepang dalam mengelola transaksi bisnis mereka di Indonesia. (*)