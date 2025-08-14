Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tabungan Siswa PAUD hingga SMA Tembus Rp32 Triliun, OJK Bidik Tumbuh 5% Tahun Depan

OJK menargetkan pertumbuhan 5% untuk tabungan pelajar yang kini mencapai Rp32 triliun, dengan 59 juta pelajar sebagai nasabah.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 16:56
Share
Siswi melakukan proses belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 14 Jakarta, Senin (16/1/2023). Bisnis/Suselo Jati
Siswi melakukan proses belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 14 Jakarta, Senin (16/1/2023). Bisnis/Suselo Jati
Ringkasan Berita
  • OJK menargetkan pertumbuhan 5% untuk nasabah tabungan Simpanan Pelajar tahun depan, dengan fokus pada pelajar dari PAUD hingga SMA.
  • Saat ini, sekitar 59 juta pelajar di Indonesia memiliki tabungan Simpanan Pelajar dengan total nilai mencapai lebih dari Rp32 triliun.
  • Indeks literasi keuangan kelompok usia remaja 15-17 tahun masih rendah, hanya mencapai 51,86%, dibandingkan dengan kelompok usia produktif lainnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan nasabah tabungan Simpanan Pelajar dapat tumbuh 5% tahun depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, OJK terus berupaya agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori pelajar ini menabung di bank, melalui tabungan Simpanan Pelajar.

Hopefully kita bisa naikkan mungkin sekitar 5%. Moga-moga bisa naik untuk pencapaian kita semua,” kata Kiki, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (14/8/2025).

Untuk diketahui, tabungan Simpanan Pelajar ditujukan khusus bagi pelajar Indonesia yang diterbitkan secara nasional dalam rangka pendidikan dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Pelajar yang dimaksud yakni usia PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat.

OJK juga menargetkan masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori mahasiswa. Kendati begitu, Kiki tidak menjelaskan lebih lanjut target pertumbuhan untuk kategori ini.

Adapun dalam agenda Ikutan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2025, di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (14/8/2025), Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar mengungkap bahwa sekitar 59 juta pelajar di Indonesia memiliki tabungan Simpanan Pelajar.

Baca Juga

Dari total tersebut, Mahendra menyebut bahwa nilai Simpanan Pelajar hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp32 triliun. “Rp32 triliun tadi itu memang bisa terkumpul karena sudah terdapat hampir 59 juta pemilik tabungan atau simpanan pelajar,” ungkap Mahendra.

Dia menjelaskan tabungan simpanan pelajar sendiri memberikan nilai tambah dan sumbangsih yang besar kepada bangsa Indonesia. 

Mahendra mengatakan selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pemilik tabungan, simpanan pelajar juga diperlukan untuk membangun bangsa, membangun kegiatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

Selain itu, tabungan simpanan pelajar juga dibutuhkan untuk memberikan pinjaman bagi pertumbuhan dan peningkatan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), dan masih banyak lagi. 

“Jadi apa yang adik-adik sumbangkan dalam bentuk tabungan itu pun kemudian pada gilirannya memberikan nilai tambah dan sumbangsih yang besar kepada bangsa ini,” tuturnya.

Literasi Keuangan Kelompok Remaja Rendah

OJK sebelumnya mengungkap kelompok usia remaja 15-17 tahun masih menjadi kelompok dengan indeks literasi keuangan terendah di Indonesia.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan pada kelompok usia tersebut hanya mencapai 51,86%. Angka tersebut berada jauh di bawah kelompok usia produktif lainnya. 

Kiki kala itu merinci bahwa kelompok usia 26-35 tahun, 18-25 tahun, dan 36-50 tahun mencatat indeks literasi keuangan tertinggi, masing-masing sebesar 74,05%, 73,26%, dan 72,12%. 

“Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,86% dan 55,03%,” kata Kiki pada Jumat (2/5/2025).

Tak hanya soal literasi, indeks inklusi keuangan kelompok remaja 15-17 tahun juga masih di bawah rata-rata. Dalam survei yang sama, kelompok ini memiliki indeks inklusi sebesar 91,32%. 

Angka itu lebih rendah dibanding kelompok usia produktif seperti 18-25 tahun yang mencatat inklusi keuangan sebesar 95,07%, dan kelompok 36-50 tahun sebesar 94,11%.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests
Premium
28 menit yang lalu

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN
Premium
58 menit yang lalu

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

OJK: 59 Juta Anak RI Punya Tabungan, Simpanan Pelajar Capai Rp32 Triliun

OJK: 59 Juta Anak RI Punya Tabungan, Simpanan Pelajar Capai Rp32 Triliun

Simpanan Pelajar Ciayumajakuning di Bank Capai Rp294,54 Miliar

Simpanan Pelajar Ciayumajakuning di Bank Capai Rp294,54 Miliar

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Banyak Aral Adang Perbankan RI Semester II/2025, Kinerja Makin Berat?

Banyak Aral Adang Perbankan RI Semester II/2025, Kinerja Makin Berat?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP
Asuransi
43 menit yang lalu

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?
Bisnis Syariah
1 jam yang lalu

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?

Tabungan Siswa PAUD hingga SMA Tembus Rp32 Triliun, OJK Bidik Tumbuh 5% Tahun Depan
Perbankan
1 jam yang lalu

Tabungan Siswa PAUD hingga SMA Tembus Rp32 Triliun, OJK Bidik Tumbuh 5% Tahun Depan

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa
Asuransi
7 jam yang lalu

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance
Multifinance
1 jam yang lalu

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance
Asuransi
2 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance
Asuransi
2 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

2

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

3

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

4

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

5

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

2

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

3

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

4

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

5

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa