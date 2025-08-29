Bisnis Indonesia Premium
Imbas Aksi Demo, BCA Tutup Sementara Sejumlah Kantor Cabang

BCA menutup sementara beberapa kantor cabang di Jakarta akibat demo ojol. Nasabah tetap bisa bertransaksi via aplikasi dan cabang lain yang buka.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:58
Nasabah melakukan transaksi di kantor cabang utama (KCU) BCA di Jakarta, Senin (24/6/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Nasabah melakukan transaksi di kantor cabang utama (KCU) BCA di Jakarta, Senin (24/6/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menutup sementara beberapa kantor cabang di Jakarta akibat aksi unjuk rasa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah.
  • Nasabah BCA tetap dapat bertransaksi melalui kantor cabang yang masih beroperasi atau menggunakan aplikasi myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA.
  • Aksi unjuk rasa dipicu oleh insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online, dengan titik aksi di beberapa lokasi strategis di Jakarta.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menutup sementara beberapa kantor cabang di sekitar area terdampak aksi unjuk rasa di area Daerah Khusus Jakarta, Jumat (29/8/2025). Sejumlah kantor cabang bahkan tutup lebih awal hari ini, imbas aksi tersebut.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility Bank BCA Hera F. Haryn menyampaikan, penghentian operasional sementara atau penutupan operasional lebih awal merupakan antisipasi untuk menjaga keamanan serta kenyamanan nasabah BCA.

“Menyesuaikan dengan dinamika situasi terkini di Jakarta, dapat kami informasikan bahwa beberapa kantor cabang BCA di wilayah tertentu tutup sementara atau tutup lebih awal pada hari ini. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” kata Hera dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (29/8/2025).

Menyusul adanya penghentian operasional sementara atau penutupan operasional lebih awal, Hera mengatakan bahwa nasabah tetap dapat bertransaksi di kantor cabang yang masih beroperasi maupun melalui aplikasi myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA (Internet Banking).

Berikut daftar kantor cabang BCA yang tutup sementara atau tutup lebih awal hari ini, Jumat (29/8/2025):

  1. KCP Atrium - Ruko Atrium Blok E No. 12-13 DKI Jakarta

  2. KCP Cempaka Putih - Jl. Letjen Suprapto No.30 EF DKI Jakarta

  3. KCP KS Tubun - Gd.Graha Indramas Lt.dasar, Jl. AIP II KS Tubun Raya No. 77 DKI Jakarta

  4. KCP Kwitang - Jl. Kwitang Raya No. 29 DKI Jakarta

  5. KCP Otista - Jl. Otista No. 109 DKI Jakarta

  6. KCP Penjernihan - Jl. Penjernihan I No. 23 Jakarta DKI Jakarta

  7. KCP Senen - Pusat Grosir Senen Jaya Blok A8-9 Lantai 2 DKI Jakarta

Untuk diketahui, ribuan pengemudi ojek online (ojol) diperkirakan bakal menggelar aksi protes lanjutan di sejumlah titik usai tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

“Akan ada aksi lanjutan,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati saat dikonfirmasi Bisnis, Jumat (29/8/2025). 

Masyarakat pun diimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang menjadi titik lokasi aksi para pengemudi ojol tersebut. 

Di antaranya adalah sebagai berikut Markas Komando (Mako) Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Markas Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, serta Gerbang Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

