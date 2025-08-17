BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

BNI meriahkan HUT ke-80 RI dengan wondrstage di Dukuh Atas, Jakarta, menampilkan hiburan musik, festival budaya, dan UMKM, memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dengan menghadirkan panggung hiburan wondrstage “Ragam Cerita, Satu Bangsa Merdeka” di Jakarta Creative Zone, Taman Budaya Dukuh Atas, Minggu (17/8/2025).

Panggung wondrstage menjadi salah satu dari lima titik utama dalam rangkaian Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang digelar di sepanjang rute Monas, Jalan MH Thamrin, Bundaran HI, hingga Gelora Bung Karno (GBK).

Sejak sore hingga malam, pengunjung disuguhkan beragam hiburan musik lintas generasi, festival budaya, hingga aktivitas interaktif yang semakin menyemarakkan perayaan.

Sejumlah artis populer turut tampil memeriahkan panggung wondrstage BNI, antara lain Happy Asmara, Laid This Nite, dan Kelompok Pemuja Koplo (KPK), dengan Ayu Dewi dan Oghel sebagai pembawa acara. Kolaborasi lintas generasi tersebut merefleksikan semangat persatuan bangsa yang tak lekang oleh waktu.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, partisipasi BNI dalam Pesta Rakyat merupakan bentuk nyata kontribusi BUMN dalam memperkuat persatuan dan mendorong semangat kebangsaan.

"Lewat wondrstage, BNI ingin menghadirkan momen kebersamaan yang mampu memperkuat ikatan masyarakat sekaligus menyebarkan optimisme. Semangat ini sejalan dengan komitmen kami untuk menemani tiap langkah masyarakat Indonesia menuju masa depan yang lebih maju,” ujar Putrama.

Selain hiburan musik, area wondrstage menghadirkan festival kuliner dengan melibatkan pelaku UMKM lokal. Kehadiran UMKM ini bukan hanya melengkapi kemeriahan, tetapi juga membuka peluang promosi dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Area wondrstage juga menghadirkan lomba rakyat, kuis interaktif, serta berbagai hadiah menarik. Beragam aktivitas ini tidak hanya menambah semarak suasana, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.

Sebagai bagian dari karnaval, sebanyak 32 kendaraan hias turut serta termasuk mobil ikonik Danantara Indonesia dengan desain Garuda Emas berpadu ornamen budaya sebagai simbol kepemimpinan, persatuan, dan visi Indonesia Maju. Di barisan depan, hadir sosok Godam yang melambangkan kekuatan bangsa dan ajakan untuk melangkah bersama menuju masa depan tangguh.

Mobil karnaval Danantara mengusung pesan 'Garuda Danantara Indonesia: Terbangkan Indonesia Menuju Masa Depan Berkelanjutan'. Kepala Garuda Emas melambangkan keberanian, Jalur Biru Melengkung mencerminkan energi dan teknologi dinamis, sementara Ornamen Candi menegaskan pijakan pada kearifan lokal.

Arak-arakan ini juga diikuti perwakilan berbagai BUMN portofolio Danantara Indonesia sebagai simbol sinergi dan kolaborasi. Hadir di atas kendaraan hias antara lain Rosan Roeslani (CEO), Dony Oskaria (COO), dan Pandu Sjahrir (CIO).

Lebih lanjut Putrama menambahkan, partisipasi BNI dalam Pesta Rakyat dan Karnaval tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap semangat kemerdekaan, tetapi juga sebagai kontribusi dalam mempererat kebersamaan lintas generasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Lewat keterlibatan aktif ini, BNI berkomitmen untuk senantiasa mendukung langkah pemerintah dan rakyat Indonesia dalam mewujudkan visi perayaan kemerdekaan ke-80, yakni bersatu, berdaulat, dan menyejahterakan rakyat demi terciptanya Indonesia maju,” tutup Putrama.