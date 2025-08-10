Bisnis Indonesia Premium
LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

LPS melaporkan penurunan warga yang tidak menabung dari 26,7% menjadi 24,9% pada Juli 2025.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 17:20
Karyawati beraktivitas di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Senin (7/8/2023). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati beraktivitas di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Senin (7/8/2023). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sinyal positif dari perilaku menabung masyarakat pada Juli 2025. Porsi responden yang menyatakan tidak pernah menabung tercatat turun menjadi 24,9%, dari 26,7% pada bulan sebelumnya.

"Di samping itu, persentase responden yang menyatakan bahwa tiga bulan mendatang merupakan waktu yang tepat untuk menabung pun tercatat menurun, yaitu menjadi 38,6% dari 42,6% pada periode yang sama," kata Direktur Group Riset LPS Seto Wardono dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8/2025). 

Data LPS menunjukkan, persentase responden yang merasa jumlah tabungannya lebih kecil dari rencana turun dari 52,5% pada Juni menjadi 50% di Juli 2025. Perkembangan ini terjadi di tengah pelemahan Indeks Menabung Konsumen (IMK) secara keseluruhan yang turun 1,6 poin ke level 82,2.

Pelemahan IMK didorong turunnya Indeks Waktu Menabung (IWM) sebesar 4,7 poin menjadi 90,5, meski Indeks Intensitas Menabung (IIM) naik 1,4 poin ke level 73,8. LPS menilai, penurunan IWM mencerminkan persepsi konsumen bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menabung.

Pada komponen IWM, persentase responden yang menilai saat ini waktu yang tepat untuk menabung turun dari 28,9% menjadi 26,4%. Sementara itu, yang memandang tiga bulan ke depan sebagai waktu yang tepat untuk menabung juga berkurang dari 42,6% menjadi 38,6%.

Jika ditinjau berdasarkan kelompok pendapatan, tren positif terlihat pada rumah tangga berpendapatan rendah. IMK kelompok ini naik signifikan 9,1 poin month to month (MtM) untuk pendapatan hingga Rp1,5 juta per bulan, dan naik 3,1 poin untuk pendapatan di atas Rp1,5 juta sampaii Rp3 juta per bulan.

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Reni Lestari

