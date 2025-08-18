Bisnis Indonesia Premium
BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

BNI pastikan layanan perbankan tetap aman selama libur HUT ke-80 RI dengan operasional terbatas di beberapa outlet dan akses digital banking 24 jam.
Senin, 18 Agustus 2025 | 12:54
BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI
BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI
Ringkasan Berita
  • BNI memastikan layanan perbankan tetap berjalan selama libur cuti bersama HUT ke-80 RI dengan membuka operasional terbatas di sejumlah outlet untuk transaksi setoran pembayaran BBM Pertamina.
  • Operasional terbatas berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, Bali, dan Indonesia Timur.
  • BNI juga menjamin akses penuh ke layanan digital banking seperti wondr by BNI, BNIdirect, serta jaringan ATM dan CRM BNI selama libur panjang.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan layanan transaksi perbankan tetap berjalan meski memasuki libur cuti bersama memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), pada Senin (18/8/2025).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI tetap membuka operasional terbatas di sejumlah outlet guna melayani kebutuhan transaksi tertentu, khususnya penerimaan setoran pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina.

"Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen BNI dalam menjaga keberlangsungan layanan perbankan bagi nasabah meski di hari libur,"  ujar Okki dalam keterangan resmi.

Adapun operasional terbatas tersebut akan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat. Layanan yang diberikan hanya mencakup transaksi setoran pembayaran BBM Pertamina, sementara transaksi perbankan umum lainnya tidak beroperasi.

BNI menyiapkan beberapa outlet di berbagai wilayah untuk mendukung layanan ini. Di Sumatera, outlet yang tetap beroperasi meliputi KC Universitas Sumatera Utara, KC Batam, KC Pekanbaru, KC Padang, dan KCP Jembatan Ampera Palembang.

Di wilayah Jawa dan Bali, outlet yang dibuka antara lain KC Kudus, KC Karangayu, KC Surabaya, KC Gresik, KC Jombang, KC Serang, KC Karawang, KC Jatinegara, KC Purwokerto, dan KC Malang.

Sementara di Indonesia Timur, outlet yang beroperasi adalah KCP Arief Rate Makassar, KCP Sandubaya Mataram, KCP Kanaka Manado, serta KCP Percetakan Jayapura.

Selain layanan terbatas di outlet, BNI juga menjamin akses digital banking tetap dapat digunakan secara penuh selama libur panjang. Layanan seperti wondr by BNI, BNIdirect, serta jaringan ATM dan CRM BNI dapat diakses 24 jam.

“BNI tetap berkomitmen menjaga kenyamanan nasabah melalui layanan digital yang selalu siap mendukung berbagai kebutuhan transaksi kapan pun dan di mana pun,” tambah Okki.

Nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi BNI Call di 1500046. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025
33 menit yang lalu

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI
1 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

