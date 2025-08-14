Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Program JKN oleh BPJS Kesehatan memudahkan mahasiswa seperti Dea dari Sanggau untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas tanpa khawatir biaya
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 10:54
Share
Dea Fatrika peserta JKN sejak 2014
Dea Fatrika peserta JKN sejak 2014
Ringkasan Berita
  • Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan memberikan akses layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, termasuk mahasiswa perantau seperti Dea Fatrika.
  • Dea, yang terdaftar sebagai peserta JKN sejak kecil, merasakan manfaat besar dari program ini, terutama saat merantau untuk pendidikan, karena dapat mengakses layanan medis tanpa khawatir biaya.
  • Dea menilai pelayanan BPJS di fasilitas kesehatan tingkat pertama sangat responsif, namun mengharapkan peningkatan layanan di rumah sakit, terutama dalam hal administrasi surat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SANGGAU - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi salah satu penopang utama akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Salah satunya dirasakan Dea Fatrika, mahasiswi asal Kota Sanggau, Kalimantan Barat, yang telah terdaftar sebagai peserta JKN sejak 2014 karena orang tuanya bekerja sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) di perusahaan kelapa sawit.

"Saya sudah ikut BPJS (Kesehatan) sejak masih sekolah dasar karena saya terdaftar sebagai tanggungan orang tua yang bekerja di Perseroan Terbatas (PT) Kelapa Sawit di Kabupaten Sanggau. Sebagai anak yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan sejak dini, saya merasakan manfaat besar dari program ini, terutama saat saya merantau untuk menempuh pendidikan di luar daerah asal," ungkap Dea.

Kondisi tersebut semakin meringankan beban Dea karena sejak kecil ia sudah terdaftar sebagai peserta JKN melalui orang tuanya. Dengan adanya jaminan kesehatan ini, Dea dapat mengakses layanan medis tanpa harus khawatir tentang biaya, sehingga meskipun sedang menghadapi sakit di perantauan, ia tetap bisa mendapatkan perawatan yang dibutuhkan dengan lebih tenang.

"Saya merasakan pelayanan BPJS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik, sangat responsif dan efisien. Proses berobat di sana berjalan lancar dan mudah tanpa hambatan. Namun, saya melihat masih ada peluang untuk peningkatan layanan BPJS di rumah sakit, terutama di RS Untan. Bagian administrasi surat di rumah sakit tersebut sebaiknya diperbaiki agar prosesnya bisa menjadi lebih cepat dan memberikan kenyamanan lebih bagi pasien," ujar Dea.

Sejauh ini, Dea lebih sering memanfaatkan kepesertaan JKN miliknya untuk pengobatan ringan seperti maag dan flu. Namun pengalaman yang paling berkesan adalah saat ia harus dirawat inap di RSUD M.Th. Djaman, Sanggau, karena menderita demam berdarah (DBD) dan tipes. Ia menjalani perawatan selama lima hari dan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Pelayanan di RS M.Th. Djaman sangat baik. Dari sisi administrasi juga cukup cepat, tidak bertele-tele. Dokter selalu rutin mengecek kondisi saya setiap hari selama saya dirawat. Meskipun saya dirawat sebagai peserta BPJS, saya menilai ruang rawat inap yang disediakan cukup nyaman dan memadai untuk proses pemulihan. Sebagai peserta BPJS, fasilitas yang saya dapatkan lumayan bagus, walaupun sederhana tapi sudah cukup untuk saya,” ungkap Dea.

Dea menyebut kehadiran Program JKN memberi peran penting sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat, khususnya mahasiswa perantau yang hidup mandiri dan memiliki keterbatasan finansial. Menurutnya, akses layanan kesehatan yang terjamin membantu mengurangi kekhawatiran saat menghadapi masalah kesehatan di luar rumah.

“Sebagai mahasiswa yang jauh dari orang tua, BPJS (Kesehatan) sangat membantu saya, terutama saat saya sedang dalam keadaan tidak punya uang. Dengan adanya BPJS (Kesehatan), saya merasa lebih tenang karena tidak perlu takut atau khawatir ketika harus berobat. Layanan ini benar-benar memberikan rasa aman dan kemudahan bagi saya dalam menjaga kesehatan selama menempuh pendidikan jauh dari rumah,” jelas Dea.(AS/ys)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal
Premium
43 menit yang lalu

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

LEMAK TRANS : BPJS Kesehatan Terimpit Regulasi Setengah Hati

LEMAK TRANS : BPJS Kesehatan Terimpit Regulasi Setengah Hati

Bersalin di Puskesmas Jam Tiga Pagi, Tetap Dilayani Sepenuh Hati

Bersalin di Puskesmas Jam Tiga Pagi, Tetap Dilayani Sepenuh Hati

Lagi, Digitalisasi BPJS Kesehatan Sabet Penghargaan Bergengsi

Lagi, Digitalisasi BPJS Kesehatan Sabet Penghargaan Bergengsi

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

Adu Sehat Emiten Rumah Sakit HEAL Vs MIKA Paruh Pertama 2025

Adu Sehat Emiten Rumah Sakit HEAL Vs MIKA Paruh Pertama 2025

Tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan Turun, Beban Fiskal Cirebon Meningkat

Tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan Turun, Beban Fiskal Cirebon Meningkat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa
Asuransi
1 jam yang lalu

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong
Perbankan
3 jam yang lalu

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways
Asuransi
14 jam yang lalu

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa
Asuransi
1 jam yang lalu

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem
Perbankan
15 jam yang lalu

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025
Perbankan
15 jam yang lalu

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

Berita Lainnya

Terpopuler

1

QRIS Tap Cara Bayar Terkini Menggunakan Aplikasi GoPay

2

Payment ID Dituding Awasi Transaksi Warga RI, Ini Respons BI

3

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

4

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

5

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pembiayaan CIMB Niaga Syariah Meningkat
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

QRIS Tap Cara Bayar Terkini Menggunakan Aplikasi GoPay

2

Payment ID Dituding Awasi Transaksi Warga RI, Ini Respons BI

3

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

4

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

5

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025