Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

AFPI membantah tuduhan kartel bunga pinjol oleh KPPU, menegaskan bahwa batas bunga ditetapkan untuk melindungi konsumen, bukan untuk keuntungan.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:56
Share
Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar (kiri) bersama dengan General Manager Konten Bisnis Indonesia Hendri T. Asworo saat media visit Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ke kantor Redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Jumat (26/1/2024). / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar (kiri) bersama dengan General Manager Konten Bisnis Indonesia Hendri T. Asworo saat media visit Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ke kantor Redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Jumat (26/1/2024). / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merasa dugaan pelanggaran kartel suku bunga pinjaman online atau pinjol yang dilayangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan hal yang jahat.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar merasa dugaan KPPU itu membuat asosiasinya seperti dituduh bak ‘maling’ dan penjahat yang sengaja mengatur bunga demi kepentingan atau keuntungan.

“Padahal tidak ada yang kita atur untuk keuntungan, karena yang kita atur adalah batas atas. Sementara kita dituduh fixed pricing juga. Fixed pricing itu kan harganya sama, padahal realitanya kan harganya tidak sama,” ujarnya di acara diskusi publik Celios, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Perlu diketahui, sejak awal pembentukan AFPI, bunga pinjol legal dipatok sebesar 0,8% per hari dengan mengacu pada praktik peer-to-peer lending di Inggris. Namun, sesuai arahan OJK, angka ini beberapa kali mengalami penyesuaian hingga kini menjadi 0,3% per hari.

Menurut Entjik, pematokan bunga itu justru dilakukan sebagai upaya untuk memproteksi atau memberikan perlindungan kepada konsumen, supaya bunga pinjol tidak ‘gila-gilaan’ karena tidak memiliki batas atas.

“Bunga ini kita memang atur untuk consumer protection, bukan untuk keuntungan dan yang paling penting bahwa ini atas arahan OJK. OJK sudah buat surat ke KPPU dan OJK sudah melakukan press release bahwa dari awal ini adalah arahan OJK. Jadi, saya berpendapat bahwa kita bukan penjahat,” tegasnya.

Baca Juga

Sebab itu, dia mempertanyakan posisi KPPU sedang berpihak ke arah mana, apakah ke pinjol legal alias sekarang bernama pindar atau justru malah ingin menyuburkan pinjol ilegal. Menurutnya, seharusnya yang dituntut pinjol ilegal karena mematok bunga yang sangat tinggi.

“Menurut saya Ini Tom Lembong kedua nih. Enggak fair, sangat enggak fair menurut saya. Kita ini melindungi konsumen tapi kita dituntut, bayangkan. Dan kita bikin ini untuk batas atas, bukan untuk keuntungan, supaya ‘hey para pindar ini jangan terlalu banyak untung’,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, penyeragaman bunga pinjol 0,8% ketika masih diatur oleh AFPI menjadi persoalan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam keterangan resmi KPPU, menerangkan bahwa sebanyak 97 perusahaan pinjol yang ditetapkan sebagai terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal (eksklusif) yang dibuat AFPI.

"Ditemukan bahwa mereka menetapkan tingkat bunga pinjaman [yang meliputi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya] yang tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8% per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman yang kemudian besaran tersebut diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021," jelas KPPU.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Balik Pandangan JP Morgan Naikkan Target Harga Saham Telkom (TLKM)
Premium
19 menit yang lalu

Di Balik Pandangan JP Morgan Naikkan Target Harga Saham Telkom (TLKM)

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan
Premium
19 menit yang lalu

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Komdigi Bakal Bisa Langsung Take Down Pinjol Ilegal, Aturan Baru Disiapkan

Komdigi Bakal Bisa Langsung Take Down Pinjol Ilegal, Aturan Baru Disiapkan

Riset AFPI: Outstanding Pinjol Ilegal Bisa Capai Rp260 Triliun

Riset AFPI: Outstanding Pinjol Ilegal Bisa Capai Rp260 Triliun

Sidang Kartel Bunga Pinjol KPPU Jadi Sorotan

Sidang Kartel Bunga Pinjol KPPU Jadi Sorotan

OJK Sebut Aturan Batas Maksimal Bunga Pinjol Bikin Perusahaan Makin Cuan

OJK Sebut Aturan Batas Maksimal Bunga Pinjol Bikin Perusahaan Makin Cuan

KPPU: Denda Pelanggaran Tembus Rp220 Miliar di Semester I/2025

KPPU: Denda Pelanggaran Tembus Rp220 Miliar di Semester I/2025

Ancang-Ancang Redesain Industri Pinjol Usai Dugaan Kartel Bunga Pinjaman

Ancang-Ancang Redesain Industri Pinjol Usai Dugaan Kartel Bunga Pinjaman

Istana Imbau Demo Ojol Tertib

Istana Imbau Demo Ojol Tertib

Ancaman Sanksi Monopoli KPPU ke Google dan Bayang-Bayang Trump

Ancaman Sanksi Monopoli KPPU ke Google dan Bayang-Bayang Trump

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rupiah Melemah, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/8)
Perbankan
6 menit yang lalu

Rupiah Melemah, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/8)

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga
Fintech
52 menit yang lalu

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

Komdigi Bakal Bisa Langsung Take Down Pinjol Ilegal, Aturan Baru Disiapkan
Fintech
1 jam yang lalu

Komdigi Bakal Bisa Langsung Take Down Pinjol Ilegal, Aturan Baru Disiapkan

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas
Korporasi
2 jam yang lalu

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking
Perbankan
1 jam yang lalu

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025
Korporasi
1 jam yang lalu

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025

Riset AFPI: Outstanding Pinjol Ilegal Bisa Capai Rp260 Triliun
Fintech
2 jam yang lalu

Riset AFPI: Outstanding Pinjol Ilegal Bisa Capai Rp260 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

2

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

3

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

4

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

5

Kredit Semester II/2025 Diramal Melambat, Dibayangi Pelemahan Daya Beli

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Karnaval Domba Semarak HUT Kemerdekaan RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

2

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

3

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

4

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

5

Kredit Semester II/2025 Diramal Melambat, Dibayangi Pelemahan Daya Beli