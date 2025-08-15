Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS

DBS menyoroti AI, ESG, dan optimalisasi modal sebagai prioritas bisnis di Indonesia. Tren makroekonomi dan teknologi baru mempengaruhi strategi keuangan
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 11:17
Share
AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS
AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS
Ringkasan Berita
  • DBS Bank menyoroti pentingnya teknologi baru seperti Generative AI dan Blockchain serta fokus pada keberlanjutan sebagai tren positif yang dapat mendorong inovasi dan efisiensi operasional.
  • Di Indonesia, optimalisasi biaya modal menjadi prioritas utama bagi pemimpin keuangan, diikuti oleh kinerja ESG dan peningkatan aktivitas kebendaharaan.
  • Strategi yang disarankan meliputi pemanfaatan teknologi Gen AI dan otomatisasi, integrasi aspek keberlanjutan dalam perencanaan keuangan, serta diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengoptimalkan biaya modal.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai mitra tepercaya dalam mendukung pertumbuhan bisnis nasabah, DBS Bank Ltd (Bank DBS) kembali mempertegas komitmennya melalui laporan survei terbaru bertajuk “New Realities, New Possibilities”.

Dalam riset ini, Bank DBS mengumpulkan insights lebih dari 800 pemimpin keuangan, khususnya Chief Financial Officer (CFO) dan Corporate Treasurers, di tujuh sektor dan 14 pasar untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai dampak tren ekonomi makro terkini terhadap strategi yang perlu mereka terapkan untuk mempertahankan keadaan finansial di tengah kompleksitas pasar.

AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS

Sebagai dasar, riset tersebut mencatat tiga tren makroekonomi yang dianggap menjadi tantangan akan stabilitas dan pertumbuhan: ketegangan geopolitik (58 persen), volatilitas akibat inflasi dan ketidakstabilan suku bunga (57 persen), dan gangguan rantai pasokan (55 persen).

Sebaliknya, kehadiran teknologi baru, seperti Generative AI dan Blockchain (83 persen), serta meningkatnya fokus pada keberlanjutan (76 persen), dianggap sebagai tren yang memiliki potensi dampak positif, mampu mendorong inovasi, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Untuk lebih memahami bagaimana tren makroekonomi mempengaruhi peran dan prioritas para pemimpin keuangan, Bank DBS melakukan survei ini dalam periode berbeda, sebelum dan sesudah pengumuman tarif AS pada April tahun ini.

Berdasarkan tujuh prioritas yang diteliti, pemanfaatan financial intelligence berbasis data tetap menjadi prioritas utama perusahaan dalam memperkuat ketahanan keuangan mereka.

Hasil survei dari kedua periode konsisten menunjukkan bahwa penggunaan AI untuk analisis dan visualisasi data menjadi penting untuk meningkatkan fungsi perbendaharaan perusahaan.

AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS

Lonjakan signifikan berada pada manajemen likuiditas dan valuta asing (FX). Berdasarkan hasil survei kedua, aspek ini meningkat lima posisi dari ketujuh menjadi kedua.

Manajemen likuiditas dan valuta asing dipandang semakin krusial dalam merencanakan penguatan stabilitas keuangan di tengah biaya awal yang lebih tinggi dan potensi penimbunan inventaris akibat meningkatnya volatilitas pasar.

Optimalisasi Modal Jadi Prioritas Pemimpin Indonesia, dengan AI dan Otomatisasi Jadi Solusi

Di Indonesia, studi ini menjelaskan bahwa ada pergeseran prioritas dalam menghadapi lanskap bisnis global yang terus berkembang. Para pemimpin keuangan di Indonesia menyadari bahwa volatilitas ekonomi dunia memberikan tekanan baru bagi industri dalam negeri.

Meski demikian, situasi ini juga membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk tampil sebagai alternatif pusat manufaktur yang kompetitif, didukung oleh ekspansi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang semakin agresif. Perubahan ini diperkirakan akan secara signifikan membentuk ulang lanskap perdagangan, investasi, dan sektor industri nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Anthonius Sehonamin mengatakan, “Bank DBS Indonesia menyadari bahwa para CFO kini menghadapi tantangan yang lebih luas–lebih dari sekadar teknologi dan data–tetapi juga perlu memikirkan likuiditas dan valuta asing di tengah volatilitas global. Penelitian ‘New Realities, New Possibilities’ menawarkan wawasan yang tepat waktu, mencerminkan komitmen kami untuk menjadi mitra tepercaya dalam menavigasi pergeseran pasar dan memanfaatkan peluang pertumbuhan.”

Ketika para eksekutif global yang memprioritaskan financial intelligence berbasis data, manajemen likuiditas, dan valuta asing (FX), 80 persen pemimpin keuangan Indonesia justru menempatkan optimalisasi biaya modal sebagai prioritas utama mereka. Hal ini mencerminkan respons terhadap tekanan perdagangan, pelemahan rupiah, dan inflasi yang terus berlangsung.

