Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BCA Cermati Tren BI Rate untuk Sesuaikan Bunga Kredit

BCA menyesuaikan suku bunga kredit seiring penurunan BI Rate 5%, memperhatikan kondisi pasar dan daya beli masyarakat.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 11:29
Share
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menilai penurunan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps ke level 5% merupakan langkah strategis di tengah ketidakpastian global.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan keputusan Bank Indonesia (BI) selaras dengan dinamika ekonomi global termasuk arah kebijakan The Fed.

“Kami melihat keputusan ini merupakan langkah strategis BI dalam merespon dinamika ekonomi global serta  pergerakan suku bunga The Fed,” kata Hera kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (29/8/2025).

Dalam menentukan kebijakan suku bunga, Hera mengatakan bahwa perseroan senantiasa mencermati perkembangan suku bunga acuan ke depan, parameter makroekonomi lainnya, kondisi likuiditas sektor perbankan, dan kondisi pasar yang dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran.

Dia menuturkan, penyesuaian suku bunga kredit juga dilakukan secara berkala dengan memerhatikan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, penurunan suku bunga kredit perbankan tidak serta merta mengikuti BI Rate, melainkan dilakukan secara bertahap sejalan dengan kondisi pasar.

“BCA senantiasa melakukan review secara berkala dan memerhatikan tingkat suku bunga kredit pada level yang dapat diterima pasar dan memerhatikan daya beli masyarakat,” tutur Hera.

Baca Juga

Untuk diketahui, BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19—20 Agustus 2025 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%.

Kendati BI Rate turun sebanyak 4 kali sepanjang 2025, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. BI mencatat, suku bunga kredit pada Juli 2025 tercatat sebesar 9,16% alias tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya.

“Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil RDG Agustus 2025 pada Rabu (20/8/2025).

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengimbau perbankan menyesuaikan tingkat suku bunga kredit secara bertahap, seiring penurunan suku bunga acuan atau BI Rate.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, imbauan ini bertujuan agar suku bunga kredit sejalan dengan kondisi pasar, rasio keuangan yang sehat, dan tidak menciptakan persaingan bunga yang kurang sehat.

“OJK terus mengimbau agar bank dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya,” kata Dian dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

Umumnya, kata Dian, penurunan BI Rate akan diikuti penurunan bunga kredit dengan jeda waktu tertentu. Dengan demikian, tren penurunan suku bunga kredit diperkirakan masih berlanjut sepanjang 2025.

Namun, Dian menyebut penurunan suku bunga bergantung pada struktur biaya dana (Cost of Fund/CoF) tiap bank. Pasalnya, sebagian bank masih mengandalkan dana mahal (time deposit) dalam komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK).

Oleh karena itu, Dian menilai bahwa bank perlu mengelola strategi pendanaan, khususnya dengan meningkatkan porsi dana murah, untuk menciptakan ruang penurunan bunga kredit yang lebih signifikan. 

Pihaknya juga meminta industri perbankan agar tetap menjaga transparansi dan perlindungan konsumen dalam menyampaikan informasi terkait produk perbankan.

Bank Central Asia Tbk. - TradingView
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains
Premium
1 jam yang lalu

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rupiah Menguat, Cek Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari ini (29/8)

Rupiah Menguat, Cek Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari ini (29/8)

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BCA Cermati Tren BI Rate untuk Sesuaikan Bunga Kredit
Perbankan
12 menit yang lalu

BCA Cermati Tren BI Rate untuk Sesuaikan Bunga Kredit

Dua Tantangan Utama Perbankan RI di Paruh Kedua 2025, Apa Saja?
Perbankan
25 menit yang lalu

Dua Tantangan Utama Perbankan RI di Paruh Kedua 2025, Apa Saja?

BI Rate Turun 75 Bps sejak Awal 2025, Begini Gerak Bunga Kredit dan Simpanan Terbaru
Perbankan
56 menit yang lalu

BI Rate Turun 75 Bps sejak Awal 2025, Begini Gerak Bunga Kredit dan Simpanan Terbaru

Prospek Ekonomi Lesu, Pupus Harapan Kredit Tumbuh Dobel Digit
Perbankan
1 jam yang lalu

Prospek Ekonomi Lesu, Pupus Harapan Kredit Tumbuh Dobel Digit

Terpukul Daya Beli sejak Pandemi, Nasabah Pilih Cicil Premi Asuransi
Asuransi
2 jam yang lalu

Terpukul Daya Beli sejak Pandemi, Nasabah Pilih Cicil Premi Asuransi

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong
Korporasi
21 jam yang lalu

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pakar Ungkap Alasan OJK Tak Langsung Atur Batas Suku Bunga Pinjol sejak Awal

2

Respons Penurunan BI Rate, BNI Evaluasi Bunga Kredit

3

Nomura Singapore Dekap 964,75 Juta Saham Bekasi Fajar (BEST)

4

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG

5

MNC Perkuat Kepemilikan BABP, Nobu Gandeng Hanwha: Sinyal Batal Merger?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pakar Ungkap Alasan OJK Tak Langsung Atur Batas Suku Bunga Pinjol sejak Awal

2

Respons Penurunan BI Rate, BNI Evaluasi Bunga Kredit

3

Nomura Singapore Dekap 964,75 Juta Saham Bekasi Fajar (BEST)

4

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG

5

MNC Perkuat Kepemilikan BABP, Nobu Gandeng Hanwha: Sinyal Batal Merger?