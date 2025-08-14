Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali mencatatkan pencapaian positif di industri asuransi dengan meraih 2 penghargaan bergengsi sebagai Best Insurance. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang berhasil menunjukkan kinerja terbaiknya.

Tugu Insurance memenangkan Insurance Market Leaders Award 2025 yang diselenggarakan oleh Media Asuransi di Jakarta. Ajang penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan di sektor asuransi, reasuransi, dan pialang asuransi di Indonesia, yang menunjukkan kinerja unggul, memiliki pertumbuhan signifikan, serta kontribusi positif terhadap industri sepanjang tahun 2024-2025. Tugu Insurance dinilai berhasil mempertahankan stabilitas keuangan, inovasi layanan, dan kepuasan pelanggan secara konsisten di tengah dinamika industri asuransi.

Direktur Teknik Tugu Insurance, Fadlil Iswahyudi menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian tersebut dan hal ini menunjukkan kekuatan Tugu Insurance dalam bersaing di industri asuransi. Keberhasilan ini dicapai dengan melakukan sejumlah strategi, yang bertujuan memperkuat jangkauan pasar Tugu Insurance.

“Penghargaan ini merupakan buah dari konsistensi kami yang terus menghadirkan solusi perlindungan asuransi terbaik dan menjadi mitra terpercaya bagi seluruh customer. Tentunya ke depannya kami akan terus berupaya untuk tetap meningkatkan kinerja perusahaan yang terbaik,” jelas Fadlil.

Ajang Insurance Market Leaders Award 2025 ini, bekerja sama dengan Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA), telah melakukan kajian terhadap laporan keuangan 2024 (audited) perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi (konvensional dan syariah), asuransi jiwa syariah, serta asuransi umum syariah. Terdapat sembilan indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian, di antaranya pendapatan premi, pendapatan premi neto, klaim dan manfaat dibayar, beban klaim dan manfaat dibayar, investasi, hasil investasi, ekuitas, aset, dan laba/rugi setelah pajak.

Prestasi anak usaha BUMN PT Pertamina (Persero) ini tak hanya sampai di sini, karena baru-baru ini Investor trust menganugerahi penganugerahan khusus kategori Excellence in Earnings Performance (General Insurance) dalam ajang Investor trust Best Insurance 2025. Penghargaan yang diraih oleh Tugu Insurance ini diterima oleh Edi Yoga Prasetyo selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko beberapa waktu lalu di Jakarta.

Tugu Insurance dinilai menunjukkan kinerja keuangan yang baik, pertumbuhan yang konsisten, dan manajemen risiko yang efektif selama periode 2020-2024 yang didasari atas hasil analisis data keuangan dan kriteria pemeringkatan yang ketat. Seleksi awal dinilai berdasarkan Laporan Keuangan 2024 yang sudah diaudit, ekuitas tahun 2024 di atas Rp100 miliar, aset asuransi umum tahun 2024 di atas Rp500 Miliar, tidak mengalami kerugian, memiliki rasio solvabilitas (RBC/Risk Based Capital) minimal 120% dan tidak dalam kondisi PKU, run-off, atau masa transisi.

Hingga akhir Juni 2025, total aset konsolidasian Tugu Insurance tercatat Rp32,46 triliun, melonjak 23% dari posisi akhir 2024 sebesar Rp26,35 triliun. Sementara itu, total ekuitas meningkat menjadi Rp10,70 triliun, mengindikasikan struktur permodalan yang sehat.

“Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Tugu Insurance untuk terus melakukan berbagai inovasi dan meningkatkan layanan kepada para customer. Harapannya kedepannya Tugu Insurance dapat mencapai misi Perusahaan untuk menjadi asuransi umum nomor 1 di Indonesia” ujar Edi Yoga.