Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026

BNI umumkan pemenang tahap pertama Rejeki wondr. Peluang menang hingga 2026. Tingkatkan saldo & transaksi di wondr by BNI untuk ikut undian. Waspada penipuan!

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI hari ini resmi membagikan hadiah kepada para pemenang tahap pertama program undian Rejeki wondr BNI, yang digelar di sela acara BNI wondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Hadiah yang dibagikan antara lain 1 unit Mercedes-Benz New E300, 7 unit Chery J6, 10 unit Honda HR-V, 85 unit Honda Beat, ratusan smartphone, serta hadiah menarik lainnya, yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran.

Putrama, menjelaskan bahwa program ini masih terbuka lebar untuk tahap kedua yang berakhir pada Januari 2026 dan diundi pada Februari 2026 mendatang.

“Undian tahap kedua akan dilakukan pada Februari 2026 mendatang. Kami mengajak seluruh nasabah untuk terus meningkatkan saldo tabungan dan memperbanyak transaksi melalui aplikasi wondr by BNI, agar kesempatan meraih hadiah impian semakin besar,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Kupon undian diberikan otomatis kepada nasabah melalui aktivitas perbankan seperti pembukaan rekening, peningkatan saldo tabungan, dan transaksi finansial di aplikasi wondr by BNI.

Tak lupa, Putrama juga mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program Rejeki wondr BNI.

“BNI tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apa pun untuk proses klaim hadiah. Jika ada pihak yang meminta uang, sudah pasti itu penipuan,” tegasnya.

Informasi resmi program dan daftar pemenang hanya diumumkan melalui kanal resmi BNI, termasuk situs bni.id/rejekiwondrbni dan aplikasi wondr by BNI. Peluang untuk menang masih sangat besar, dan BNI berharap semakin banyak nasabah yang dapat merasakan kegembiraan memenangkan hadiah di tahap berikutnya.