Di saat yang sama, 78 persen perusahaan di Indonesia mengidentifikasi kinerja ESG (Environmental, Social, Governance) sebagai agenda strategis utama, seiring dengan diberlakukannya kewajiban pelaporan dan meningkatnya ekspektasi investor, termasuk untuk memastikan akses terhadap pendanaan.

Menempati posisi selanjutnya, peningkatan aktivitas kebendaharaan dinilai 76 persen responden menjadi prioritas kritikal agar perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk menyempurnakan proses, mendorong efisiensi, dan memperkuat dampak strategis.

Selain itu, pada survei ini dilakukan penelitian dengan indikator terbaru, yakni Strategic Effectiveness Indicator (SEI) untuk mengevaluasi efektivitas strategi sebuah organisasi.

Dari ketiga fokus utama CFO dan treasurer Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya, kinerja ESG mendapatkan rata-rata tingkat SEI tertinggi (82 persen), diikuti dengan optimalisasi biaya modal (78 persen), dan peningkatan aktivitas kebendaharaan (76 persen).

Lalu, apa solusi selanjutnya yang dapat dikembangkan oleh CFO dan treasurer di Indonesia? Riset ini menyoroti tiga stretegi:

  • Mengikuti jejak eksekutif global dalam mengeksplorasi pemanfaatan teknologi Gen AI dan otomatisasi cerdas untuk mendukung ketahanan finansial.
  • Mengandalkan layanan konsultasi ESG untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam perencanaan keuangan serta mendukung akses terhadap pembiayaan hijau.
  • Menyeimbangkan kembali rasio utang dan ekuitas, menjajaki pendanaan jangka panjang, serta mendiversifikasi sumber pembiayaan guna mengoptimalkan biaya modal.

Head of Global Transaction Services PT Bank DBS Indonesia Dandy Indra Wardhana Pandi mengatakan “Di tengah ketidakpastian global dan disrupsi teknologi, para pemimpin bisnis harus mengelola risiko sambil tetap beradaptasi.

Inovasi digital dan evaluasi kinerja adalah kunci untuk pertumbuhan, peningkatan, dan perluasan pasar–memposisikan mitra bisnis tepercaya menjadi lebih penting dari sebelumnya dalam menghadapi momen kritis ini.”

‘New Realities, New Possibilities’ adalah edisi ketiga dari serial studi yang dikembangkan oleh Bank DBS, ditujukan bagi para profesional di bidang treasury dan keuangan. Setiap edisi bertujuan untuk membantu perusahaan memahami dinamika yang tengah berlangsung serta mengidentifikasi peluang strategis di tengah lanskap bisnis yang terus berubah.

Laporan ‘New Realities, New Possibilities’ dapat diakses pada laman ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo
Premium
11 menit yang lalu

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
1 jam yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mitra Strategis untuk Bisnis Berkelanjutan: Bank DBS Indonesia sebagai ESG Coordinator

Mitra Strategis untuk Bisnis Berkelanjutan: Bank DBS Indonesia sebagai ESG Coordinator

Bank DBS Raih Gelar World’s Best Bank dari Euromoney 2025

Bank DBS Raih Gelar World’s Best Bank dari Euromoney 2025

Kontribusi Nol Emisi Karbon, Bank DBS Pacu Pembiayaan Proyek Hijau dan Berkelanjutan

Kontribusi Nol Emisi Karbon, Bank DBS Pacu Pembiayaan Proyek Hijau dan Berkelanjutan

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

Bank Terbesar Jepang Incar Pembiayaan Keberlanjutan Lewat Debt Swap

Bank Terbesar Jepang Incar Pembiayaan Keberlanjutan Lewat Debt Swap

Korporasi akan Diminta Ungkap Risiko Iklim dalam Laporan Keuangan

Korporasi akan Diminta Ungkap Risiko Iklim dalam Laporan Keuangan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS
Perbankan
23 menit yang lalu

AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Kajian Perlindungan Ojol ke Pemerintah
Asuransi
3 jam yang lalu

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Kajian Perlindungan Ojol ke Pemerintah

Zurich Syariah Cetak Tren Positif Dana Tabarru Pasca Spin Off
Asuransi
13 jam yang lalu

Zurich Syariah Cetak Tren Positif Dana Tabarru Pasca Spin Off

Kisi-Kisi Nilai Limit Polis Asuransi yang Dijamin LPS dari Purbaya
Asuransi
14 jam yang lalu

Kisi-Kisi Nilai Limit Polis Asuransi yang Dijamin LPS dari Purbaya

Bocoran Pengisi Komisaris dan Direksi Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah
Bisnis Syariah
14 jam yang lalu

Bocoran Pengisi Komisaris dan Direksi Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance
Asuransi
19 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

2

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng DJP Lindungi Pekerja & Tegakkan Aturan

3

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

4

Bocoran Pengisi Komisaris dan Direksi Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah

5

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Dalam Sidang Tahunan MPR RI
3+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

2

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng DJP Lindungi Pekerja & Tegakkan Aturan

3

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

4

Bocoran Pengisi Komisaris dan Direksi Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah

5

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?