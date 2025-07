Bank DBS Raih Gelar World’s Best Bank dari Euromoney 2025

Bisnis.com, JAKARTA - DBS Bank Ltd (Bank DBS) meraih tiga kemenangan berturut-turut dalam ajang Euromoney Awards for Excellence 2025. Salah satunya adalah penghargaan bergengsi sebagai “World’s Best Bank”, yang menandai kali ketiga Bank DBS menyabet penghargaan tertinggi dari Euromoney sejak tahun 2019 dan 2021.

Pengakuan ini mencerminkan kinerja keuangan Bank DBS yang solid, komitmen yang konsisten terhadap kepuasan nasabah, fokus keberlanjutan pada inovasi, serta semangat tanggung jawab yang kuat dalam menjalankan peran sebagai institusi keuangan.

Selain itu, Bank DBS juga kali pertama dinobatkan sebagai pemenang untuk kategori “World’s Best Bank for Customer Experience” dan kembali meraih penghargaan “World’s Best Bank for Corporate Responsibility” untuk kedua kalinya.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi yang begitu pesat, Bank DBS tampil menonjol melalui pendekatan visioner, komitmen terhadap kepercayaan dan keandalan, serta kemampuannya yang telah terbukti dalam mengoptimalkan nilai dari investasi teknologinya,” ujar Head of Banking, Euromoney Dominic O’Neill dalam keterangannya.

“Transformasi agile-at-scale yang dijalankan Bank DBS telah membuahkan hasil nyata, baik dari sisi pendapatan maupun kepuasan nasabah. Rendahnya tingkat pergantian karyawan mencerminkan investasi berkelanjutan yang dilakukan Bank DBS terhadap pengembangan karyawan sepanjang perjalanan karier mereka, serta kuatnya rasa tujuan yang diusung bank, termasuk dalam isu sosial dan lingkungan. Bank DBS juga menunjukkan bagaimana sebuah institusi perbankan dapat mendorong organisasinya menuju keunggulan dalam layanan nasabah. Seluruh pencapaian ini memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan imbal hasil bagi pemegang saham, yang kini mencapai rekor tertinggi.”

Pada tahun 2024, Bank DBS mencatatkan pendapatan total sebesar SGD 22,3 miliar dan laba bersih sebesar SGD 11,4 miliar yang keduanya merupakan rekor tertinggi dalam sejarah bank.

Tingkat pengembalian ekuitas sebesar 18 persen juga menjadi salah satu yang tertinggi di antara bank-bank di pasar maju. Bank DBS turut mencatatkan pencapaian bersejarah sebagai perusahaan pertama yang terdaftar di bursa Singapura dengan kapitalisasi pasar menembus USD 100 miliar.

Dari sisi nasabah, Bank DBS terus menghadirkan inovasi untuk menjadikan pengalaman perbankan semakin sederhana, praktis, dan personal. Sepanjang tahun 2024, Bank DBS melibatkan lebih dari 13 juta nasabah di seluruh kawasan melalui 1,2 miliar notifikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang membantu mereka mengambil keputusan finansial dan investasi yang lebih baik.

Pada tahun yang sama, Bank DBS juga berhasil menggandakan nilai ekonomi yang dihasilkan dari penerapan AI menjadi SGD 750 juta, lewat lebih dari 370 use cases. Pendekatan berbasis customer journeys juga konsisten dikembangkan untuk memperkuat kepuasan nasabah, mempercepat waktu layanan, dan mendorong hasil-hasil positif lainnya dalam pengalaman nasabah.

Komitmen Bank DBS terhadap tanggung jawab korporasi tercermin secara menyeluruh dalam tiga pilar utama: lingungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Sebagai bagian dari upaya mendukung transisi Asia menuju ekonomi rendah karbon, Bank DBS telah menetapkan komitmen pembiayaan berkelanjutan sebesar SGD 89 miliar (neto setelah pelunasan).

Selain itu, mulai tahun 2024, Bank DBS juga berkomitmen mengalokasikan hingga SGD 1 miliar serta lebih dari 1,5 juta jam kerja sukarela dalam satu dekade ke depan, untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat prasejahtera di Asia.

CEO Bank DBS Tan Su Shan mengatakan, “Kami merasa sangat terhormat atas penghargaan tiga gelar global dari Euromoney, termasuk predikat ‘World’s Best Bank’. Inovasi dan tujuan positif merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Bank DBS, didorong oleh keinginan kami untuk menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih sederhana dan tanpa hambatan bagi nasabah, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pengakuan ini sangat membanggakan karena mencerminkan komitmen kami terhadap nasabah dan masyarakat, yang selalu menjadi pusat dari segala hal yang kami lakukan di Bank DBS. Ke depan, kami akan terus menjadi mitra tepercaya, digerakkan oleh tujuan positif, dan mampu membawa transformasi bagi semua pihak yang kami layani.”

Bank Digital Terbaik untuk Korporasi Besar di Indonesia

Selain penghargaan global, Bank DBS Indonesia meraih penghargaan domestik, yang menggarisbawahi kinerja dan dampaknya yang konsisten sebagai mitra tepercaya akan solusi perbankan.

Adalah penghargaan perdana sebagai “Best Digital Bank for Large Corporates” yang didapatkan pada Euromoney Awards for Excellence 2025. Bank DBS Indonesia dipercaya sebagai mitra strategis oleh korporasi besar karena kemampuannya menyediakan layanan responsif dan relevan.

Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Bank DBS Indonesia adalah solusi perbankan DBS IDEAL RAPID(Real Time Application Programming Interface (API) by DBS). Dengan kecepatan dan kemudahan akses yang ditawarkan, DBS IDEAL RAPID telah memberikan nilai tambah signifikan bagi kelancaran transaksi dan efisiensi operasional.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan, “Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan, serta memperkuat peran kami dalam mendukung kebutuhan finansial, baik individu maupun korporasi. Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra tepercaya dalam perjalanan transformasi digital di sektor perbankan.”

Bank DBS pertama kali meraih gelar Best Bank tingkat global pada tahun 2018, saat media berbasis New York, Global Finance, menobatkannya sebagai Best Bank in the World.

Pada tahun yang sama, The Banker, publikasi di bawah naungan Financial Times, juga menganugerahkan Bank DBS gelar Global Bank of the Year. Dalam tahun-tahun berikutnya, Bank DBS terus memperoleh pengakuan tertinggi dari institusi bergengsi.

Euromoney dan Global Finance kembali memberikan penghargaan tertinggi kepada Bank DBS pada tahun 2019 (Euromoney), 2020 (Global Finance), dan 2021 (Euromoney). Pencapaian Bank DBS sebagai World’s Best Bank kali ini menandai kali kedelapan Bank DBS diakui atas kepemimpinannya di tingkat global.