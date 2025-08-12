Rupiah Melemah, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/8)

Rupiah dibuka melemah ke Rp16.285 per dolar AS pada 12 Agustus 2025. Berikut ini kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada Selasa (12/8/2025) dan berada pada level Rp16.285. Intip kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.05 WIB, nilai rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi 0,03% ke level Rp16.285. Indeks dolar AS turut melemah 0,02% menjadi 98,49.

Sejumlah mata uang negara Asia lainnya turut dibuka melemah. Tercatat, yen Jepang mengalami kontraksi 0,08%, dolar Taiwan koreksi 0,01%, dan peso Filipina melemah 0,26%.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS. Dolar Singapura menguat 0,07%, won Korea Selatan menguat 0,13%, yuan Tiongkok menguat 0,02%, ringgit Malaysia menguat 0,03%, dan baht Thailand yang menguat 0,12%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi sebelumnya memproyeksikan nilai tukar rupiah dalam perdagangan hari ini akan bergerak fluktuatif, namun ditutup melemah dalam rentang Rp16.270 hingga Rp16.320 per dolar AS.

Dalam penutupan perdagangan kemarin, rupiah menguat ke level Rp16.279,50 per dolar AS, atau naik 0,08%. Indeks dolar AS menguat 0,01% ke 98,18.

Ibrahim menuturkan sentimen luar negeri yang memengaruhi pergerakan rupiah adalah adanya penerapan tarif AS terhadap Tiongkok yang baru akan berlaku pada 12 Agustus 2025. Menurutnya hal ini akan memberikan ketidakpastian hasil perundingan kedua negara.

Sentimen global lainnya adalah harapan pasar terhadap kemungkinan berakhirnya sanksi yang membatasi pasokan minyak Rusia ke pasar internasional. Harapan itu kian meningkat seiring rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Agustus mendatang.

Dari dalam negeri, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat menjadi 4,8% pada 2025.

IMF menilai bahwa ketegangan geopolitik saat ini mampu melemahkan pertumbuhan ekonomi, mengganggu rantai pasok global, hingga membuat harga komoditas naik.

“Meski begitu, proyeksi pertumbuhan ekonomi global saat ini disinyalir dapat meningkat, asalkan terdapat kebijakan yang mampu menciptakan kepercayaan, prediktabilitas, dan keberlanjutan dalam meredam ketegangan dan menjaga stabilitas harga,” kata Ibrahim, Senin (11/8/2025).

Lantas berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (12/8/2025)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.55 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.293 dan harga jual sebesar Rp16.313 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA pada pukul 08.02 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp16.130 dan harga jual Rp16.430. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 08.04 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.130 dan Rp16.430.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.291 dan Rp16.318 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, bank pelat merah itu mematok harga beli sebesar Rp16.210 per dolar AS dan harga jual Rp16.410 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.54 WIB menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.295 dan Rp16.315 per dolar AS.

Kemudian pada pukul 09.42 WIB, Mandiri menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual Rp16.425 untuk TT counter. Lalu untuk bank notes ditetapkan harga beli sebesar Rp16.075 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.425 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.298 dan Rp16.313.

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.160 dan harga jual Rp16.440. Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.160 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.440 per dolar AS.