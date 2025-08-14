Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perusahaan Alim Markus Lego Saham Bank Maspion (BMAS) Rp322 Miliar usai Putusan Damai

PT Alim Investindo menjual saham Bank Maspion senilai Rp322 miliar. Transaksi ini mengurangi kepemilikan di Bank Maspion dari 13,89% menjadi 10,33%.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:47
Share
KBank dan Bank Maspion/Istimewa
KBank dan Bank Maspion/Istimewa
Ringkasan Berita
  • PT Alim Investindo menjual 644,46 juta saham PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) senilai Rp322 miliar, mengurangi kepemilikannya dari 13,89% menjadi 10,33%.
  • Penjualan saham ini dilakukan setelah putusan perdamaian antara Alim Investindo dan Bank Maspion, menyelesaikan gugatan yang diajukan sebelumnya.
  • Manajemen Bank Maspion menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak berdampak material terhadap operasional, hukum, atau keuangan perusahaan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Alim Investindo mengumumkan penjualan saham PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) dengan tujuan divestasi.

Dalam keterbukaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (14/8/2025), manajemen Alim Investindo menyatakan transaksi tersebut terjadi pada hari ini. "Bersama ini PT Alim Investindo menyampaikan informasi terkait adanya perubahan kepemilikan saham PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) yang dimiliki oleh Perseroan," demikian dikutip dari keterbukaan.

Sebelum transaksi, perusahaan milik pengusaha Alim Markus tersebut menggenggam 2,51 miliar saham Bank Maspion atau dengan porsi kepemilikan 13,89%. Sementara, jumlah saham yang dijual sebanyak 644,46 juta saham dengan harga Rp500 per saham.

Dengan demikian, dana yang didapat dari penjualan tersebut senilai Rp322 miliar. "Jumlah saham setelah transaksi 1.870.763.156 saham. Persentase saham setelah transaksi 10,33%," tulis manajemen Alim Investindo.

Bank Maspion Indonesia Tbk. - TradingView

Aksi penjualan saham ini terjadi usai adanya putusan perdamaian antara Alim Investindo dengan Bank Maspion. Putusan tersebut dikeluarkan hakim pada 1 Agustus 2025.

Sebelumnya BMAS digugat oleh Alim Investindo dengan pendaftaran perkara No. 1349/Pdt.G/2023/PN. Sby. Dalam gugatan itu, Bank Maspion sebagai Tergugat I (Perkara).

Kemudian, pada 17 Juli 2025 Alim Investindo dan Bank Maspion menandatangani perjanjian perdamaian yang berisi kesepakatan penyelesaian perkara/sengketa. Kemudian, pada 25 Juli 2025, Penggugat dan Tergugat mengajukan Perjanjian Perdamaian kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diperiksa oleh Hakim dan mendapatkan putusan.

Pada 8 Agustus 2025, Surat Putusan Perdamaian telah diterima oleh Bank Maspion."Dengan telah dikeluarkannya Putusan Perdamaian, maka Perkara dinyatakan selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," demikian keterangan manajemen Bank Maspion.

Manajemen BMAS juga menambahkan perkara gugatan Alim Investindo terhadap Bank Maspion tidak memiliki dampak material terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan, atau Kelangsungan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Gugatan ke Bank Maspion

Sebagai informasi, dalam gugatan sebelumnya yang disampaikan Alim Investindo terdapat tiga pihak tergugat yakni Bank Maspion, Komisaris Independen Bank Maspion Pardi Kendy, dan notaris Anita Anggawidjaja.

Turut tergugat dalam laporan Alim Investindo itu yakni Kasikorn Vision Financial Company Pte. Ltd.; Kasikornbank Public Company Ltd., PT Guna Investindo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kasikorn Vision Financial Company dan Kasikorn Public Company merupakan dua entitas pemegang saham di Bank Maspion. Kasikorn Vision memiliki 5,15% dan Kasikornbank menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 62,35%.

Baca Juga : RUPST Bank Maspion (BMAS) Angkat Direksi dan Komisaris Baru, Ini Daftar Lengkapnya

Dalam dokumen yang diunggah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, Alim Investindo mendalilkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Maspion pada 15 Juni 2023 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu, seluruh keputusan yang dibuat dalam surat keterangan nomor 21/Notaris/VI/2023 pada 16 Juni 2023, yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, lalu ringkasan risalah rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Maspion nomor XXXIV/378/AA/SBY/06/2023 pada 19 Juni 2023, dan akta nomor 106 pada 27 Juni 2023, yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pihak Bank Maspion dalam jawaban tertulis kepada otoritas bursa pada 14 Mei 2025, menyatakan akan membuktikan di pengadilan dengan bukti surat, dokumen, dan saksi terkait dengan pelaksanaan RUPS pada 15 Juni 2023 telah sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama Kasemsri Charoensidhhi dan Direktur Kepatuhan dan Legal Viktor Ebenheizer Fanggidae, perkara tersebut tidak memengaruhi kelangsungan usaha bank.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
48 menit yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium
1 jam yang lalu

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Historia Bisnis: Ketika Sudwikatmono, Salim hingga Astra Berebut Lahan Kawasan Industri

Historia Bisnis: Ketika Sudwikatmono, Salim hingga Astra Berebut Lahan Kawasan Industri

HUT ke-79 RI, Pengusaha Ungkap Tantangan Ekonomi Terkini

HUT ke-79 RI, Pengusaha Ungkap Tantangan Ekonomi Terkini

Bank Maspion (BMAS) dan Alim Investindo milik Alim Markus Sepakat Damai

Bank Maspion (BMAS) dan Alim Investindo milik Alim Markus Sepakat Damai

Langkah JTrust (BCIC) dan Bank Maspion (BMAS) Penuhi Free Float Saham

Langkah JTrust (BCIC) dan Bank Maspion (BMAS) Penuhi Free Float Saham

LIKUIDITAS SAHAM BANK : Kasikorn Siap Penuhi Free Float BMAS

LIKUIDITAS SAHAM BANK : Kasikorn Siap Penuhi Free Float BMAS

RUPST Bank Maspion (BMAS) Angkat Direksi dan Komisaris Baru, Ini Daftar Lengkapnya

RUPST Bank Maspion (BMAS) Angkat Direksi dan Komisaris Baru, Ini Daftar Lengkapnya

Investor Asing Comeback Guyur Rp2,2 Triliun, Akankah Berlanjut Hari Ini?

Investor Asing Comeback Guyur Rp2,2 Triliun, Akankah Berlanjut Hari Ini?

Prospek Saham Bank BBCA hingga BBRI Saat Investor Asing Kembali

Prospek Saham Bank BBCA hingga BBRI Saat Investor Asing Kembali

Berita Lainnya

Berita Terbaru

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol
Fintech
9 menit yang lalu

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

Bahu Membahu Asuransi Syariah Dongkrak Underwriting Dana Tabarru
Asuransi
30 menit yang lalu

Bahu Membahu Asuransi Syariah Dongkrak Underwriting Dana Tabarru

Perusahaan Alim Markus Lego Saham Bank Maspion (BMAS) Rp322 Miliar usai Putusan Damai
Perbankan
1 jam yang lalu

Perusahaan Alim Markus Lego Saham Bank Maspion (BMAS) Rp322 Miliar usai Putusan Damai

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa
Asuransi
8 jam yang lalu

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP
Asuransi
2 jam yang lalu

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance
Asuransi
4 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?
Bisnis Syariah
2 jam yang lalu

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

2

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

3

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

4

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

5

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

2

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

3

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

4

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

5

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa