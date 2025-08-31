OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga, Efek Sosial-Politik Kericuhan Terbatas

OJK memastikan stabilitas perbankan aman meski ada kericuhan sosial-politik. Aktivitas perbankan normal, dana nasabah terjaga, dan masyarakat diimbau tetap tenang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa perbankan nasional dalam situasi yang stabil dan aman, meskipun dalam beberapa hari terakhir terdapat unjuk rasa dan muncul dinamika sosial-politik di sejumlah daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dan koordinasi intensif dengan perbankan, dia pun memastikan bahwa dampak dari peristiwa sosial-politik tersebut masih bersifat terbatas. Aktivitas perbankan berjalan normal, baik dari sisi operasional maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Perbankan tetap optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat, baik melalui jaringan kantor bank, mesin ATM, maupun layanan digital seperti internet banking dan mobile banking. Tidak ada gangguan signifikan yang menghambat aktivitas perbankan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (31/8/2025).

Dia menambahkan, kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan juga semakin kuat. Hal ini tercermin dari tidak adanya gejala kepanikan yang berlebihan di kalangan nasabah.

“Masyarakat semakin menyadari betapa vitalnya peran perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi yang harus tetap berjalan di berbagai situasi,” tutur Dian.

Dian mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang beredar terkait keamanan dana di bank. Menurutnya, sistem administrasi dan teknologi informasi yang dimiliki industri perbankan saat ini sudah cukup tangguh untuk menjamin keamanan dana nasabah.

“Dana masyarakat di bank terjaga dengan aman. Sistem perbankan kita memiliki mekanisme yang sangat ketat untuk memastikan layanan tetap berjalan, bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa OJK bersama industri perbankan terus memantau perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Kata Dian, OJK juga telah menyiapkan langkah-langkah kontinjensi apabila diperlukan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta koordinasi erat dengan berbagai pihak terkait.

“OJK dan perbankan tentu saja akan terus memantau perkembangan yang terjadi, dan akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam meresponse perkembangan yg terjadi, serta melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait,” pungkasnya.