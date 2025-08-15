Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jurus Prabowo Musnahkan Lintah Darat, Gandeng Bank Himbara

Presiden Prabowo Subianto menggandeng Bank Himbara untuk memusnahkan lintah darat dalam pengembangan 80.000 koperasi desa.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:41
Share
Logo Bank BUMN (BBRI, BBNI, BBTN, BMRI). Dok Istimewa
Logo Bank BUMN (BBRI, BBNI, BBTN, BMRI). Dok Istimewa
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto berencana memusnahkan lintah darat dengan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyediakan pendanaan murah bagi koperasi desa.
  • Pemerintah akan membentuk 80.000 koperasi desa Merah Putih untuk mempermudah akses masyarakat desa terhadap sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan murah.
  • Program ini diharapkan dapat menghidupkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan pangan di pedesaan, termasuk di Papua Barat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membeberkan strategi untuk memusnahkan lintah darat dengan menggandeng Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara.

Dalam hal ini, Prabowo berkomitmen untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui pembentukan 80.000 koperasi desa (kopdes) Merah Putih yang siap beroperasi di seluruh Indonesia.

Dia berharap program ini dapat mempermudah akses masyarakat desa terhadap sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan murah.

“Tidak boleh ada rakyat kita lagi yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal. Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa tersebut memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah.

"Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar Koperasi Desa Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah," tuturnya.

Baca Juga

Prabowo yakin gebrakan ini dapat menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memangkas rantai distribusi logistik, menciptakan lapangan kerja baru, menghapus kemiskinan, serta memperkuat ketahanan pangan.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bisa menyerap tenaga kerja di desa. Hal ini lantaran hampir sebagian besar anak muda di desa sulit mencari lapangan pekerjaan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan menyejahterakan warga desa, termasuk di Papua Barat.

Ferry menjelaskan koperasi sejatinya didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama.

“Kopdes/Kel Merah Putih adalah manifestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek dari ekonomi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

Terlebih, kata dia, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya kurang mendapat keadilan secara ekonomi, termasuk di Papua Barat. Salah satunya lantaran keuntungan yang diambil para tengkulak atau middleman.

Namun, Ferry meyakini keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih dapat memutus mata rantai distribusi yang panjang. Dengan begitu, masyarakat desa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium
25 menit yang lalu

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry
Premium
55 menit yang lalu

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Budi Arie Amini Kopdes Wajib Setor 20% Laba ke Pemerintah Desa

Budi Arie Amini Kopdes Wajib Setor 20% Laba ke Pemerintah Desa

Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih

Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan

Prabowo Ingin BUMN Sumbang Dividen US$50 Miliar Buat Negara

Prabowo Ingin BUMN Sumbang Dividen US$50 Miliar Buat Negara

TLKM, MTEL Cs Jawara Saham BUMN, Berikan Return Dobel Digit Sebulan

TLKM, MTEL Cs Jawara Saham BUMN, Berikan Return Dobel Digit Sebulan

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun, Subsidi Bunga Rp36,5 Triliun
Perbankan
5 menit yang lalu

Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun, Subsidi Bunga Rp36,5 Triliun

OPINI : Strategi Membumikan Asuransi Syariah
Asuransi
22 menit yang lalu

OPINI : Strategi Membumikan Asuransi Syariah

Jurus Prabowo Musnahkan Lintah Darat, Gandeng Bank Himbara
Perbankan
1 jam yang lalu

Jurus Prabowo Musnahkan Lintah Darat, Gandeng Bank Himbara

Sidang Dugaan Kartel Pinjol Bikin KPPU Pecah Rekor, Periksa 97 Terlapor
Fintech
3 jam yang lalu

Sidang Dugaan Kartel Pinjol Bikin KPPU Pecah Rekor, Periksa 97 Terlapor

AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS
Perbankan
6 jam yang lalu

AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Perusahaan Alim Markus Lego Saham Bank Maspion (BMAS) Rp322 Miliar usai Putusan Damai

2

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

3

Bocoran Pengisi Komisaris dan Direksi Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah

4

Bahu Membahu Asuransi Syariah Dongkrak Underwriting Dana Tabarru

5

Pakar Ungkap Dua Biang Kerok Dana Tabarru Asuransi Syariah Negatif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Perusahaan Alim Markus Lego Saham Bank Maspion (BMAS) Rp322 Miliar usai Putusan Damai

2

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

3

Bocoran Pengisi Komisaris dan Direksi Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah

4

Bahu Membahu Asuransi Syariah Dongkrak Underwriting Dana Tabarru

5

Pakar Ungkap Dua Biang Kerok Dana Tabarru Asuransi Syariah Negatif