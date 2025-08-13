Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan Payment ID bukan untuk memata-matai, melainkan untuk perbaikan sistem dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 20:28
Share
Logo Bank Indonesia (BI) di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada Kamis (23/11/2023). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Logo Bank Indonesia (BI) di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada Kamis (23/11/2023). / Bloomberg-Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemantauan data dan transaksi masyarakat oleh negara melalui Payment ID bukanlah bentuk “memata-matai” seperti yang kerap disalahartikan.

Dia menekankan bahwa kehadiran program tersebut melainkan bagian dari upaya perbaikan kebijakan dan penyaluran bantuan.

“Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai, agak kurang pas. Semangatnya adalah untuk memonitor, apalagi jika ada transaksi-transaksi mencurigakan,” ujar Prasetyo usai gladi kotor perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya, pengawasan transaksi bertujuan memastikan data digunakan secara tepat sesuai aturan, terutama menyangkut perlindungan data pribadi.

Dia mencontohkan temuan penerima bantuan sosial (bansos) yang ternyata tidak layak menerima atau memanfaatkan bantuan untuk hal yang tidak semestinya.

“Kalau tadi makna memata-matai itu kemudian kita ingin kepo mau melihat, ndak. kita semangatnya kan untuk perbaikan. bahwa ternyata setelah di mapping, bahasa lainnya diidentifikasi, ketemu lah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi,” tuturnya

Prasetyo menjelaskan, Payment ID telah memiliki teknologi mumpuni untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi maupun kegiatan ekonomi secara akurat.

“Sekarang sulit rasanya menyembunyikan transaksi. Misalnya, belanja bahan saja kita bisa hitung berapa kegiatan ekonomi berjalan, hasilnya berapa, dan kewajiban pajaknya ke negara,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dia juga memastikan keamanan data terjamin dan tidak boleh disalahgunakan.

“Ya iya dong, ngga boleh [disalahgunakan], tetapi yang untuk laporan terbuka misalnya hasil produksi berapa kan itu hal yang harus terbuka dan tak bisa disembunyikan,” pungkas Prasetyo Hadi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium
5 menit yang lalu

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
1 jam yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Payment ID Dituding Awasi Transaksi Warga RI, Ini Respons BI

Payment ID Dituding Awasi Transaksi Warga RI, Ini Respons BI

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?

Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih 'Warning' ke Pejabat Publik

Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih 'Warning' ke Pejabat Publik

Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

Ada 16.000 Undangan Bakal Hadiri Upacara 17 Agustus, HUT ke-80 RI di Istana

Ada 16.000 Undangan Bakal Hadiri Upacara 17 Agustus, HUT ke-80 RI di Istana

Mensesneg: Kisruh Bendera One Piece Akibat Pihak Tak Bertanggung Jawab

Mensesneg: Kisruh Bendera One Piece Akibat Pihak Tak Bertanggung Jawab

Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem
Perbankan
37 menit yang lalu

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025
Perbankan
48 menit yang lalu

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

Perbanas Dukung Universal Banking, Baik bagi Bisnis dan Pengawasan
Perbankan
1 jam yang lalu

Perbanas Dukung Universal Banking, Baik bagi Bisnis dan Pengawasan

PNM Pulihkan Terumbu Karang untuk Keberlanjutan Lingkungan
Multifinance
10 jam yang lalu

PNM Pulihkan Terumbu Karang untuk Keberlanjutan Lingkungan

BSI Pastikan Cadangan Emas Aman di Tengah Lonjakan Harga Global
Perbankan
2 jam yang lalu

BSI Pastikan Cadangan Emas Aman di Tengah Lonjakan Harga Global

Ini Strategi Investasi Triliunan Dana Pensiun saat Pasar Saham Bullish
Asuransi
3 jam yang lalu

Ini Strategi Investasi Triliunan Dana Pensiun saat Pasar Saham Bullish

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari KB Bank (BBKP)

2

KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk

3

PNM Pulihkan Terumbu Karang untuk Keberlanjutan Lingkungan

4

Mandiri Sahabat Desa Dorong Ekonomi dengan Aksi Bersih Waduk di Jabar

5

OJK Kaji Universal Banking, Pengamat: Peluang Tambah Pundi-Pundi Cuan Bank

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari KB Bank (BBKP)

2

KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk

3

PNM Pulihkan Terumbu Karang untuk Keberlanjutan Lingkungan

4

Mandiri Sahabat Desa Dorong Ekonomi dengan Aksi Bersih Waduk di Jabar

5

OJK Kaji Universal Banking, Pengamat: Peluang Tambah Pundi-Pundi Cuan Bank