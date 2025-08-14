Bisnis Indonesia Premium
Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?

BTN Syariah dan Victoria Syariah akan bergabung (merger) dan memiliki nama baru.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:20
Logo Bank Syariah./Istimewa
Logo Bank Syariah./Istimewa
Ringkasan Berita
  • Nama bank hasil merger BTN Syariah dan Bank Victoria Syariah akan menjadi Bank Syariah Nasional.
  • Pengumuman resmi mengenai nama, struktur organisasi, dan jadwal operasional masih menunggu persetujuan regulator.
  • Proses spin-off BTN Syariah diharapkan selesai pada Oktober-November 2025 untuk memenuhi peraturan regulator.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses penggabungan unit usaha syariah BTN atau BTN Syariah dan PT Bank Victoria Syariah mulai mengerucut pada penentuan identitas baru. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan sumber Bisnis, nama bank hasil merger tersebut akan menjadi Bank Syariah Nasional. “Benar, nama banknya Bank Syariah Nasional,” ujarnya pada Kamis (14/8/2025).

Meski demikian, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari manajemen BTN maupun Bank Victoria. Keputusan final mengenai nama, struktur organisasi, serta jadwal efektif operasional masih menunggu proses persetujuan regulator.

Bisnis sudah mencoba menghubungi Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu untuk meminta konfirmasi kabar tersebut, tetapi hingga berita ini ditulis belum ada keterangan mengenai nama baru tersebut. 

Sebelumnya, Nixon menyampaikan RUPSLB Victoria Syariah dijadwalkan berlangsung sebelum akhir Agustus 2025 sehingga dia mengharapkan proses merger dapat berlangsung pada Agustus 2025.

“Kita berharap Agustus. Sebelum akhir bulan ada RUPSLB Bank Victoria Syariah, kita lagi nunggu keputusan pemilik karena ini harus ke pemilik,” kata Nixon usai menghadiri Peluncuran Bale Korpora di Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). 

Dia mengatakan nantinya akan ada beberapa agenda yang perlu dibahas dalam RUPSLB Bank Victoria Syariah. Pertama, mengagendakan perubahan nama yang nantinya akan diumumkan usai RUPSLB.

Kedua, perubahan anggaran dasar Bank Victoria Syariah mengingat kata dia, anggaran dasar perseroan dan bank-bank BUMN lainnya memiliki banyak perbedaan. 

“Itu [anggaran dasar] disamain dulu sama bank-bank BUMN, karena ini BUMN jadinya kan,” ujarnya.  Ketiga, kemungkinan perubahan pengurus. Kendati begitu, Nixon enggan menjelaskan hal ini lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui, BTN pada Juni 2025 resmi menandatangani Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS sebagai bagian dari proses pemisahan (spin-off) BTN Syariah selaku unit usaha syariah (UUS) milik BTN menjadi Bank Umum Syariah (BUS). 

Nixon kala itu mengatakan aksi korporasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis BTN untuk melakukan pemisahan  BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sehingga memenuhi peraturan regulator dan perundang-undangan negara. 

Dia mengatakan, proses spin-off BTN Syariah rencananya dapat berlangsung pada Oktober-November 2025. Setelah spin-off, diharapkan BTN Syariah yang digabungkan dengan BVIS akan menjadi lebih besar.

 

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Topik

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP
Asuransi
43 menit yang lalu

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?
Bisnis Syariah
1 jam yang lalu

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?

Tabungan Siswa PAUD hingga SMA Tembus Rp32 Triliun, OJK Bidik Tumbuh 5% Tahun Depan
Perbankan
1 jam yang lalu

Tabungan Siswa PAUD hingga SMA Tembus Rp32 Triliun, OJK Bidik Tumbuh 5% Tahun Depan

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa
Asuransi
7 jam yang lalu

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance
Multifinance
1 jam yang lalu

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance
Asuransi
2 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance
Asuransi
2 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

