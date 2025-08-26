Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Menteri PKP Maruarar Sirait akan melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa BCA akan menyalurkan KPR subsidi FLPP, menjadi bank swasta pertama yang ikut program ini.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 23:22
Share
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal PT Bank Central Asian Tbk. (BBCA) atau BCA yang disebut akan ikut menjadi penyalur KPR melalui skema FLPP. 

Ara, sapaannya, menyebut BCA adalah bank swasta pertama yang akan menyalurkan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setelah sebelumnya program subsidi perumahan selalu melalui himpunan bank negara (himbara). 

"Mekanisme FLPP ya, tapi yang membiayai adalah swasta, ya ini pertama kali ya, mudah-mudahan bisa diikuti bank swasta lainnya ya," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Selasa (26/8/2025). 

Ara membenarkan bahwa tindak lanjut dari keinginan BCA untuk mendukung program FLPP swasta itu akan tertuang dalam MoU. Namun, dia menyebut hanya pihak manajemen nantinya yang akan menentukan kapan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut. 

Sebelum itu, Ara menyebut akan segera melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo adalah 3 Juta Rumah. 

"Kita tunggu dari BCA-nya. BCA kan baru menyampaikan kemarin secara terbuka kepada publik, ya kita tunggu dong. Tentu itu kan inisiatif baik saya sangat menghargai saya nanti akan laporkan kepada Presiden," terangnya.

Baca Juga

Pada Mei 2025, Ara sempat mengunggah momen pertemuan dengan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja dalam pertemuan dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Kamis (22/5/2025).

“Terima kasih banyak Bank BCA yang sudah bersedia menjadi bagian dari ekosistem perumahan sebagai Bank penyalur rumah subsidi FLPP mulai tahun ini,” tulis Ara dalam unggahannya.

Lebih lanjut, anak dari politisi senior PDIP Sabam Sirait itu menyebut BCA akan mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi pada tahap awal partisipasinya.

Lebih lanjut, Jahja menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP Tapera dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa BCA akan mengupayakan pelaksanaan program ini secara kompeten dan profesional.

“Kami yakin, meski masih belajar, jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, kami bisa memberikan dukungan terbaik bagi program Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri [PKP] Maruarar,” tegasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
2 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga

Historia Bisnis: Momen Grup Salim Punya Kans Kuasai Kembali BCA (BBCA)

Historia Bisnis: Momen Grup Salim Punya Kans Kuasai Kembali BCA (BBCA)

Indeks Bisnis-27 Dibuka Melorot, Saham DSNG hingga Bank Jumbo Jeblok

Indeks Bisnis-27 Dibuka Melorot, Saham DSNG hingga Bank Jumbo Jeblok

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis

Bos BTN Ngeluh Suku Bunga FLPP Terlalu Rendah ke DPR, Minta Penyesuaian ke 6%

Bos BTN Ngeluh Suku Bunga FLPP Terlalu Rendah ke DPR, Minta Penyesuaian ke 6%

Data Program 3 Juta Rumah Belum Sinkron, Begini Kata Maruarar dan Kepala BPS

Data Program 3 Juta Rumah Belum Sinkron, Begini Kata Maruarar dan Kepala BPS

Serah Terima 1.080 Kunci Rumah Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Serah Terima 1.080 Kunci Rumah Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan
Asuransi
7 menit yang lalu

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi
Perbankan
38 menit yang lalu

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi
Perbankan
2 jam yang lalu

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Terjun ke Layanan Dompet Digital Belum jadi Pilihan Utama P2P Lending
Fintech
2 jam yang lalu

Terjun ke Layanan Dompet Digital Belum jadi Pilihan Utama P2P Lending

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
25 Agt 2025 | 14:42 WIB

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

BI Rate Turun, Kenapa Bunga Kredit Bank Sulit Turun?
Perbankan
3 jam yang lalu

BI Rate Turun, Kenapa Bunga Kredit Bank Sulit Turun?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

2

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

3

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun

4

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun

5

Bunga Penjaminan LPS Berpeluang Kembali Turun ke Level Terendah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

2

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

3

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun

4

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun

5

Bunga Penjaminan LPS Berpeluang Kembali Turun ke Level Terendah