Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP

LPS telah menyelesaikan draf aturan Program Penjaminan Polis dan menunggu Peraturan Pemerintah untuk finalisasi. Limit penjaminan polis masih didiskusikan.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:45
Share
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa ketika ditemui di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (14/8/2025)/Bisnis-Ni Luh Anggela
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa ketika ditemui di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (14/8/2025)/Bisnis-Ni Luh Anggela
Ringkasan Berita
  • Draf rancangan peraturan LPS terkait Program Penjaminan Polis telah selesai dibahas dan menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah untuk finalisasi.
  • Limit penjaminan polis masih dalam diskusi, dengan opsi antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar, berdasarkan pengalaman internasional.
  • LPS menghadapi tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia sebagai regulator asuransi, dengan upaya pelatihan dan penyesuaian aturan untuk meningkatkan kompetensi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap draf rancangan peraturan LPS (RPLPS) terkait Program Penjaminan Polis sudah rampung dibahas. Finalisasi RPLPS akan dilakukan ketika Peraturan Pemerintah (PP) terkait program ini telah diterbitkan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penyusunan RPP dan RPLPS terkait program Penjaminan Polis dilakukan secara paralel. Dengan begitu, tidak butuh waktu lama bagi LPS untuk menerbitkan aturan turunan berupa Peraturan LPS.

“Penjaminan Polis serius disiapkan di LPS. Seluruh peraturan sudah siap di LPS ya, tapi belum jadi peraturan betul, tapi sudah siap drafnya. Tinggal tunggu PP. Begitu PP keluar, seminggu kami sudah siap,” ungkap Purbaya ketika ditemui di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (14/8/2025).

Terkait limit polis yang bisa dijamin oleh LPS, Purbaya belum bisa berkomentar banyak. Pasalnya, nilai penjaminan sendiri masih terus didiskusikan dengan mengacu pengalaman dari sejumlah negara.

“Ada yang bilang Rp500 juta cukup, tapi ada yang bilang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang lebih tinggi lagi itu mungkin antar Rp500-an hingga Rp1 miliar. Itu yang masih didiskusikan yang mana yang paling bagus,” tuturnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan saat ini sudah ada sekitar 54 orang yang mengisi unit asuransi LPS. Dalam waktu dekat, dia mengungkap bahwa jabatan-jabatan penting seperti Direktur Eksekutif sudah terisi pada akhir 2025.

Baca Juga

Dia mengakui sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan berat bagi LPS. Pasalnya tidak mudah menempatkan SDM yang siap menjadi regulator di perusahaan asuransi.

Untuk itu, LPS telah memberikan pelatihan kepada pegawai guna meningkatkan kualitas dan kompetensi terkait penjaminan polis. Pihaknya bahkan sempat merombak sejumlah aturan agar dapat menjaring lebih banyak lulusan asuransi.

“Jadi, tantangannya amat berat mengisi orang-orang yang siap menjadi regulator di perusahaan asuransi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Program Penjaminan Polis merupakan amanat dari Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui beleid itu, LPS mendapat mandat untuk menjamin polis asuransi dalam waktu lima tahun setelah UU disahkan atau pada 2028.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests
Premium
28 menit yang lalu

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN
Premium
58 menit yang lalu

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pesan Bos LPS untuk Generasi Muda: Kalau Gak Butuh, Nggak Usah Pakai Paylater!

Pesan Bos LPS untuk Generasi Muda: Kalau Gak Butuh, Nggak Usah Pakai Paylater!

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

OJK Pastikan Industri Asuransi Wajib Bayar Iuran untuk Penjaminan Polis

OJK Pastikan Industri Asuransi Wajib Bayar Iuran untuk Penjaminan Polis

Usulan Skema dan Syarat Peserta Penjaminan Polis Asuransi 2028 dari ASEI

Usulan Skema dan Syarat Peserta Penjaminan Polis Asuransi 2028 dari ASEI

OJK Mau Longgarkan Aturan DP Multifinance, Pengamat Bilang Bukan Itu Masalah Utama

OJK Mau Longgarkan Aturan DP Multifinance, Pengamat Bilang Bukan Itu Masalah Utama

Tom Lembong Kunjungi Ombudsman

Tom Lembong Kunjungi Ombudsman

IYCTC Desak Pemprov Jakarta Tuntaskan Ranperda KTR

IYCTC Desak Pemprov Jakarta Tuntaskan Ranperda KTR

PP 28 Mati Suri, Kesehatan Anak-Anak Jadi Korban

PP 28 Mati Suri, Kesehatan Anak-Anak Jadi Korban

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP
Asuransi
43 menit yang lalu

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?
Bisnis Syariah
1 jam yang lalu

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?

Tabungan Siswa PAUD hingga SMA Tembus Rp32 Triliun, OJK Bidik Tumbuh 5% Tahun Depan
Perbankan
1 jam yang lalu

Tabungan Siswa PAUD hingga SMA Tembus Rp32 Triliun, OJK Bidik Tumbuh 5% Tahun Depan

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa
Asuransi
7 jam yang lalu

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance
Multifinance
1 jam yang lalu

Asosiasi (APPI) Tanggapi Rencana Pelonggaran Aturan DP Multifinance

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance
Asuransi
2 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance
Asuransi
2 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

2

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

3

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

4

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

5

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

2

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

3

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

4

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

5

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa