Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Menteri PKP Maruarar Sirait akan melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa BCA akan menyalurkan KPR subsidi FLPP, menjadi bank swasta pertama yang ikut program ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal PT Bank Central Asian Tbk. (BBCA) atau BCA yang disebut akan ikut menjadi penyalur KPR melalui skema FLPP.

Ara, sapaannya, menyebut BCA adalah bank swasta pertama yang akan menyalurkan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setelah sebelumnya program subsidi perumahan selalu melalui himpunan bank negara (himbara).

"Mekanisme FLPP ya, tapi yang membiayai adalah swasta, ya ini pertama kali ya, mudah-mudahan bisa diikuti bank swasta lainnya ya," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Ara membenarkan bahwa tindak lanjut dari keinginan BCA untuk mendukung program FLPP swasta itu akan tertuang dalam MoU. Namun, dia menyebut hanya pihak manajemen nantinya yang akan menentukan kapan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut.

Sebelum itu, Ara menyebut akan segera melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo adalah 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu dari BCA-nya. BCA kan baru menyampaikan kemarin secara terbuka kepada publik, ya kita tunggu dong. Tentu itu kan inisiatif baik saya sangat menghargai saya nanti akan laporkan kepada Presiden," terangnya.

Pada Mei 2025, Ara sempat mengunggah momen pertemuan dengan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja dalam pertemuan dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Kamis (22/5/2025).

“Terima kasih banyak Bank BCA yang sudah bersedia menjadi bagian dari ekosistem perumahan sebagai Bank penyalur rumah subsidi FLPP mulai tahun ini,” tulis Ara dalam unggahannya.

Lebih lanjut, anak dari politisi senior PDIP Sabam Sirait itu menyebut BCA akan mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi pada tahap awal partisipasinya.

Lebih lanjut, Jahja menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP Tapera dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa BCA akan mengupayakan pelaksanaan program ini secara kompeten dan profesional.

“Kami yakin, meski masih belajar, jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, kami bisa memberikan dukungan terbaik bagi program Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri [PKP] Maruarar,” tegasnya.