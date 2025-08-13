Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk

KB Bank resmi berganti nama menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk untuk memperkuat identitas dan strategi pertumbuhan. Langkah ini menegaskan komitmen KB Bank dalam memberikan solusi finansial terpercaya di Indonesia.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 09:31
Share
KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk
KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk
Ringkasan Berita
  • KB Bank resmi mengganti nama menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk untuk memperkuat identitas korporasi dan menyelaraskan strategi pertumbuhan dengan visi global KB Financial Group.
  • Perubahan nama ini mencerminkan evolusi KB Bank dalam menyediakan layanan keuangan modern dan adaptif, serta menegaskan komitmen untuk menjadi bank pilihan masyarakat Indonesia.
  • Penunjukan Kunardy Lie sebagai Direktur Utama baru mencerminkan komitmen KB Bank dalam menghadirkan kepemimpinan yang kuat untuk mendukung agenda transformasi berkelanjutan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperkuat identitas korporasi dan menyelaraskan strategi pertumbuhan jangka panjang dengan visi global sebagai bagian dari KB Financial Group (KBFG), KB Bank secara resmi mengumumkan perubahan nama perusahaan dari PT Bank KB Bukopin Tbk menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk. Langkah ini menjadi babak baru dalam perjalanan pertumbuhan KB Bank pasca transformasi, sebagai institusi keuangan yang semakin kuat, aman, dan relevan dengan kebutuhan nasabah Indonesia.

Perubahan nama ini bukan sekadar pergantian administratif, melainkan cerminan dari evolusi yang telah dijalankan KB Bank dalam menghadirkan layanan keuangan yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan identitas baru, KB Bank terus memperkuat posisinya dan menegaskan komitmennya untuk menjadi bank pilihan masyarakat Indonesia yang mampu memberikan solusi finansial yang terpercaya bagi masyarakat.

“Perubahan nama ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami dalam mentransformasi KB Bank menjadi institusi keuangan yang lebih tangguh dan dipercaya. Ini adalah bagian dari penyelarasan dengan identitas global KBFG, sekaligus perwujudan aspirasi kami untuk tumbuh bersama masyarakat Indonesia,” ujar Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong.

Transformasi identitas perusahaan telah melalui berbagai tahapan, dimulai dari perubahan nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk di tahun 2021, kemudian disusul dengan penyegaran identitas visual dan logo perusahaan pada Maret 2024 menjadi “KB Bank”. Kini, dengan nama resmi PT Bank KB Indonesia Tbk, perusahaan memperkuat posisinya di industri perbankan nasional, khususnya di sektor ritel, UKM, wholesale, dan digital banking. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi besar KB Bank dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi yang inovatif dan human-centered, yang diwujudkan melalui platform digital seperti KBStar dan layanan lainnya.

Langkah Strategis Menuju Kepemimpinan Baru

Sebagai bagian dari penguatan organisasi dan strategi jangka panjang, KB Bank juga telah menunjuk Kunardy Lie sebagai Direktur Utama KB Bank. Penunjukan ini mencerminkan komitmen KBFG dalam menghadirkan kepemimpinan yang kuat dan relevan untuk mendukung agenda transformasi Bank secara berkelanjutan. Saat ini, proses pengangkatan masih menunggu penyelesaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), sesuai regulasi yang berlaku.

Kunardy Lie dikenal luas di industri keuangan dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang perbankan. Rekam jejaknya menunjukkan kemampuan dalam menjembatani kebutuhan lokal dengan praktik terbaik global, selaras dengan misi KB Bank untuk menjadi mitra keuangan pilihan masyarakat Indonesia, didukung oleh jaringan dan kapabilitas KBFG.

Komitmen terhadap Tata Kelola dan Kenyamanan Nasabah

Proses perubahan nama legal perusahaan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan tim lintas fungsi mulai dari legal, kepatuhan, risiko, hingga sekretariat perusahaan, dengan dukungan dari konsultan hukum independen dan notaris. Seluruh prosedur telah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), termasuk pelaporan ke Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

KB Bank memastikan bahwa:

  • Struktur kepemilikan dan status hukum perusahaan tetap tidak berubah.
  • Seluruh perjanjian dan komitmen hukum yang ada tetap berlaku dan tidak terpengaruh.
  • Seluruh layanan kepada nasabah tetap berjalan seperti biasa.

“Kami ingin memastikan kepada seluruh nasabah dan mitra usaha bahwa perubahan ini tidak akan berdampak pada kenyamanan layanan. Kami tetap berkomitmen untuk menjaga integritas sistem, kenyamanan transaksi, serta menghadirkan pengalaman perbankan terbaik di era digital,” tambah Robby.

Dengan nama baru yang mencerminkan semangat dan arah pertumbuhan yang lebih kuat, PT Bank KB Indonesia Tbk siap melanjutkan peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan nasional, memberdayakan pelaku usaha, serta memperkokoh posisi sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat Indonesia

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Premium
10 menit yang lalu

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium
1 jam yang lalu

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari BBKP

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari BBKP

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

BJB Syariah Membukukan Kinerja Positif di Tengah Kondisi yang Menantang

BJB Syariah Membukukan Kinerja Positif di Tengah Kondisi yang Menantang

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

RUPS Bank NTB Syariah: Bukukan Laba Bersih Rp215 Miliar

RUPS Bank NTB Syariah: Bukukan Laba Bersih Rp215 Miliar

Kembali, Askrindo Raih Penghargaan Indonesia Top Insurance Award 2025

Kembali, Askrindo Raih Penghargaan Indonesia Top Insurance Award 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mandiri Sahabat Desa Dorong Ekonomi dengan Aksi Bersih Waduk di Jabar
Perbankan
1 menit yang lalu

Mandiri Sahabat Desa Dorong Ekonomi dengan Aksi Bersih Waduk di Jabar

KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk
Perbankan
8 menit yang lalu

KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk

BJB Syariah Membukukan Kinerja Positif di Tengah Kondisi yang Menantang
Perbankan
40 menit yang lalu

BJB Syariah Membukukan Kinerja Positif di Tengah Kondisi yang Menantang

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas
Korporasi
23 jam yang lalu

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?
Perbankan
1 jam yang lalu

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025
Korporasi
22 jam yang lalu

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari BBKP
Perbankan
1 jam yang lalu

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari BBKP

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini

2

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

3

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

4

Klarifikasi BI soal Kabar Payment ID Bisa Intip Seluruh Transaksi Warga

5

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Produksi Ikan Nasional Meningkat
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini

2

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

3

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

4

Klarifikasi BI soal Kabar Payment ID Bisa Intip Seluruh Transaksi Warga

5

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking