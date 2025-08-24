BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

BNI dan ITB menggelar Community Run di Jakarta sebagai pra-event wondr ITB Ultra Marathon 2025, memperkuat antusiasme publik dan mendukung Dana Lestari ITB.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar Community Run sebagai rangkaian pra-event menuju ajang utama wondr ITB Ultra Marathon 2025. Kegiatan ini digelar di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta, pada Minggu (24/8/2025) dengan tujuan memperkuat antusiasme publik sekaligus memperluas dampak sosial dari event olahraga tahunan tersebut.

Prosesi flag-off dimulai di Grha BNI Sudirman dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta yang merupakan alumni ITB Pramono Anung, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara, Ketua Ikatan Alumni ITB Agustin Peranginangin, Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar, Wakil Komisaris Utama BNI Tedi Bharata, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar, serta Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho.

Ajang ini menghadirkan dua kategori lari santai, yakni jarak 2,8 km untuk pelari difabel serta 7,7 km yang terbuka untuk komunitas lari dan masyarakat umum. Sekitar 100 peserta turut serta, terdiri dari alumni ITB, komunitas lari hingga mitra strategis BNI dan ITB.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, Community Run menjadi sarana efektif untuk meningkatkan awareness publik terhadap wondr ITB Ultra Marathon 2025 yang mengusung tema Stronger Unity in Diversity.

“Selain menumbuhkan semangat kebersamaan lewat olahraga, event ini juga menjadi momentum penting untuk penggalangan Dana Lestari ITB, program donasi berkelanjutan yang dimanfaatkan untuk mendukung riset dan inovasi, pemberian beasiswa, pengembangan SDM, infrastruktur pendidikan, serta peningkatan reputasi global ITB,” ujar Putrama.

Apresiasi juga datang dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dia menilai wondr ITB Ultra Marathon mencerminkan sinergi panjang antara BNI dan ITB yang telah terjalin sejak 1968.

Untuk wondr ITB ultra marathon sendiri BNI telah berpartisipasi sejak pertama kali dimulainya event lari tersebut di tahun 2017.

“Saya sangat senang dengan terselenggaranya acara ini. Tanpa banyak yang tahu, saya termasuk yang selalu mengikuti perkembangan ultra marathon ini. Minimal, kerja sama ITB dan BNI, saya yang memulai pada waktu itu,” ungkap Pramono.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, BNI juga menyerahkan mock up Kartu Debit Alumni Co-Branding BNI ITB yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan kepada Pramono, disaksikan oleh Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar.

Dengan rangkaian kegiatan tersebut, BNI dan ITB berharap wondr ITB Ultra Marathon 2025 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah memperkuat kebersamaan, menjunjung sportivitas, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.