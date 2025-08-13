KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk

KB Bank resmi berganti nama menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk untuk memperkuat identitas dan strategi pertumbuhan. Langkah ini menegaskan komitmen KB Bank dalam memberikan solusi finansial terpercaya di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperkuat identitas korporasi dan menyelaraskan strategi pertumbuhan jangka panjang dengan visi global sebagai bagian dari KB Financial Group (KBFG), KB Bank secara resmi mengumumkan perubahan nama perusahaan dari PT Bank KB Bukopin Tbk menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk. Langkah ini menjadi babak baru dalam perjalanan pertumbuhan KB Bank pasca transformasi, sebagai institusi keuangan yang semakin kuat, aman, dan relevan dengan kebutuhan nasabah Indonesia.

Perubahan nama ini bukan sekadar pergantian administratif, melainkan cerminan dari evolusi yang telah dijalankan KB Bank dalam menghadirkan layanan keuangan yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan identitas baru, KB Bank terus memperkuat posisinya dan menegaskan komitmennya untuk menjadi bank pilihan masyarakat Indonesia yang mampu memberikan solusi finansial yang terpercaya bagi masyarakat.

“Perubahan nama ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami dalam mentransformasi KB Bank menjadi institusi keuangan yang lebih tangguh dan dipercaya. Ini adalah bagian dari penyelarasan dengan identitas global KBFG, sekaligus perwujudan aspirasi kami untuk tumbuh bersama masyarakat Indonesia,” ujar Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong.

Transformasi identitas perusahaan telah melalui berbagai tahapan, dimulai dari perubahan nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk di tahun 2021, kemudian disusul dengan penyegaran identitas visual dan logo perusahaan pada Maret 2024 menjadi “KB Bank”. Kini, dengan nama resmi PT Bank KB Indonesia Tbk, perusahaan memperkuat posisinya di industri perbankan nasional, khususnya di sektor ritel, UKM, wholesale, dan digital banking. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi besar KB Bank dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi yang inovatif dan human-centered, yang diwujudkan melalui platform digital seperti KBStar dan layanan lainnya.

Langkah Strategis Menuju Kepemimpinan Baru

Sebagai bagian dari penguatan organisasi dan strategi jangka panjang, KB Bank juga telah menunjuk Kunardy Lie sebagai Direktur Utama KB Bank. Penunjukan ini mencerminkan komitmen KBFG dalam menghadirkan kepemimpinan yang kuat dan relevan untuk mendukung agenda transformasi Bank secara berkelanjutan. Saat ini, proses pengangkatan masih menunggu penyelesaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), sesuai regulasi yang berlaku.

Kunardy Lie dikenal luas di industri keuangan dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang perbankan. Rekam jejaknya menunjukkan kemampuan dalam menjembatani kebutuhan lokal dengan praktik terbaik global, selaras dengan misi KB Bank untuk menjadi mitra keuangan pilihan masyarakat Indonesia, didukung oleh jaringan dan kapabilitas KBFG.

Komitmen terhadap Tata Kelola dan Kenyamanan Nasabah

Proses perubahan nama legal perusahaan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan tim lintas fungsi mulai dari legal, kepatuhan, risiko, hingga sekretariat perusahaan, dengan dukungan dari konsultan hukum independen dan notaris. Seluruh prosedur telah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), termasuk pelaporan ke Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

KB Bank memastikan bahwa:

Struktur kepemilikan dan status hukum perusahaan tetap tidak berubah.

Seluruh perjanjian dan komitmen hukum yang ada tetap berlaku dan tidak terpengaruh.

Seluruh layanan kepada nasabah tetap berjalan seperti biasa.

“Kami ingin memastikan kepada seluruh nasabah dan mitra usaha bahwa perubahan ini tidak akan berdampak pada kenyamanan layanan. Kami tetap berkomitmen untuk menjaga integritas sistem, kenyamanan transaksi, serta menghadirkan pengalaman perbankan terbaik di era digital,” tambah Robby.

Dengan nama baru yang mencerminkan semangat dan arah pertumbuhan yang lebih kuat, PT Bank KB Indonesia Tbk siap melanjutkan peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan nasional, memberdayakan pelaku usaha, serta memperkokoh posisi sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat Indonesia