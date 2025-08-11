Bisnis Indonesia Premium
IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

IFG dan KAI mengadakan program literasi keuangan untuk karyawan KAI pada Agustus 2025, guna meningkatkan kesejahteraan melalui edukasi asuransi dan investasi.
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:04
Kegiatan Bersama dalam Rangka HUT ke-80 RI Fokus pada Asuransi dan Investasi, Wujud Komitmen BUMN Tingkatkan Kesejahteraan SDM
Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Financial Group (IFG) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggelar program penguatan literasi keuangan khusus bagi karyawan KAI. Program yang berlangsung di bulan Agustus 2025 ini merupakan wujud komitmen kedua BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui edukasi keuangan yang komprehensif, dengan fokus utama pada asuransi dan investasi. 

Kegiatan ini diinisiasi sebagai bentuk kolaborasi antar-BUMN dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan nasional, sekaligus sebagai investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia. Program ini secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan edukasi keuangan karyawan KAI yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Program penguatan literasi keuangan ini memanfaatkan keahlian IFG sebagai holding BUMN yang menaungi perusahaan-perusahaan asuransi, penjaminan dan investasi terkemuka di Indonesia. Melalui kerja sama ini, karyawan KAI mendapatkan akses langsung kepada instrumen serta informasi keuangan untuk memahami berbagai aspek pengelolaan keuangan baik pribadi dan keluarga. 

Sementara itu Plt Direktur Bisnis IFG menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi karyawan BUMN. "Sebagai bagian dari keluarga besar BUMN, karyawan KAI berhak mendapatkan edukasi keuangan terbaik. Program ini sejalan dengan semangat gotong royong dan sinergi antar-BUMN untuk mencapai kesejahteraan bersama." Ujar Direktur Bisnis IFG, Rianto Ahmadi, disela-sela kegiatan literasi keuangan karyawan KAI di Kantor Pusat KAI, Bandung. 

Program penguatan literasi keuangan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, dan serikat pekerja. Dukungan ini menunjukkan pentingnya program pengembangan SDM dalam agenda pembangunan nasional. 

"Kami melihat program ini sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan jangka panjang karyawan. Ini sejalan dengan aspirasi kami untuk meningkatkan kualitas hidup anggota," tutur perwakilan karyawan KAI. 

Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari arahan Danantara dalam meningkatkan sinergi antar-BUMN dalam berbagai aspek, termasuk pengembangan sumber daya manusia. Dengan menggabungkan ragam narasumber ahli IFG dalam bidang keuangan dan jangkauan KAI yang luas, program ini diharapkan dapat menjadi model kerjasama yang dapat diadopsi oleh BUMN lainnya. 

 

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

