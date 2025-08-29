Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pembiayaan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia (BRIS) Tumbuh 19,3%

Bank Syariah Indonesia (BRIS) mencatat pertumbuhan 19,3% dalam pembiayaan berkelanjutan hingga Rp72,8 triliun pada semester I/2025, mendukung pembangunan nasional.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:22
Share
Nasabah melakukan transaksi keuangan di kantor cabang BSI, Jakarta, Rabu (13/3/2024). / Bisnis-Himawan L Nugraha
Nasabah melakukan transaksi keuangan di kantor cabang BSI, Jakarta, Rabu (13/3/2024). / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menyampaikan nilai pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp72,8 triliun hingga semester I/2025, tumbuh 19,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama BRIS Anggoro Eko Cahyo memaparkan pembiayaan berkelanjutan tersebut terdiri dari kategori green financing senilai Rp15,3 triliun tumbuh 14,5% secara tahunan, dan social financing sebesar Rp57,5 triliun tumbuh 20,6% secara tahunan.

"Hingga Juni 2025 unaudited, BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan Rp72,8 triliun tumbuh 19,3%," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip pada Jumat (29/8/2025).

Lebih jauh, dia mengatakan penyaluran green financing didominasi oleh sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, eco efficient, dan energi terbarukan. Selain itu, BSI juga aktif menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik.

Anggoro menegaskan bahwa percepatan pembiayaan berkelanjutan menjadi pendukung bagi tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hal ini merupakan bagian strategis dalam bisnis berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata, menjaga daya saing nasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam menghadapi krisis iklim global.

Baca Juga

Saat ini perseroan juga telah meluncurkan Green Zakat Framework (Kerangka Kerja Zakat Hijau ) yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik zakat. Dengan adanya Green Zakat Framework pendayagunaan zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya Green Zakat Framework merupakan solusi yang diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang lebih luas antar lembaga dan meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat.

"Sehingga potensi zakat Indonesia yang mencapai Rp327 triliun dapat dioptimalkan dan tercipta kemaslahatan bagi umat yang lebih luas,” lanjutnya.

Tercatat hingga Mei 2025, perseroan telah menyalurkan zakat sebesar Rp65,6 miliar (year to date/YtD).

Sementara itu, dari sisi operasional, BSI juga telah menerapkan standar ISO 26000 untuk memenuhi tujuan keberlanjutan pada pilar Sustainable Beyond Banking dan menjadi lead dalam ekosistem ZISWAF untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anitana Widya Puspa
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
3 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pembiayaan Konsumer Capai Rp156,79 Triliun per Kuartal I/2025

Pembiayaan Konsumer Capai Rp156,79 Triliun per Kuartal I/2025

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya

Belum Setahun, Bisnis Bank Emas BSI (BRIS) Tembus 1 Ton

Belum Setahun, Bisnis Bank Emas BSI (BRIS) Tembus 1 Ton

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim

Cek Saham ESG Mercy Harga Bajaj kala Daya Pikat Keberlanjutan Diminati Pasar

Cek Saham ESG Mercy Harga Bajaj kala Daya Pikat Keberlanjutan Diminati Pasar

Outstanding Kredit Pinjol Rp83 Triliun, Peminjam Mayoritas Perempuan

Outstanding Kredit Pinjol Rp83 Triliun, Peminjam Mayoritas Perempuan

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kantor Cabang Bank Ramai-Ramai Tutup Imbas Aksi Demonstrasi
Perbankan
11 menit yang lalu

Kantor Cabang Bank Ramai-Ramai Tutup Imbas Aksi Demonstrasi

Kondisi Mako Brimob, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Demonstran Ojol dan Mahasiswa
Moneter
37 menit yang lalu

Kondisi Mako Brimob, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Demonstran Ojol dan Mahasiswa

Pembiayaan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia (BRIS) Tumbuh 19,3%
Perbankan
1 jam yang lalu

Pembiayaan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia (BRIS) Tumbuh 19,3%

Imbas Aksi Demo, BCA Tutup Sementara Sejumlah Kantor Cabang
Perbankan
1 jam yang lalu

Imbas Aksi Demo, BCA Tutup Sementara Sejumlah Kantor Cabang

BNI Tutup Sementara Sejumlah Cabang Imbas Aksi Demo, Ini Daftarnya
Perbankan
2 jam yang lalu

BNI Tutup Sementara Sejumlah Cabang Imbas Aksi Demo, Ini Daftarnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Respons Penurunan BI Rate, BNI Evaluasi Bunga Kredit

2

Pengamat Nilai GoPay, OVO, ShopeePay, Dana Dominasi Bisnis E-Wallet Indonesia

3

Ekonom Bank Pelat Merah Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025, Jadi 8,75%

4

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG

5

OJK Beri Izin Usaha 3 Perusahaan Gadai di Jakarta dan Jabar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Respons Penurunan BI Rate, BNI Evaluasi Bunga Kredit

2

Pengamat Nilai GoPay, OVO, ShopeePay, Dana Dominasi Bisnis E-Wallet Indonesia

3

Ekonom Bank Pelat Merah Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025, Jadi 8,75%

4

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG

5

OJK Beri Izin Usaha 3 Perusahaan Gadai di Jakarta dan Jabar