Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)

Iwan Nataliputra resmi jadi Komisaris Independen Bank MASB milik Wings Group sejak 13 Agustus 2025, disetujui OJK dan diumumkan di BEI.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (MASB) menyampaikan informasi pengangkatan efektif Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen.

Hal tersebut tertuang dalam keterbukaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (15/8/2025). Manajemen Bank Multiarta Sentosa menyatakan pengangkatan Iwan selaku Komisaris Independen telah disetujui oleh OJK.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga telah melaporkan pengangkatan Bapak lwan Nataliputra telah efektif pada tanggal 13 Agustus 2025 melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 267/B/DIR/MAS/082025 tanggal 15 Agustus 2025," demikian dikutip dari keterbukaan perseroan.

Sebelumnya, Iwan telah diangkat pada RUPSLB Bank Multiarta Sentosa pada 28 Mei 2025. Dikutip dari situs resmi bank bagian dari Wings Group ini, Iwan telah malang melintang di dunia perbankan.

Karirnya sebagai banker diawali di Bank Bali dengan jabatan terakhir sebagai Head of Treasury & Operational Risk Management pada 1989 hingga 2003. Pria yang memperoleh gelar Msi dari Universitas Indonesia ini kemudian menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bali Securities pada 2009 hingga 2010, lalu sebagai Komisaris di PT Astra Sedaya Finance pada 2017 hingga 2018.

Iwan juga pernah menjabat sebagai Board of Management di Bank Permata tahun 2003 hingga 2020, Komisaris Utama di PT Sahabat Finansial Keluarga pada 2011 hingga 2021, dan kemudian sebagai Komisaris Independen di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada 2021 hingga 2025.

Adapun, dengan efektifnya pengangkatan tersebut, berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi Bank Multiarta Sentosa:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Hendrik Tanojo

Komisaris: Juwita Ekawati Winoto

Komisaris Independen: Nancy Herawati

Komisaris Independen: Iwan Nataliputra

Direksi:

Direktur Utama: Ho Danny Hartono

Direktur: Budi Afandi Winoto

Direktur: Fely Retnowati

Direktur: Edwin Ariono

Direktur: Rahmat Bagas Santoso

Direktur Kepatuhan: Budi Setiawan



