Kantor Cabang Bank Ramai-Ramai Tutup Imbas Aksi Demonstrasi

Bank BNI dan BCA menutup sementara beberapa kantor cabang di Jakarta pada 29 Agustus 2025 akibat aksi demo pengemudi ojek online terkait insiden di Tanah Abang.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank-bank menutup sementara operasional atau lebih awal sejumlah kantor cabang pada Jumat (29/8/2025) imbas aksi demo di wilayah Daerah Khusus Jakarta, seperti Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Central Asia (BCA).

Untuk diketahui, ribuan pengemudi ojek online (ojol) diperkirakan bakal menggelar aksi protes lanjutan di sejumlah titik usai tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Akan ada aksi lanjutan,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati saat dikonfirmasi Bisnis, Jumat (29/8/2025).

Masyarakat pun diimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang menjadi titik lokasi aksi para pengemudi ojol tersebut.

Di antaranya adalah sebagai berikut Markas Komando (Mako) Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Markas Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, serta Gerbang Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Merespons aksi tersebut, BNI menginformasikan menutup sementara empat kantor cabang pembantu (KCP) yang terkena dampak dari aksi unjuk rasa yang dilaksanakan hari ini, Jumat (29/8/2025).

“Pada tanggal 29 Agustus 2025 menginformasikan bahwa adanya Penutupan Sementara Operasional Outlet karena adanya kegiatan unjuk rasa di area Jakarta dan sekitarnya,” demikian tulis BBNI dalam pengumumannya, Jumat (29/8/2025).

Setidaknya, terdapat empat KCP yang terdampak aksi unjuk rasa, sehingga perseroan mengambil langkah penutupan sementara operasional outlet.

Adapun outlet yang terkena dampak adalah:

KCP Kwitang - Jl Kwitang Raya No.27 A Jakarta Pusat - 10420



KCP Pasar Senen Jaya - Pusat Grosir Senen Jaya, Pertokoan Senen No.1 Blok C8 Lantai 1, Jl. Pasar Senen, Jakarta Pusat



KCP Senen - Jl. Pasar Senen Jaya, Lantai Dasar Blok 1 & 2 Unit C2-1, C2-2. C2-3, C2-3A, C2-5, C2-6, C2-7



KCP RSPAD Gatot Subroto - RSPAD Gatot Subroto Jl. Abdul Rahman No.24, Jakarta Pusat - 10410

Perseroan juga menyampaikan nasabah dapat menghubungi BNI Call 1500046 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

BCA juga menutup sementara beberapa kantor cabang di sekitar area yang aksi unjuk rasa di area Daerah Khusus Jakarta, Jumat (29/8/2025). Sejumlah kantor cabang bahkan tutup lebih awal hari ini, imbas aksi tersebut.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility Bank BCA Hera F. Haryn menyampaikan, penghentian operasional sementara atau penutupan operasional lebih awal merupakan antisipasi untuk menjaga keamanan serta kenyamanan nasabah BCA.

“Menyesuaikan dengan dinamika situasi terkini di Jakarta, dapat kami informasikan bahwa beberapa kantor cabang BCA di wilayah tertentu tutup sementara atau tutup lebih awal pada hari ini. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” kata Hera dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (29/8/2025).

Menyusul adanya penghentian operasional sementara atau penutupan operasional lebih awal, Hera mengatakan bahwa nasabah tetap dapat bertransaksi di kantor cabang yang masih beroperasi maupun melalui aplikasi myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA (Internet Banking).

Berikut daftar kantor cabang BCA yang tutup sementara atau tutup lebih awal hari ini, Jumat (29/8/2025):