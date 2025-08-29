Imbas Aksi Demo, BCA Tutup Sementara Sejumlah Kantor Cabang

BCA menutup sementara beberapa kantor cabang di Jakarta akibat demo ojol. Nasabah tetap bisa bertransaksi via aplikasi dan cabang lain yang buka.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menutup sementara beberapa kantor cabang di sekitar area terdampak aksi unjuk rasa di area Daerah Khusus Jakarta, Jumat (29/8/2025). Sejumlah kantor cabang bahkan tutup lebih awal hari ini, imbas aksi tersebut.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility Bank BCA Hera F. Haryn menyampaikan, penghentian operasional sementara atau penutupan operasional lebih awal merupakan antisipasi untuk menjaga keamanan serta kenyamanan nasabah BCA.

“Menyesuaikan dengan dinamika situasi terkini di Jakarta, dapat kami informasikan bahwa beberapa kantor cabang BCA di wilayah tertentu tutup sementara atau tutup lebih awal pada hari ini. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” kata Hera dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (29/8/2025).

Menyusul adanya penghentian operasional sementara atau penutupan operasional lebih awal, Hera mengatakan bahwa nasabah tetap dapat bertransaksi di kantor cabang yang masih beroperasi maupun melalui aplikasi myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA (Internet Banking).

Berikut daftar kantor cabang BCA yang tutup sementara atau tutup lebih awal hari ini, Jumat (29/8/2025):

KCP Atrium - Ruko Atrium Blok E No. 12-13 DKI Jakarta



KCP Cempaka Putih - Jl. Letjen Suprapto No.30 EF DKI Jakarta



KCP KS Tubun - Gd.Graha Indramas Lt.dasar, Jl. AIP II KS Tubun Raya No. 77 DKI Jakarta



KCP Kwitang - Jl. Kwitang Raya No. 29 DKI Jakarta



KCP Otista - Jl. Otista No. 109 DKI Jakarta



KCP Penjernihan - Jl. Penjernihan I No. 23 Jakarta DKI Jakarta



KCP Senen - Pusat Grosir Senen Jaya Blok A8-9 Lantai 2 DKI Jakarta

Untuk diketahui, ribuan pengemudi ojek online (ojol) diperkirakan bakal menggelar aksi protes lanjutan di sejumlah titik usai tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Akan ada aksi lanjutan,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati saat dikonfirmasi Bisnis, Jumat (29/8/2025).

Masyarakat pun diimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang menjadi titik lokasi aksi para pengemudi ojol tersebut.

Di antaranya adalah sebagai berikut Markas Komando (Mako) Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Markas Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, serta Gerbang Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.