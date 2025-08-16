Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Siapkan Anggaran Rp69 Triliun untuk BPJS Kesehatan 2026

Prabowo alokasikan Rp69 triliun untuk BPJS Kesehatan 2026, mendukung 146,4 juta peserta. Anggaran ini bagian dari Rp244 triliun untuk kesehatan di APBN.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 09:30
Share
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Senin (19/5/2025). / Bisnis-Fanny Kusumawardhani
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Senin (19/5/2025). / Bisnis-Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran Rp69 triliun untuk program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa anggaran itu dimaksudkan dalam rangka untuk membantu masyarakat agar bisa mendapatkan akses dan operasi dari pelayanan kesehatan.

Dalam paparan materi yang dia sampaikan, Rp69 triliun ini terbagi dalam Rp66,5 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang menyasar 96,8 juta peserta. Lalu, Rp2,5 triliun sisanya dialokasikan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Kelas III bagi 49,6 juta peserta.

“Jadi ini besar sekali totalnya 96 plus 49,6 yang dibayar penuh oleh APBN atau yang dibayar sebagian oleh APBN, sehingga mereka mendapatkan akses layanan BPJS,” katanya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan TA 2026, di Gedung DJP, Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

Sri Mulyani juga menjelaskan rincian Rp244 triliun untuk anggaran kesehatan 2026 secara keseluruhan. Sebesar Rp123,2 triliun dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat dan Rp72,1 triliun untuk sarana prasarana kesehatan.

Adapun, dari Rp123,2 triliun dalam layanan kesehatan masyarakat terbagi menjadi Rp69 triliun untuk iuran JK, Rp24,7 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG) ibu hamil/menyusui dan balita. Kemudian, Rp13,3 triliun untuk jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri, Rp8,7 triliun untuk pemberian vaksin tuberkulosis.

Baca Juga

“Cek kesehatan gratis untuk 130,3 juta peserta sebesar Rp2,6 triliun. Kemudian dana desa yang untuk penanganan stunting itu Rp2,9 triliun. Dan pembinaan 100 HPK bagi keluarga dengan baduta bagi 93,8 ribu keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Rp72,1 triliun yang ada dalam klaster srana prasarana kesehatan terbagi menjadi Rp2,7 triliun untuk revitalisasi rumah sakit di daerah, Rp16,3 triliun untuk BOK dan BOKB untuk layanan 10.224 puskesmas dan 6.345 balai KB.

Selanjutnya, sebesar Rp41,7 triliun untuk DAU bidang kesehatan untuk layanan masyarakat. Kemudian, Rp300 miliar untuk pemeriksaan sampel, makanan obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Bantuan PPDS/PPDGS senilai Rp200 miliar dan Rp10,9 triliun sisanya untuk layanan rumah sakit Kemenhan, Polri, dan Kejaksaan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others
Premium
39 menit yang lalu

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment
Premium
1 jam yang lalu

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

LEMAK TRANS : BPJS Kesehatan Terimpit Regulasi Setengah Hati

LEMAK TRANS : BPJS Kesehatan Terimpit Regulasi Setengah Hati

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

Bersalin di Puskesmas Jam Tiga Pagi, Tetap Dilayani Sepenuh Hati

Bersalin di Puskesmas Jam Tiga Pagi, Tetap Dilayani Sepenuh Hati

APBN 2026 Diprediksi Capai Rp3.820 Triliun, Fokus di 8 Agenda Prioritas Ini

APBN 2026 Diprediksi Capai Rp3.820 Triliun, Fokus di 8 Agenda Prioritas Ini

Mendagri: Anggaran Pendidikan dan Kesehatan APBD Tak Boleh untuk Pemungutan Suara Ulang Pilkada

Mendagri: Anggaran Pendidikan dan Kesehatan APBD Tak Boleh untuk Pemungutan Suara Ulang Pilkada

Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

Pidato Lengkap Prabowo soal RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Pidato Lengkap Prabowo soal RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Siapkan Anggaran Rp69 Triliun untuk BPJS Kesehatan 2026
Asuransi
39 menit yang lalu

Prabowo Siapkan Anggaran Rp69 Triliun untuk BPJS Kesehatan 2026

Premi Asuransi Jasindo Tumbuh 30,34% dan Laba Naik 57,83% Per Juli 2025
Asuransi
2 jam yang lalu

Premi Asuransi Jasindo Tumbuh 30,34% dan Laba Naik 57,83% Per Juli 2025

BNI-JCB Luncurkan Kartu Kredit Korporat untuk Perusahaan Jepang
Perbankan
2 jam yang lalu

BNI-JCB Luncurkan Kartu Kredit Korporat untuk Perusahaan Jepang

BNI wondrX 2025 Hadir dengan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan
Perbankan
12 jam yang lalu

BNI wondrX 2025 Hadir dengan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan

BNI wondrX 2025 Hadir dengan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan
Perbankan
12 jam yang lalu

BNI wondrX 2025 Hadir dengan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan

BNI-JCB Luncurkan Kartu Kredit Korporat untuk Perusahaan Jepang
Perbankan
2 jam yang lalu

BNI-JCB Luncurkan Kartu Kredit Korporat untuk Perusahaan Jepang

Diversifikasi Portofolio, Preskom BCA Kurangi Kepemilikan Saham
Perbankan
15 jam yang lalu

Diversifikasi Portofolio, Preskom BCA Kurangi Kepemilikan Saham

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Diversifikasi Portofolio, Preskom BCA Kurangi Kepemilikan Saham

2

BNI wondrX 2025 Hadir dengan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan

3

Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun, Subsidi Bunga Rp36,5 Triliun

4

Jurus Prabowo Musnahkan Lintah Darat, Gandeng Bank Himbara

5

Sidang Dugaan Kartel Pinjol Bikin KPPU Pecah Rekor, Periksa 97 Terlapor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kreasi Kue Bernuansa Perayaan HUT RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Diversifikasi Portofolio, Preskom BCA Kurangi Kepemilikan Saham

2

BNI wondrX 2025 Hadir dengan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan

3

Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun, Subsidi Bunga Rp36,5 Triliun

4

Jurus Prabowo Musnahkan Lintah Darat, Gandeng Bank Himbara

5

Sidang Dugaan Kartel Pinjol Bikin KPPU Pecah Rekor, Periksa 97 Terlapor