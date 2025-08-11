Panin (PNBN) Tawarkan Obligasi Rp3,2 Triliun untuk Ekspansi Kredit, Bunga hingga 6,65%

Bank Panin (PNBN) menawarkan obligasi Rp3,2 triliun dengan bunga hingga 6,65% untuk ekspansi kredit.

Bisnis.com, Jakarta — PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Bank Panin) menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2025 senilai Rp3,2 triliun dengan bunga tetap hingga 6,65% per tahun. Penerbitan kali ini terbagi dalam dua seri, masing-masing dengan tenor 3 tahun dan 5 tahun.

Menurut prospektus singkat yang diterbitkan bank dengan ticker PNBN tersebut, seri A memiliki pokok Rp2,15 triliun dengan bunga tetap 6,45% per tahun dan jatuh tempo pada 4 September 2028. Seri B memiliki pokok Rp1,04 triliun dengan bunga tetap 6,65% per tahun dan jatuh tempo pada 4 September 2030.

Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 4 Desember 2025. Pelunasan pokok dilakukan penuh (bullet payment) pada jatuh tempo.

"Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yaitu idAA," tulis prospektus tersebut, Senin (11/8/2025).

Manajemen menyebutkan bahwa seluruh dana hasil penerbitan, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha, terutama penyaluran kredit.

Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 8 September 2025, setelah penawaran umum 26 Agustus sampai dengan 1 September 2025, penjatahan 2 September, serta pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi elektronik pada 4 September 2025.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan target dana Rp15 triliun.

Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan Obligasi Tahap I 2024 senilai Rp50 miliar dan Tahap II 2024 senilai Rp3,91 triliun, sehingga total dana yang telah dihimpun mencapai Rp7,16 triliun termasuk tahap ketiga ini.

Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi mencakup PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.

Jadwal lengkap Obligasi Bank Panin:

- Tanggal Efektif : 27 Juni 2024

- Masa Penawaran Umum : 26 Agustus – 1 September 2025

- Tanggal Penjatahan : 2 September 2025

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 4 September 2025

- Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 4 September 2025

- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 8 September 2025