PNM Pulihkan Terumbu Karang untuk Keberlanjutan Lingkungan

PNM tanam terumbu karang di Makassar untuk pulihkan ekosistem laut, dukung ekonomi pesisir, dan kembangkan wisata bahari, berkolaborasi dengan BUMN lainnya.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 10:56
PNM bersama sejumlah mitra berkolaborasi dalam program konservasi terumbu karang untuk mendukung kelestarian lingkungan dan kehidupan pesisir yang berkelanjutan
PNM bersama sejumlah mitra berkolaborasi dalam program konservasi terumbu karang untuk mendukung kelestarian lingkungan dan kehidupan pesisir yang berkelanjutan
  • PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama BUMN lainnya menanam terumbu karang di Pulau Barang Lompo, Makassar, untuk mendukung konservasi ekosistem laut dan keberlanjutan lingkungan.
  • Inisiatif ini bertujuan memulihkan ekosistem laut yang terdegradasi hingga 30-40% akibat aktivitas merusak, serta meningkatkan potensi wisata bahari dan ekonomi masyarakat pesisir.
  • PNM melibatkan masyarakat setempat dalam edukasi dan pelatihan perawatan terumbu karang, berharap langkah ini menginspirasi lebih banyak pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Program PNM Peduli melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melaksanakan berupa penanaman terumbu karang di Pulau Barang Lompo, Makassar, sebagai langkah nyata mendukung konservasi ekosistem laut dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antar BUMN yakni PNM, Pelindo, Pegadaian, dan Askrindo, yang dilaksanakan untuk merevitalisasi ekosistem bawah laut, memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir, dan mengembangkan potensi wisata bahari.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir Makassar mengalami tekanan ekologis yang cukup signifikan, dengan tingkat degradasi terumbu karang di beberapa area mencapai 30-40% akibat aktivitas penangkapan ikan yang merusak dan pencemaran laut. Melalui inisiatif PNM Peduli Tanam Terumbu Karang, diharapkan menjadi pemicu untuk terjadinya pemulihan ekosistem yang mampu menjaga keberlangsungan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Pulau Barang Lompo sendiri dikenal sebagai salah satu ikon wisata bawah laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sehingga pelestarian terumbu karang di area ini menjadi sangat strategis bagi keberlanjutan lingkungan dan pariwisata daerah.

Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary mengungkapkan kegiatan ini juga melibatkan masyarakat setempat yang diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan laut hingga pelatihan perawatan terumbu karang. “Kegiatan ini bukan hanya bentuk kolaborasi antar BUMN di Makassar, tetapi juga wujud kepedulian PNM terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Kami berharap langkah ini menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut menjaga kelestarian lingkungan dan menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ujar Dodot.

PNM optimis bahwa penanaman terumbu karang ini akan menjadi awal dari rangkaian program keberlanjutan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan semangat Tumbuh, Peduli, dan Menginspirasi, PNM berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif yang memberikan dampak jangka panjang bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ekosistem laut, sekaligus memastikan keindahan dan kebermanfaatannya dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

 

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

