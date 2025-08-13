Panduan transfer uang lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Ikuti langkah mudah untuk transfer antar bank dengan aman dan cepat.

Bisnis.com, JAKARTA - Cara transfer uang lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI sangat mudah dilakukan.

Transfer uang paling mudah dilakukan adalah dengan menggunakan mesin ATM.

Apalagi saat ini, ada banyak sekali ATM yang bisa ditemukan baik di desa maupun kota.

Jika Anda masih bingung bagaimana cara transfer uang lewat ATM di berbagai bank di Indonesia, berikut adalah langkah-langkahnya.

Cara Transfer Uang Lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN dan BSI

1. Transfer Melalui ATM BRI

Transfer ke Sesama Rekening BRI:

Masukkan kartu ATM BRI ke mesin.

Pilih "Bahasa Indonesia".

Masukkan 6 digit PIN ATM.

Tekan "Transaksi Lainnya", lalu "Transfer".

Masukkan kode 002 + nomor rekening BRI.

Input nominal yang akan ditransfer.

Konfirmasi dan tunggu hingga muncul bukti transfer.

Transfer Bank BRI ke Rekening Bank Lain:

Masukkan kartu ATM BRI ke mesin.

Pilih "Bahasa Indonesia".

Masukkan 6 digit PIN ATM.

Tekan "Transaksi Lainnya", lalu "Transfer".

Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan.

Input nominal transfer dan periksa informasi.

Konfirmasi transaksi dan ambil struk.

2. Transfer Melalui ATM BNI

Transfer ke Sesama Rekening BNI:

Masukkan kartu ATM BNI ke mesin.

Pilih "Bahasa Indonesia".

Masukkan 6 digit PIN ATM.

Pilih "Menu Lainnya", lalu "Transfer".

Pilih "ke Rekening BNI" dan masukkan nomor rekening tujuan.

Input nominal transfer dan konfirmasi transaksi.

Transfer Bank BNI ke Rekening Bank Lain:

Masukkan kartu ATM BNI ke mesin.

Pilih "Bahasa Indonesia".

Pilih "Menu Lainnya", lalu "Transfer".

Pilih "dari rekening tabungan", lalu "ke rekening bank lain".

Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan.

Input nominal transfer, konfirmasi, dan ambil struk.

3. Transfer Melalui ATM BCA

Transfer ke Sesama Rekening BCA:

Masukkan kartu ATM BCA.

Masukkan 6 digit PIN ATM BCA.

Pilih "Lainnya" dan "Transfer".

Masukkan nomor rekening BCA tujuan dan nominal transfer.

Konfirmasi dan tunggu bukti transfer.

Transfer Bank BCA ke Rekening Bank Lain:

Masukkan kartu ATM BCA.

Masukkan 6 digit PIN ATM BCA.

Pilih "Transaksi Lainnya", "Transfer", dan "Ke Rekening Bank Lain".

Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan, serta nominal transfer.

Konfirmasi transaksi dan ambil struk.

4. Transfer Melalui ATM Mandiri

Transfer ke Sesama Rekening Mandiri:

Masukkan kartu ATM Mandiri ke mesin.

Masukkan 6 digit PIN ATM Mandiri.

Pilih "Bahasa Indonesia" dan "Transaksi Lainnya".

Tekan "Transfer" dan "ke Rekening Mandiri".

Masukkan nomor rekening tujuan dan nominal transfer.

Konfirmasi transaksi dan tunggu struk.

Transfer Bank Mandiri ke Rekening Bank Lain:

Masukkan kartu ATM Mandiri.

Masukkan 6 digit PIN ATM Mandiri.

Pilih "Transaksi Lainnya", "Transfer", dan "Antar Bank Online".

Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan.

Input nominal transfer, konfirmasi, dan tunggu bukti transaksi.

5. Transfer Melalui ATM BTN

Transfer ke Sesama Rekening BTN:

Masukkan kartu debit ke mesin ATM BTN.

Masukkan PIN ATM dan pilih "Transaksi Lainnya".

Pilih "Transfer ke Rekening Lain" dan masukkan nomor rekening BTN tujuan.

Input nomor referensi, jumlah uang, dan konfirmasi.

Transfer Bank BTN ke Rekening Bank Lain:

Masukkan kartu debit ke mesin ATM BTN.

Masukkan PIN ATM dan pilih "Transaksi Lainnya".

Pilih "Transfer ke Rekening Lain".

Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan, lalu jumlah uang.

Konfirmasi transaksi dan tunggu struk bukti transaksi.

6. Transfer Melalui ATM BSI

Transfer ke Sesama Rekening BSI:

Masukkan kartu debit BSI ke mesin ATM.

Pilih "Bahasa Indonesia" dan "Transaksi lainnya".

Pilih "Main Menu", "Transfer", dan "Rekening BSI Lainnya".

Input nomor rekening BSI penerima, nominal transfer, dan konfirmasi.

Transfer Bank BSI ke Rekening Bank Lain:

Masukkan kartu debit BSI ke mesin ATM.

Pilih "Bahasa Indonesia" dan "Transaksi lainnya".

Pilih "Main Menu", "Transfer", dan "Bank Lain".

Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan, nominal transfer, dan konfirmasi.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda bisa melakukan transfer uang dengan mudah melalui mesin ATM pada berbagai bank terkemuka di Indonesia.