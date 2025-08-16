BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025

BNI wondrX 2025 di ICE BSD, 15-17 Agustus, tawarkan kuliner Jepang, promo belanja, dan hiburan musik. Daftar gratis di regis-wondrx.bni.co.id.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan pengalaman berbeda bagi pengunjung BNI wondrX 2025 dengan suguhan kuliner khas Jepang, promo belanja, hingga hiburan musik. Pameran yang berlangsung di ICE BSD Hall 6-10, Tangerang, pada 15–17 Agustus 2025 ini dapat diakses gratis hanya dengan mendaftar melalui laman regis-wondrx.bni.co.id.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, BNI wondrX 2025 yang mengusung konsep explore di bawah naungan wondr by BNI dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dalam satu rangkaian pengalaman terpadu. "BNI wondrX 2025 menyajikan berbagai pengalaman istimewa, termasuk bagi pecinta kuliner Jepang," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Salah satu yang menarik adalah JCB Japan Dining Matsuri Experience, dimana pengunjung dapat menikmati kuliner autentik Jepang tanpa harus pergi ke Negeri Sakura. BNI menawarkan diskon 10% di sejumlah restoran ternama seperti Sushi Tei, Ramen Sanpachi 38, Dore, Sakura, Kirakira Ginza, Kuhshikatsu Daruma, Daitokyo Sakaba, KakuU, Soba, hingga Hotaru shabu-shabu.

Selain itu, tersedia Culinary Experience flash sale dengan harga spesial Rp7.900 menggunakan QRIS wondr by BNI. Program ini berlangsung secara bergantian, mulai dari 15 Agustus di Yoshinoya, Kimukatsu, Bakmi GM, The Harvest, Gong cha, dan lainnya; 16 Agustus di Fore, Paris Baguette, Ta Wan, Chatime, Bakso Afung, Calf, dan lainnya; hingga 17 Agustus di KFC, McDonald’s, D’Cost, Subway, J.Co, dan Imperial Kitchen.

BNI juga memberikan penawaran eksklusif untuk nasabah BNI Emerald berupa diskon 50% di Studio 133 BIYAN, Iwan Tirta Private Collection, NACRE Lux, hingga BACHA Coffee. Ada pula cashback hingga Rp8,79 juta untuk transaksi travel dan lifestyle deals.

Tidak hanya kuliner dan promo belanja, pengunjung juga dapat menikmati beragam hiburan musik. Jadwal penampilan di antaranya Bernadya pada 15 Agustus, Juicy Lucy dan Wijaya80 pada 16 Agustus, serta Alex Teh dan Lyodra pada 17 Agustus.

"Di BNI wondrX 2025, pengunjung dapat bebas mengeksplorasi berbagai zona interaktif, musik, dan aktivitas yang membagikan ilmu, wawasan, serta peluang baru demi masa depan finansial yang lebih baik," tutup Okki.

Gelaran ini menjadi bukti komitmen BNI dalam menghadirkan pengalaman bertransaksi yang menguntungkan dan menyenangkan bagi nasabah, sekaligus mendorong gaya hidup cashless di Indonesia. Untuk informasi lengkap mengenai agenda dan promo BNI wondrX 2025 dapat diakses melalui situs wondrx.bni.co.id atau aplikasi wondr by BNI pada menu Lifestyle.