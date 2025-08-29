Bisnis Indonesia Premium
Kondisi Mako Brimob, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Demonstran Ojol dan Mahasiswa

Polisi menembakkan gas air mata ke demonstran ojol dan mahasiswa di Mako Brimob, Jakarta, setelah insiden mobil Brimob melindas pengemudi ojol hingga tewas.
Novita Sari Simamora,Sholahuddin Al Ayyubi
Novita Sari Simamora & Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:45
Polisi membubarkan massa ojol dan mahasiswa dengan gas air mata. Petugas TNI yang berjaga juga terdampak dari gas air mata/Ayyubi
Polisi membubarkan massa ojol dan mahasiswa dengan gas air mata. Petugas TNI yang berjaga juga terdampak dari gas air mata/Ayyubi

Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan demonstran yang berada di Mako Brimob ditembaki gas air mata oleh kepolisian untuk membubarkan massa ada di sekitar lokasi tersebut.

Ratusan massa mulai memadati Markas Mako Brimob sejak Jumat (29/8/2025) pagi. Hal ini dipicu oleh mobil rantis Brimob melindas beberapa orang termasuk, salah satunya ojol hingga akhirnya tewas saat dibawa ke RSCM pada Kamis (28/9/2025) malam.

Adapun, massa juga berusaha untuk merobohkan patung kuda yang berada di di depan markas komando.

Kemudian, polisi langsung melepakan tembakan gas air mata dilepaskan sekitar pukul 15.30 WIB. Aksi polisi ini membuat ratusan peserta unjuk rasa tersebut berlari akibat paparan asap gas air mata.

Tidak hanya peserta, ratusan personel TNI yang berjaga di depan Mako Brimob juga terpapar asap tembakan gas air mata .

Setelah menembakkan gas air mata, personel Brimob kembali ke luar Mako dan membentuk barikade dengan menggunakan tameng serta perlengkapan lainnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, polisi sudah menembaki gas air mata ke arah warga yang berdemo. Adapun tembakan gas air mata ini bertujuan untuk membubarkan massa yang sedang marah, karena aksi brutal polisi Brimob.

"Hukum pelaku. Hukum pelaku. Teman gue yang lu lindas," teriak orang-orang yang mendatangi Mako Brimob.

Tampak juga para TNI menenangkan kemarahan para pengemudi Ojol. Para TNI mulai mendekati massa, meminta untuk tenang, dan meminta untuk tidak melempar batu.

Adapun Ojol yang dilindas oleh Brimob Bernama Affan Kurniawan. Dia meninggal di RSCM saat mendapatkan pertolongan.

 

Penulis : Novita Sari Simamora & Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

