Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cara Transfer Uang Lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN dan BSI

Panduan transfer uang lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Ikuti langkah mudah untuk transfer antar bank dengan aman dan cepat.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 05:07
Share
Karyawan melayani nasabah mengenai kartu kredit BCA di Jakarta, Sabtu (16/3/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan melayani nasabah mengenai kartu kredit BCA di Jakarta, Sabtu (16/3/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Cara transfer uang lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI sangat mudah dilakukan.

Transfer uang paling mudah dilakukan adalah dengan menggunakan mesin ATM.

Apalagi saat ini, ada banyak sekali ATM yang bisa ditemukan baik di desa maupun kota.

Baca Juga

Jika Anda masih bingung bagaimana cara transfer uang lewat ATM di berbagai bank di Indonesia, berikut adalah langkah-langkahnya.

Cara Transfer Uang Lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN dan BSI

1. Transfer Melalui ATM BRI

Transfer ke Sesama Rekening BRI:

  • Masukkan kartu ATM BRI ke mesin.
  • Pilih "Bahasa Indonesia".
  • Masukkan 6 digit PIN ATM.
  • Tekan "Transaksi Lainnya", lalu "Transfer".
  • Masukkan kode 002 + nomor rekening BRI.
  • Input nominal yang akan ditransfer.
  • Konfirmasi dan tunggu hingga muncul bukti transfer.

Transfer Bank BRI ke Rekening Bank Lain:

  • Masukkan kartu ATM BRI ke mesin.
  • Pilih "Bahasa Indonesia".
  • Masukkan 6 digit PIN ATM.
  • Tekan "Transaksi Lainnya", lalu "Transfer".
  • Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan.
  • Input nominal transfer dan periksa informasi.
  • Konfirmasi transaksi dan ambil struk.

2. Transfer Melalui ATM BNI

Transfer ke Sesama Rekening BNI:

  • Masukkan kartu ATM BNI ke mesin.
  • Pilih "Bahasa Indonesia".
  • Masukkan 6 digit PIN ATM.
  • Pilih "Menu Lainnya", lalu "Transfer".
  • Pilih "ke Rekening BNI" dan masukkan nomor rekening tujuan.
  • Input nominal transfer dan konfirmasi transaksi.

Transfer Bank BNI ke Rekening Bank Lain:

  • Masukkan kartu ATM BNI ke mesin.
  • Pilih "Bahasa Indonesia".
  • Pilih "Menu Lainnya", lalu "Transfer".
  • Pilih "dari rekening tabungan", lalu "ke rekening bank lain".
  • Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan.
  • Input nominal transfer, konfirmasi, dan ambil struk.

3. Transfer Melalui ATM BCA

Transfer ke Sesama Rekening BCA:

  • Masukkan kartu ATM BCA.
  • Masukkan 6 digit PIN ATM BCA.
  • Pilih "Lainnya" dan "Transfer".
  • Masukkan nomor rekening BCA tujuan dan nominal transfer.
  • Konfirmasi dan tunggu bukti transfer.

Transfer Bank BCA ke Rekening Bank Lain:

  • Masukkan kartu ATM BCA.
  • Masukkan 6 digit PIN ATM BCA.
  • Pilih "Transaksi Lainnya", "Transfer", dan "Ke Rekening Bank Lain".
  • Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan, serta nominal transfer.
  • Konfirmasi transaksi dan ambil struk.

4. Transfer Melalui ATM Mandiri

Transfer ke Sesama Rekening Mandiri:

  • Masukkan kartu ATM Mandiri ke mesin.
  • Masukkan 6 digit PIN ATM Mandiri.
  • Pilih "Bahasa Indonesia" dan "Transaksi Lainnya".
  • Tekan "Transfer" dan "ke Rekening Mandiri".
  • Masukkan nomor rekening tujuan dan nominal transfer.
  • Konfirmasi transaksi dan tunggu struk.

Transfer Bank Mandiri ke Rekening Bank Lain:

  • Masukkan kartu ATM Mandiri.
  • Masukkan 6 digit PIN ATM Mandiri.
  • Pilih "Transaksi Lainnya", "Transfer", dan "Antar Bank Online".
  • Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan.
  • Input nominal transfer, konfirmasi, dan tunggu bukti transaksi.

