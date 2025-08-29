Bisnis Indonesia Premium
BNI Tutup Sementara Sejumlah Cabang Imbas Aksi Demo, Ini Daftarnya

BNI menutup sementara 4 cabang di Jakarta pada 29 Agustus 2025 akibat demo hari ini.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela
Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:11
Karyawan melayani nasabah di kantor cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), Jakarta, Jumat (30/12). /Bisnis-Abdurachman
Karyawan melayani nasabah di kantor cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), Jakarta, Jumat (30/12). /Bisnis-Abdurachman
Ringkasan Berita
  • BNI menutup sementara empat kantor cabang pembantu di Jakarta pada 29 Agustus 2025 akibat aksi unjuk rasa.
  • Kantor cabang yang ditutup meliputi KCP Kwitang, KCP Pasar Senen Jaya, KCP Senen, dan KCP RSPAD Gatot Subroto.
  • Aksi unjuk rasa dipicu oleh insiden tewasnya Affan Kurniawan, dengan titik aksi di sekitar Mako Brimob, Polda Metro Jaya, dan Kompleks Parlemen DPR/MPR.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menutup sementara operasional sejumlah kantor cabang pada Jumat (29/8/2025), menyusul adanya aksi demo di wilayah Daerah Khusus Jakarta.

Melalui laman resminya, bank pelat merah itu setidaknya menutup sementara empat kantor cabang pembantu (KCP) yang terkena dampak dari aksi unjuk rasa yang dilaksanakan hari ini, Jumat (29/8/2025).

“Pada tanggal 29 Agustus 2025 menginformasikan bahwa adanya Penutupan Sementara Operasional Outlet karena adanya kegiatan unjuk rasa di area Jakarta dan sekitarnya,” demikian tulis BBNI dalam pengumumannya, Jumat (29/8/2025).

Setidaknya, terdapat empat KCP yang terdampak aksi unjuk rasa, sehingga perseroan mengambil langkah penutupan sementara operasional outlet.

Adapun outlet yang terkena dampak adalah:

  1. KCP Kwitang - Jl Kwitang Raya No.27 A Jakarta Pusat - 10420

  2. KCP Pasar Senen Jaya - Pusat Grosir Senen Jaya, Pertokoan Senen No.1 Blok C8 Lantai 1, Jl. Pasar Senen, Jakarta Pusat

  3. KCP Senen - Jl. Pasar Senen Jaya, Lantai Dasar Blok 1 & 2 Unit C2-1, C2-2. C2-3, C2-3A, C2-5, C2-6, C2-7

  4. KCP RSPAD Gatot Subroto - RSPAD Gatot Subroto Jl. Abdul Rahman No.24, Jakarta Pusat - 10410

Nasabah dapat menghubungi BNI Call 1500046 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Untuk diketahui, ribuan pengemudi ojek online (ojol) diperkirakan bakal menggelar aksi protes lanjutan di sejumlah titik usai tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

“Akan ada aksi lanjutan,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati saat dikonfirmasi Bisnis, Jumat (29/8/2025). 

Masyarakat pun diimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang menjadi titik lokasi aksi para pengemudi ojol tersebut. 

Di antaranya adalah sebagai berikut Markas Komando (Mako) Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Markas Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, serta Gerbang Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

