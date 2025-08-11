Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II senilai Rp2,86 triliun dengan bunga hingga 6,85%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank akan kembali menghimpun dana segar melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2,86 triliun.

Aksi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II KB Bank dengan total target dana Rp3 triliun. Sebelumnya, pada tahap I tahun ini, KB Bank telah menerbitkan obligasi senilai Rp136,01 miliar. Dengan demikian, total sisa target dana yang akan dikejar pada tahap II mencapai Rp2,86 triliun.

Menurut publikasi yang diterbitkan KB Bank dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia alias BEI, obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri.

Baca Juga : Mempertimbangkan Saham KB Bank (BBKP)

Seri A memiliki nilai pokok Rp800 miliar dengan tingkat bunga 6,45% per tahun dan tenor selama 370 hari kalender yang jatuh tempo pada 8 September 2026. Seri B memiliki nilai pokok Rp536 miliar dengan tingkat bunga 6,80% per tahun dan tenor tiga tahun yang jatuh tempo pada 28 Agustus 2028.

"Seri C memiliki nilai pokok Rp20 miliar dengan tingkat bunga 6,85% per tahun dan tenor lima tahun yang jatuh tempo pada 28 Agustus 2030," tulis perseroan dalam prospektus singkat tersebut, Senin (11/8/2025).

Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 28 November 2025. Seluruh pokok obligasi akan dilunasi sekaligus (bullet payment) saat jatuh tempo.

"KB Bank berencana menggunakan seluruh dana hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi untuk membayar sebagian fasilitas repurchase agreement [repo]," tulis KB Bank.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Fitch Ratings Indonesia, obligasi ini mendapatkan peringkat AAA(idn) yang mencerminkan kemampuan sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi efek dalam penerbitan ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas (terafiliasi), PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun, berikut jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025:

Jadwal Penawaran:

- Masa Penawaran Awal: 24 Juli – 7 Agustus 2025

- Masa Penawaran Umum: 22 – 25 Agustus 2025

- Penjatahan: 26 Agustus 2025

- Pengembalian Uang Pemesanan: 28 Agustus 2025

- Distribusi Obligasi: 28 Agustus 2025

- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 29 Agustus 2025