BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency

BNI hadirkan fitur wondr multicurrency di wondrX 2025, memudahkan transaksi lintas negara tanpa biaya konversi, mendukung gaya hidup global nasabah.
Senin, 18 Agustus 2025 | 13:57
Head of Business Development Mastercard Indonesia Maria Hutabarat, Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Kaslan, SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana dan SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati dalam kegiatan BNI WondrX
Head of Business Development Mastercard Indonesia Maria Hutabarat, Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Kaslan, SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana dan SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati dalam kegiatan BNI WondrX
Ringkasan Berita
  • BNI memperkenalkan fitur wondr multicurrency yang memungkinkan nasabah mengelola hingga 12 rekening valuta asing dan bertransaksi di 32 negara tanpa biaya konversi kurs.
  • Fitur ini dipamerkan di acara BNI wondrX 2025 dengan berbagai aktivitas interaktif dan promosi menarik, termasuk e-voucher belanja dan cashback bagi nasabah baru.
  • Inovasi ini bertujuan mendukung kebutuhan transaksi lintas negara masyarakat Indonesia dalam berbagai aktivitas global seperti wisata, pendidikan, dan layanan kesehatan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan pengalaman menjadi global citizen bagi pengunjung BNI wondrX 2025 yang berlangsung di ICE BSD, pada 15–17 Agustus 2025.

Melalui booth interaktif di Travel Area, BNI memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merasakan kemudahan bertransaksi lintas negara dengan menggunakan fitur wondr multicurrency.

Fitur wondr multicurrency merupakan inovasi terbaru aplikasi digital wondr by BNI yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan mobilitas global. Dengan hanya satu rekening, nasabah dapat mengelola hingga 12 rekening valuta asing, melakukan transaksi di 32 negara tanpa biaya konversi kurs (zero forex margin), serta menikmati bebas biaya administrasi untuk setiap rekening valas.

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies menjelaskan, konsep interaktif di Travel Area dimaksudkan agar pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman menjadi global citizen. "Pengalaman menjadi global citizen dengan kemudahan transaksi menggunakan wondr multicurrency ini dapat dinikmati pengunjung langsung di Travel Area wondrX 2025," kata Corina.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Head of Business Development Mastercard Indonesia Maria Hutabarat, Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Kaslan, SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana dan SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati.

Selain booth interaktif, BNI juga menghadirkan berbagai aktivitas pendukung, seperti games berhadiah merchandise eksklusif, photo booth bertema perjalanan dan gaya hidup global, serta talkshow inspiratif bersama narasumber populer, yaitu travel blogger Amrazing, financial planner Alliyah Natasha, dan komika Dodit Mulyanto.

Untuk memberikan nilai tambah, BNI menyiapkan promo khusus bagi nasabah yang membuka rekening wondr multicurrency selama acara berlangsung. Pengunjung berkesempatan memperoleh e-voucher belanja hingga Rp1,5 juta sesuai nominal penempatan dana, serta hadiah e-voucher yang dapat ditukarkan dengan tiket perjalanan ke destinasi internasional, termasuk Amsterdam dan London.

Selain itu, BNI juga menawarkan cashback hingga Rp7,9 juta bagi nasabah yang membuka rekening, melakukan setoran awal, bertransaksi dengan kartu debit wondr multicurrency di luar negeri, serta menabung dalam berbagai jenis valas.

Lebih lanjut Corina menambahkan, inovasi ini hadir dengan semangat Menemani Tiap Langkahmu untuk mendukung kebutuhan transaksi lintas negara masyarakat Indonesia. “Fitur ini dirancang untuk menjadi mitra utama nasabah dalam berbagai aktivitas global, mulai dari wisata, pendidikan, ibadah, olahraga, konser internasional, hingga layanan kesehatan dan kecantikan,” tutup Corina.

Kehadiran fitur wondr multicurrency menandai upaya BNI memperkuat layanan digital perbankannya untuk menjawab tantangan transaksi finansial masyarakat Indonesia yang semakin terhubung secara global. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