5. Transfer Melalui ATM BTN

Transfer ke Sesama Rekening BTN:

  • Masukkan kartu debit ke mesin ATM BTN.
  • Masukkan PIN ATM dan pilih "Transaksi Lainnya".
  • Pilih "Transfer ke Rekening Lain" dan masukkan nomor rekening BTN tujuan.
  • Input nomor referensi, jumlah uang, dan konfirmasi.

Transfer Bank BTN ke Rekening Bank Lain:

  • Masukkan kartu debit ke mesin ATM BTN.
  • Masukkan PIN ATM dan pilih "Transaksi Lainnya".
  • Pilih "Transfer ke Rekening Lain".
  • Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan, lalu jumlah uang.
  • Konfirmasi transaksi dan tunggu struk bukti transaksi.

6. Transfer Melalui ATM BSI

Transfer ke Sesama Rekening BSI:

  • Masukkan kartu debit BSI ke mesin ATM.
  • Pilih "Bahasa Indonesia" dan "Transaksi lainnya".
  • Pilih "Main Menu", "Transfer", dan "Rekening BSI Lainnya".
  • Input nomor rekening BSI penerima, nominal transfer, dan konfirmasi.

Transfer Bank BSI ke Rekening Bank Lain:

  • Masukkan kartu debit BSI ke mesin ATM.
  • Pilih "Bahasa Indonesia" dan "Transaksi lainnya".
  • Pilih "Main Menu", "Transfer", dan "Bank Lain".
  • Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan, nominal transfer, dan konfirmasi.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda bisa melakukan transfer uang dengan mudah melalui mesin ATM pada berbagai bank terkemuka di Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium
10 menit yang lalu

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?
Premium
1 jam yang lalu

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Ini Risiko Investasi Bitcoin menurut Pakar

Ini Risiko Investasi Bitcoin menurut Pakar

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI

Saham Bank Jumbo BBCA, BBRI, BMRI Bangkit, Arus Dana Asing Mulai Mengalir

Saham Bank Jumbo BBCA, BBRI, BMRI Bangkit, Arus Dana Asing Mulai Mengalir

Strategi JPMorgan Saat Saham BBCA dan BBRI Naik serta Dorong IHSG

Strategi JPMorgan Saat Saham BBCA dan BBRI Naik serta Dorong IHSG

KSEI Catat 391 Aksi Guyur Dividen Tahun Ini, BBCA hingga UNTR Masih Dinanti

KSEI Catat 391 Aksi Guyur Dividen Tahun Ini, BBCA hingga UNTR Masih Dinanti

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

BREN, DSSA hingga PANI Masuk 10 Saham Penopang IHSG di HUT ke-48 Pasar Modal

BREN, DSSA hingga PANI Masuk 10 Saham Penopang IHSG di HUT ke-48 Pasar Modal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari BBKP
Perbankan
13 menit yang lalu

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari BBKP

Cara Transfer Uang Lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN dan BSI
Perbankan
3 jam yang lalu

Cara Transfer Uang Lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN dan BSI

OJK Atur Kredit UMKM Wajib Masuk Rencana Bisnis Bank (RBB)
Perbankan
5 jam yang lalu

OJK Atur Kredit UMKM Wajib Masuk Rencana Bisnis Bank (RBB)

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas
Korporasi
22 jam yang lalu

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas

OJK Kaji Universal Banking, Pengamat: Peluang Tambah Pundi-Pundi Cuan Bank
Perbankan
5 jam yang lalu

OJK Kaji Universal Banking, Pengamat: Peluang Tambah Pundi-Pundi Cuan Bank

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025
Korporasi
21 jam yang lalu

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini
Perbankan
11 jam yang lalu

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini

2

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

3

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

4

Klarifikasi BI soal Kabar Payment ID Bisa Intip Seluruh Transaksi Warga

5

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Pembersihan Eceng Gondok di Waduk Tunggu Pampang
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini

2

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

3

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

4

Klarifikasi BI soal Kabar Payment ID Bisa Intip Seluruh Transaksi Warga

5

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking