Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

PNM dukung rumah layak bagi nasabah Mekaar dengan program Mekaar Home, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas usaha perempuan prasejahtera di Indonesia.
Senin, 25 Agustus 2025 | 14:42
PNM terus hadir mendukung, memberdayakan serta mewujudkan rumah impian untuk nasabah Mekaar
PNM terus hadir mendukung, memberdayakan serta mewujudkan rumah impian untuk nasabah Mekaar
Ringkasan Berita
  • PNM berkomitmen mendukung akses rumah layak huni bagi perempuan prasejahtera melalui program Mekaar Home, sejalan dengan target pemerintah mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  • Program Mekaar Home memberikan pembiayaan khusus untuk perbaikan dan renovasi rumah yang juga berfungsi sebagai tempat usaha, menjangkau 755.272 nasabah di 32 provinsi dengan total penyaluran Rp1,74 triliun hingga Agustus 2025.
  • PNM menekankan bahwa rumah layak dapat meningkatkan kesehatan keluarga dan produktivitas usaha, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan perempuan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera. Sejalan dengan momentum Hari Perumahan Nasional (Hapernas), PNM menekankan pentingnya akses terhadap rumah layak huni sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan keluarga. Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 menunjukkan masih terdapat 16,5 juta keluarga di Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni.

PNM melihat kebutuhan rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang produktif yang menopang usaha keluarga. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menargetkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

PNM melalui program Mekaar Home yang memberikan pembiayaan khusus untuk perbaikan dan renovasi rumah, terutama bagi nasabah PNM Mekaar yang menjadikan rumah mereka sebagai tempat usaha. Melalui program ini, PNM berupaya menghadirkan rumah yang lebih layak sekaligus mendorong produktivitas usaha para perempuan tangguh.

Hingga Agustus 2025, PNM melalui Mekaar Home telah menjangkau 32 provinsi, 309 kabupaten/kota, dan melayani 755.272 nasabah dengan total penyaluran mencapai Rp1,74 triliun. Capaian ini mencerminkan komitmen PNM dalam menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan nasabah Mekaar di seluruh Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar pembiayaan, tetapi juga wujud nyata keberpihakan kepada perempuan prasejahtera. “Kami percaya bahwa rumah yang layak akan melahirkan keluarga yang lebih sehat dan usaha yang lebih produktif. Lewat Mekaar Home, PNM ingin membersamai perjuangan para ibu dalam mewujudkan rumah impian sekaligus tempat usaha yang berdaya,” ujar Dodot.

PNM berharap dengan adanya Mekaar Home, para nasabah Mekaar semakin terdorong untuk memperbaiki tempat tinggal sekaligus usaha mereka. Dengan demikian, PNM tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan perempuan.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

