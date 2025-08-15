Bisnis Indonesia Premium
BNI wondrX 2025 Hadir dengan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan

BNI wondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang, 15-17 Agustus, tawarkan promo KPR, OTO, dan liburan. Hadirkan inovasi digital dan kolaborasi lintas industri
Jumat, 15 Agustus 2025 | 21:29
Gelaran BNI wondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (15/8/2025)
Gelaran BNI wondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (15/8/2025)
  • BNI wondrX 2025 di ICE BSD Tangerang menghadirkan inovasi digital dan kolaborasi lintas industri dalam rangka HUT BNI ke-79.
  • Pameran ini menawarkan promo menarik seperti bunga spesial 1,79% untuk KPR dan Kredit Kendaraan Bermotor, serta flash sale tiket pesawat dan cashback besar.
  • BNI wondrX mendukung UMKM dengan live shopping dan program go global, serta memberikan berbagai diskon dan reward untuk segmen premium.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi membuka gelaran BNI wondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (15/8/2025). Ajang ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT BNI ke-79.

Mengusung konsep experience-based dengan tema "More Than Just an Expo", pameran yang berlangsung hingga 17 Agustus 2025 ini menghadirkan berbagai inovasi digital, penawaran eksklusif, dan kolaborasi lintas industri untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung.

Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar mengatakan, BNI wondrX dirancang sebagai wadah untuk mempertemukan nasabah dengan lebih dari 300 mitra strategis BNI yang menyediakan berbagai kebutuhan seperti otomotif, properti, travelling, fashion, industri ritel, kuliner, hingga hiburan.

"Lewat gelaran BNI wondrX yang resmi dimulai hari ini, kami ingin menghadirkan experience atau pengalaman yang berbeda dan memberikan nilai tambah kepada mitra dan pengunjung sekaligus memperkuat posisi BNI sebagai bank transaksional modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman," ujar Alexandra dalam keterangan tertulisnya.

Selama pameran, pengunjung dapat mencoba sejumlah layanan unggulan BNI seperti KPR BNI Griya, KTA BNI Fleksi dan BNI OTO dengan berbagai promo menarik untuk pengunjung seperti bunga special 1,79% flat, bebas biaya provisi dan administrasi untuk KPR dan bunga spesial 1,79% p.a, bebas biaya provisi serta biaya premi asuransi huru-hara/banjir selama 1 tahun pertama untuk Kredit Kendaraan Bermotor.

Dalam BNI wondrX didukung oleh 22 pengembang properti, 30 brand otomotif, 28 airlines & travel agent, mitra merchant strategis yang menghadirkan berbagai produk menarik, mulai dari fashion, sport/hobby apparel, beauty, dan kuliner.

Untuk penggemar traveling, tersedia flash sale tiket pesawat Jakarta–Denpasar PP mulai Rp790 ribu dan Jakarta–Kuala Lumpur Rp1,079 juta, cashback hingga Rp8,7 juta, serta kesempatan memenangkan 10 tiket pertandingan sepak bola internasional di Amerika Serikat lewat program spend and win Kartu Kredit BNI Visa.

Untuk segmen premium, BNI Emerald memberikan welcoming reward hingga Rp29 juta untuk nasabah baru, potongan 50% di Studio 133 Biyan dan Iwan Tirta, serta diskon hingga 50% di Nacre Lux Jewelry.

BNI wondrX juga memberikan pengalaman berbeda untuk UMKM yaitu live shopping dan mendukung UMKM untuk siap go global.

"Rasakan langsung pengalaman seru dan program yang menarik, serta nikmati beragam promo istimewa yang kami hadirkan sepanjang acara," tambah Alexandra.

Informasi lengkap mengenai agenda dan promo BNI wondrX 2025 dapat diakses melalui https://wondrx.bni.co.id atau melalui aplikasi wondr by BNI pada menu Lifestyle.

 

