Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

Pemerintah India akan menurunkan pajak asuransi dan mobil kecil untuk mendorong ekonomi, meningkatkan keterjangkauan, dan konsumsi.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 15:47
Share
Ilustrasi asuransi kendaraan. / dok Freepik
Ilustrasi asuransi kendaraan. / dok Freepik

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah India berencana menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), atau di sana disebut pajak barang dan jasa. Hal itu menjadi rencana reformasi pajak terbesar di Bharat sejak 2017.

Dilansir dari Reuters, sumber pemerintah India mengungkap bahwa pemotongan tarif akan berlaku bagi PPN premi asuransi dan pajak kendaraan kecil. Premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa akan mendapatkan tarif PPN 5%, atau bahkan 0%, turun dari tarif saat ini yang sebesar 18%.

Sementara itu, pajak mobil kecil berbahan bakar bensin dan diesel akan turun ke 18%, dari saat ini yang sebesar 28%.

"[Pemotongan pajak] akan meningkatkan keterjangkauan, mendorong konsumsi, dan membuat barang-barang penting dan aspiratif lebih mudah diakses oleh masyarakat luas," ujar analis ekuitas di Jefferies, Mahesh Nandurkar, dalam sebuah catatan pada Senin (18/8/2025) dilansir dari Reuters.

Pengumuman itu akan berlaku efektif setelah adanya persetujuan Dewan Pajak Barang dan Jasa (Goods and Services Tax/GST) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Federal, berisi perwakilan dari semua negara bagian India. Pertemuan itu diperkirakan akan berlangsung pada Oktober 2025.

Hingga berita ini terbit, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman dan jajarannya belum memberikan respons atas permintaan komentar dari Reuters.

Baca Juga

India masih menghadapi masalah rendahnya penetrasi asuransi, yakni 3,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024, berdasarkan data Swiss Re Institute.

Sebagai perbandingan, penetrasi asuransi di Indonesia baru 2,72% per Februari 2025 menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan-perusahaan asuransi di India meyakini bahwa penurunan PPN pembelian premi akan membantu kenaikan penjualan produk asuransi, karena harganya menjadi lebih terjangkau.

Sumber Reuters menjelaskan bahwa selain menurunkan pajak untuk asuransi dan mobil kecil, pemerintah India akan mengenakan pajak 40% terhadap 'barang dosa' seperti produk hasil tembakau atau rokok dan vape, juga barang-barang mewah.

Saat ini, pembelian kendaraan dengan kapasitas mesin tinggi di India akan terkena PPN 28%, beserta pungutan tambahan sebesar 22%, sehingga total pajak yang dibayarkan mencapai sekitar 50%.

Mobil kecil di sana adalah kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1.200 cc yang berbahan bakar bensin atau 1.500 cc untuk yang berbahan bakar diesel dan panjangnya tidak melebihi 4 meter. Mobil kecil menyumbang sepertiga dari 4,3 juta kendaraan penumpang yang terjual di India sepanjang 2024.

Penjualan kendaraan itu turun hampir 50% dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Pemerintah India mengkaji pungutan tambahan agar pajak mobil besar bisa berada di kisaran 43%—50%.

Pemotongan pajak oleh rezim Perdana Menteri Narendra Modi itu akan membebani pendapatan negara, tetapi menuai pujian dari para pelaku bisnis maupun pakar politik. Kebijakan itu dinilai bisa memperkuat citra politik Modi di tengah perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wibi Pangestu Pratama
Editor : Wibi Pangestu Pratama
Sumber : Reuters

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)
Premium
20 menit yang lalu

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan
Premium
50 menit yang lalu

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Insentif PPN DTP Diperpanjang, Pasar Properti Diproyeksi Bergeliat

Insentif PPN DTP Diperpanjang, Pasar Properti Diproyeksi Bergeliat

Target Pajak Kurang Rp1.2456,3 Triliun, Kemenkeu: Tidak Ada Kebijakan Baru

Target Pajak Kurang Rp1.2456,3 Triliun, Kemenkeu: Tidak Ada Kebijakan Baru

Alasan MK Tolak Gugatan IRT dan Driver Ojol Soal Tarif PPN 12%

Alasan MK Tolak Gugatan IRT dan Driver Ojol Soal Tarif PPN 12%

MK Tolak Uji Materi UU HPP Soal Tarif PPN 12%

MK Tolak Uji Materi UU HPP Soal Tarif PPN 12%

Sri Mulyani Tutup Kolom Komentar Instagram Sejak Akhir Juli, Ada Apa?

Sri Mulyani Tutup Kolom Komentar Instagram Sejak Akhir Juli, Ada Apa?

MUI Kasih Paham Sri Mulyani Soal Perbedaan Pajak dan Zakat

MUI Kasih Paham Sri Mulyani Soal Perbedaan Pajak dan Zakat

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

UNPAR Hadirkan Mata Kuliah Jaminan Sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan

UNPAR Hadirkan Mata Kuliah Jaminan Sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Mau Pangkas Komisaris dan Tantiem, Kinerja Bank BUMN Makin Moncer?
Perbankan
29 menit yang lalu

Prabowo Mau Pangkas Komisaris dan Tantiem, Kinerja Bank BUMN Makin Moncer?

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India
Asuransi
32 menit yang lalu

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

Perusahaan Gadai Bakal Kedatangan Pesaing Baru usai Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK
Multifinance
1 jam yang lalu

Perusahaan Gadai Bakal Kedatangan Pesaing Baru usai Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026
Perbankan
17 Agt 2025 | 09:49 WIB

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026

Citibank Bukukan Laba Rp1,33 Triliun pada Semester I/2025
Perbankan
1 jam yang lalu

Citibank Bukukan Laba Rp1,33 Triliun pada Semester I/2025

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI
Perbankan
18 jam yang lalu

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency
Perbankan
2 jam yang lalu

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya
Multifinance
18 jam yang lalu

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

3

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

4

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)

5

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

3

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

4

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)

5

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI