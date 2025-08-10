LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sinyal positif dari perilaku menabung masyarakat pada Juli 2025. Porsi responden yang menyatakan tidak pernah menabung tercatat turun menjadi 24,9%, dari 26,7% pada bulan sebelumnya.

"Di samping itu, persentase responden yang menyatakan bahwa tiga bulan mendatang merupakan waktu yang tepat untuk menabung pun tercatat menurun, yaitu menjadi 38,6% dari 42,6% pada periode yang sama," kata Direktur Group Riset LPS Seto Wardono dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8/2025).

Data LPS menunjukkan, persentase responden yang merasa jumlah tabungannya lebih kecil dari rencana turun dari 52,5% pada Juni menjadi 50% di Juli 2025. Perkembangan ini terjadi di tengah pelemahan Indeks Menabung Konsumen (IMK) secara keseluruhan yang turun 1,6 poin ke level 82,2.

Pelemahan IMK didorong turunnya Indeks Waktu Menabung (IWM) sebesar 4,7 poin menjadi 90,5, meski Indeks Intensitas Menabung (IIM) naik 1,4 poin ke level 73,8. LPS menilai, penurunan IWM mencerminkan persepsi konsumen bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menabung.

Pada komponen IWM, persentase responden yang menilai saat ini waktu yang tepat untuk menabung turun dari 28,9% menjadi 26,4%. Sementara itu, yang memandang tiga bulan ke depan sebagai waktu yang tepat untuk menabung juga berkurang dari 42,6% menjadi 38,6%.

Jika ditinjau berdasarkan kelompok pendapatan, tren positif terlihat pada rumah tangga berpendapatan rendah. IMK kelompok ini naik signifikan 9,1 poin month to month (MtM) untuk pendapatan hingga Rp1,5 juta per bulan, dan naik 3,1 poin untuk pendapatan di atas Rp1,5 juta sampaii Rp3 juta per bulan.

Sementara itu, kelompok berpendapatan di atas Rp7 juta per bulan tetap berada di zona optimis dengan IMK di atas 100, meski mengalami penurunan 8,8 poin. Kelompok pendapatan di atas Rp3 juta sampai Rp7 juta justru melemah 3,2 poin.

LPS juga mencatat Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada Juli 2025 turun 2,5 poin menjadi 96,9, didorong pelemahan Indeks Situasi Saat Ini (ISSI) sebesar 3,3 poin dan Indeks Ekspektasi (IE) sebesar 1,9 poin. Meskipun demikian, IE masih di atas 100 yang menandakan optimisme jangka panjang tetap terjaga.