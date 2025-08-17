Bisnis Indonesia Premium
Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026

BNI umumkan pemenang tahap pertama Rejeki wondr. Peluang menang hingga 2026. Tingkatkan saldo & transaksi di wondr by BNI untuk ikut undian. Waspada penipuan!
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:49
BNI serahkan hadiah tahap pertama program Rejeki Wondr BNI pada 16 Agustus 2025, dengan berbagai hadiah spektakuler mulai dari Mercedes-Benz, Honda HR-V, hingga ratusan motor Honda Beat untuk para pemenang beruntung
BNI serahkan hadiah tahap pertama program Rejeki Wondr BNI pada 16 Agustus 2025, dengan berbagai hadiah spektakuler mulai dari Mercedes-Benz, Honda HR-V, hingga ratusan motor Honda Beat untuk para pemenang beruntung
Ringkasan Berita
  • BNI mengumumkan pemenang tahap pertama program undian Rejeki wondr BNI dengan hadiah utama berupa Mercedes-Benz New E300 dan berbagai hadiah menarik lainnya.
  • Program undian ini masih terbuka hingga Januari 2026, dengan undian tahap kedua dijadwalkan pada Februari 2026, dan nasabah dapat meningkatkan peluang menang dengan meningkatkan saldo dan transaksi di aplikasi wondr by BNI.
  • BNI mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program ini, menegaskan bahwa tidak ada biaya untuk klaim hadiah, dan informasi resmi hanya diumumkan melalui kanal resmi BNI.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI hari ini resmi membagikan hadiah kepada para pemenang tahap pertama program undian Rejeki wondr BNI, yang digelar di sela acara BNI wondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Hadiah yang dibagikan antara lain 1 unit Mercedes-Benz New E300, 7 unit Chery J6, 10 unit Honda HR-V, 85 unit Honda Beat, ratusan smartphone, serta hadiah menarik lainnya, yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran.

Putrama, menjelaskan bahwa program ini masih terbuka lebar untuk tahap kedua yang berakhir pada Januari 2026 dan diundi pada Februari 2026 mendatang. 

“Undian tahap kedua akan dilakukan pada Februari 2026 mendatang. Kami mengajak seluruh nasabah untuk terus meningkatkan saldo tabungan dan memperbanyak transaksi melalui aplikasi wondr by BNI, agar kesempatan meraih hadiah impian semakin besar,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Kupon undian diberikan otomatis kepada nasabah melalui aktivitas perbankan seperti pembukaan rekening, peningkatan saldo tabungan, dan transaksi finansial di aplikasi wondr by BNI.

Tak lupa, Putrama juga mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program Rejeki wondr BNI.

“BNI tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apa pun untuk proses klaim hadiah. Jika ada pihak yang meminta uang, sudah pasti itu penipuan,” tegasnya.

Informasi resmi program dan daftar pemenang hanya diumumkan melalui kanal resmi BNI, termasuk situs bni.id/rejekiwondrbni dan aplikasi wondr by BNI. Peluang untuk menang masih sangat besar, dan BNI berharap semakin banyak nasabah yang dapat merasakan kegembiraan memenangkan hadiah di tahap berikutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

1

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis

2

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025

3

Sejumlah Saham Bank Kecil (BNBA Cs) Bergejolak

4

Bursa Kripto BingX Raih Sertifikasi PCI DSS, Jamin Keamanan Data Web3

5

Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)

# Hot Topic

