Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perusahaan Gadai Bakal Kedatangan Pesaing Baru usai Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK

OJK deregulasi izin usaha pergadaian, mempermudah izin usaha baru. Budi Gadai melihat ini sebagai peluang dan tantangan, meningkatkan persaingan di industri.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 15:15
Share
Ilustrasi bisnis gadai. / Freepik
Ilustrasi bisnis gadai. / Freepik

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pergadaian swasta PT Budi Gadai Indonesia berpandangan bahwa kemudahan perizinan usaha bisnis gadai melalui rencana deregulasi pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membawa manfaat sekaligus tantangan bagi industri.

Direktur Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring menilai kebijakan OJK itu membuka peluang baru bagi pelaku usaha yang selama ini terkendala proses perizinan yang rumit. Namun, dia juga tidak menampik bahwa tantangan baru muncul bagi pelaku usaha gadai yang sudah mapan atau yang sudah ada (existing).

Pasalnya, lanjut dia, pelaku usaha baru yang lebih mudah mendapatkan izin dari OJK tersebut akan membuat persaingan di industri pergadaian menjadi lebih sengit dan ketat.

“Jadi, meski ada peluang, pelaku eksisting perlu lebih meningkatkan kualitas layanan dan inovasi agar tetap kompetitif,” kata Budiarto kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

Sebab itu untuk mengatasi persaingan pasar ke depannya, Budiarto berujar Budi Gadai akan terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jaringan cabang agar semakin dekat dengan masyarakat.

“Dengan langkah ini, kami yakin bisa memberikan layanan yang cepat, aman, dan terpercaya, sehingga tetap kompetitif meskipun persaingan pasar semakin ketat,” ujar dia.

Baca Juga

Lebih jauh, dia juga mengatakan kemudahan perizinan ini dapat berisiko menurunkan layanan bagi nasabah. Ini karena di satu sisi izin dapat diberikan kepada pelaku baru yang sebenarnya belum siap penuh dalam memenuhi standar kualitas dan keamanan nasabah.

Kendati demikian, Budiarto yakin bahwa OJK bakal melakukan pengawasan yang ketat sehingga nasabah dapat bertransaksi secara aman di industri pergadaian.

Kondisi Industri Gadai di Indonesia

Sebagai informasi, transaksi gadai di PT Budi Gadai Indonesia telah mencapai Rp152 miliar per Juni 2025. Sementara itu, perusahaan menargetkan penyaluran transaksi gadai pada 2025 mencapai Rp208 miliar. Artinya, hingga Juli 2025 pencapaiannya sudah mencakup 73,08% dari target 2025.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan PVML OJK Agusman menuturkan pihaknya kini sedang menggodok deregulasi pengaturan di bidang PVML. Salah satunya kemudahan perizinan usaha pergadaian. Dia berjanji bahwa OJK akan memberikan keleluasaan atau fleksibilitas bagi yang ingin mendirikan usaha pegadaian.

“Dengan demikian kita harapkan yang ilegal-ilegal akan berkurang atau tidak ada, karena semakin mudah dapat izin dari OJK, itu spirit-nya. Jadi, monggo sekarang digunakan, jadi kita ada pengaturan itu,” tutur dia.

Adapun, dia berujar penyederhanaan atau pelonggaran aturan ini OJK lakukan dalam rangka mengupayakan sektor PVML menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing untuk pertumbuhan berkelanjutan di sektor ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)
Premium
20 menit yang lalu

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan
Premium
50 menit yang lalu

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perusahaan Gadai Sarankan Ini ke OJK untuk Deregulasi Aturan Izin Usaha Pergadaian

Perusahaan Gadai Sarankan Ini ke OJK untuk Deregulasi Aturan Izin Usaha Pergadaian

Ini Respons Asosiasi Perusahaan Gadai soal Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK

Ini Respons Asosiasi Perusahaan Gadai soal Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK

OJK Mau Longgarkan Aturan DP Multifinance, Pengamat Bilang Bukan Itu Masalah Utama

OJK Mau Longgarkan Aturan DP Multifinance, Pengamat Bilang Bukan Itu Masalah Utama

OJK Bakal Longgarkan Aturan DP Multifinance dan Permudah Izin Pegadaian

OJK Bakal Longgarkan Aturan DP Multifinance dan Permudah Izin Pegadaian

Ekonom Soroti Banyaknya Sertifikasi untuk UMKM RI

Ekonom Soroti Banyaknya Sertifikasi untuk UMKM RI

Tak Penuhi Ekuitas Minimum, OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura di Tangerang

Tak Penuhi Ekuitas Minimum, OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura di Tangerang

Proyek Bendungan Way Apu Masih Terkendala Amdal dan Izin Hutan

Proyek Bendungan Way Apu Masih Terkendala Amdal dan Izin Hutan

Ambisi Pramono Sulap Jakarta jadi Kota Global Lewat Transformasi Perizinan

Ambisi Pramono Sulap Jakarta jadi Kota Global Lewat Transformasi Perizinan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Mau Pangkas Komisaris dan Tantiem, Kinerja Bank BUMN Makin Moncer?
Perbankan
29 menit yang lalu

Prabowo Mau Pangkas Komisaris dan Tantiem, Kinerja Bank BUMN Makin Moncer?

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India
Asuransi
33 menit yang lalu

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

Perusahaan Gadai Bakal Kedatangan Pesaing Baru usai Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK
Multifinance
1 jam yang lalu

Perusahaan Gadai Bakal Kedatangan Pesaing Baru usai Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026
Perbankan
17 Agt 2025 | 09:49 WIB

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026

Citibank Bukukan Laba Rp1,33 Triliun pada Semester I/2025
Perbankan
1 jam yang lalu

Citibank Bukukan Laba Rp1,33 Triliun pada Semester I/2025

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI
Perbankan
18 jam yang lalu

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency
Perbankan
2 jam yang lalu

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya
Multifinance
18 jam yang lalu

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

3

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

4

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)

5

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

3

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

4

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)

5

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI