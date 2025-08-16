Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (MASB) menyampaikan informasi pengangkatan efektif Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen.
Hal tersebut tertuang dalam keterbukaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (15/8/2025). Manajemen Bank Multiarta Sentosa menyatakan pengangkatan Iwan selaku Komisaris Independen telah disetujui oleh OJK.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga telah melaporkan pengangkatan Bapak lwan Nataliputra telah efektif pada tanggal 13 Agustus 2025 melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 267/B/DIR/MAS/082025 tanggal 15 Agustus 2025," demikian dikutip dari keterbukaan perseroan.
Sebelumnya, Iwan telah diangkat pada RUPSLB Bank Multiarta Sentosa pada 28 Mei 2025. Dikutip dari situs resmi bank bagian dari Wings Group ini, Iwan telah malang melintang di dunia perbankan.
Karirnya sebagai banker diawali di Bank Bali dengan jabatan terakhir sebagai Head of Treasury & Operational Risk Management pada 1989 hingga 2003. Pria yang memperoleh gelar Msi dari Universitas Indonesia ini kemudian menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bali Securities pada 2009 hingga 2010, lalu sebagai Komisaris di PT Astra Sedaya Finance pada 2017 hingga 2018.
Iwan juga pernah menjabat sebagai Board of Management di Bank Permata tahun 2003 hingga 2020, Komisaris Utama di PT Sahabat Finansial Keluarga pada 2011 hingga 2021, dan kemudian sebagai Komisaris Independen di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada 2021 hingga 2025.
Baca Juga
Adapun, dengan efektifnya pengangkatan tersebut, berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi Bank Multiarta Sentosa:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Hendrik Tanojo
Komisaris: Juwita Ekawati Winoto
Komisaris Independen: Nancy Herawati
Komisaris Independen: Iwan Nataliputra
Direksi:
Direktur Utama: Ho Danny Hartono
Direktur: Budi Afandi Winoto
Direktur: Fely Retnowati
Direktur: Edwin Ariono
Direktur: Rahmat Bagas Santoso
Direktur Kepatuhan: Budi Setiawan