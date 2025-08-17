Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Astra Life menawarkan empat langkah menuju merdeka finansial bagi keluarga muda: susun anggaran, mulai investasi, lindungi pencari nafkah dengan asuransi, dan rencanakan dana pensiun.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 15:30
Share
Ilustrasi tabungan pendidikan / dok. Freepik
Ilustrasi tabungan pendidikan / dok. Freepik
Ringkasan Berita
  • Survei Bank Indonesia menunjukkan 75,1% penghasilan masyarakat habis untuk konsumsi, dengan tabungan turun menjadi 14,1% dan cicilan 10,8%, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak.
  • Astra Life menawarkan empat strategi untuk merdeka finansial: menyusun anggaran dengan metode 50/30/20, memulai investasi bertahap, melindungi pencari nafkah dengan asuransi jiwa, dan merencanakan dana pensiun sejak dini.
  • Produk asuransi jiwa seperti Flexi Life Protection Plus dari Astra Life dirancang untuk membantu keluarga muda mengelola keuangan dengan pengembalian premi hingga 110% dan pilihan masa pembayaran yang fleksibel.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA– Peringatan HUT ke-80 RI tidak hanya menjadi momentum refleksi arti kemerdekaan, namun juga kemerdekaan finansial. 

Survei Bank Indonesia Juni 2025 menunjukkan rata-rata 75,1% penghasilan masyarakat habis untuk konsumsi, tabungan turun menjadi 14,1%, dan cicilan tetap 10,8%. Kondisi ini membuat banyak keluarga harus menggunakan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kurniasari S. Pranoto, Marketing, Branding & Corporate Communication Dept. Head Astra Life, mengingatkan pentingnya bijak mengelola keuangan. “Di momen kemerdekaan ini, mari mulai mewujudkan merdeka finansial versi masing-masing. Yang terpenting kebutuhan tercukupi sekaligus tetap bisa merencanakan masa depan dengan tenang bersama keluarga tercinta,” ujarnya melalui keterangan resminya dikutip Minggu (18/8/2025).

Meskipun masih berproses untuk mewujudkan merdeka finansial, lanjutnya, yang terpenting kebutuhan dapat tercukupi dan bisa merencanakan masa depan untuk hidup lebih aman dan tenang dengan keluarga tercinta.Untuk mendukung keluarga muda mewujudkan merdeka finansial, berikut empat jurus jitu ala Astra Life: 

1. Susun Anggaran dan Prioritas 

Langkah awal menuju merdeka finansial adalah menyusun anggaran bulanan dengan menetapkan prioritas yang jelas. Bagi keluarga muda, metode 50/30/20 dapat menjadi panduan sederhana pengelolaan keuangan, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok seperti cicilan rumah, belanja kebutuhan pokok, dan asuransi jiwa, 30% untuk gaya hidup, hobi dan hiburan, 20% untuk tabungan, dana darurat, dan investasi. Dengan membagi pengeluaran secara seimbang, keluarga bisa mengelola keuangan tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang.

2. Mulai Investasi Bertahap untuk Masa Depan

Investasi adalah langkah penting untuk mempersiapkan masa depan, terutama dalam hal pendidikan anak atau membeli rumah. Tidak seperti tabungan biasa yang bisa tergerus inflasi, investasi memberi peluang agar uang berkembang seiring waktu. Keluarga muda bisa mulai investasi dari nominal kecil, disesuaikan dengan profil risiko masing-masing dengan catatan selalu konsisten dan memilih produk yang legal serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Lindungi Pencari Nafkah dengan Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah perlindungan dasar bagi pencari nafkah dalam keluarga. Jika terjadi hal tak terduga, santunan dari asuransi jiwa dapat membantu keluarga tetap bertahan secara finansial, baik untuk membayar utang, biaya pendidikan anak, maupun kebutuhan hidup keluarga. 

Dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi global yang melemahkan daya beli masyarakat yang terpaksa harus ‘makan tabungan’ sehingga tabungan berkurang demi memenuhi kebutuhan harian, Astra Life memahami kondisi tersebut dengan menawarkan asuransi jiwa dengan pengembalian premi hingga 110% apabila tertanggung panjang umur di akhir masa pertanggungan. 

Seperti salah satu produk milik Astra Life yaitu, Flexi Life Protection Plus, produk asuransi jiwa murni dengan pengembalian premi hingga 110% dari Premi yang dibayarkan. Selain itu, produk ini dirancang untuk membantu keluarga muda mengelola keuangan dengan lebih terstruktur melalui pilihan masa pembayaran premi yang fleksibel mulai dari 3, 5, 10 tahun dengan frekuensi pembayaran yang tersedia secara bulanan, kuartalan, semesteran, hingga tahunan.

4. Rencanakan Dana Pensiun Sejak Dini

Bila metode 50/30/20 sudah terpenuhi, maka porsi pemenuhan dana pensiun bisa ditingkatkan untuk mengamankan dana masa depan. Ingin merdeka finansial berarti siap menghadapi masa pensiun. 

Semakin dini memulai, maka semakin ringan beban finansial yang harus ditanggung. Misalnya, menyisihkan sejak usia 25 tahun dapat menghasilkan dana yang jauh lebih optimal dibandingkan jika baru dimulai di usia 40-an.

Agar target pensiun tercapai, pastikan rutin menyesuaikan alokasi dana sesuai peningkatan penghasilan. Dengan cara ini bisa mempersiapkan masa pensiun dengan aman dan bisa dinikmati bersama dengan keluarga.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Asteria Desi Kartika Sari
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Merambah Megah Citatah
Premium
2 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
22 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sidang Kartel Bunga Pinjol KPPU Jadi Sorotan

Sidang Kartel Bunga Pinjol KPPU Jadi Sorotan

Kejahatan Siber Rugikan Sektor Keuangan Rp476 Miliar, Komdigi Lawan dengan AI

Kejahatan Siber Rugikan Sektor Keuangan Rp476 Miliar, Komdigi Lawan dengan AI

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry

Kesadaran dan Edukasi Rendah Nasabah jadi Tantangan Utama Asuransi Jiwa

Kesadaran dan Edukasi Rendah Nasabah jadi Tantangan Utama Asuransi Jiwa

Perhatian! SLIK Tak Jadi Satu-satunya Faktor Penilaian KPR Bank

Perhatian! SLIK Tak Jadi Satu-satunya Faktor Penilaian KPR Bank

YOUR MONEY : Jangan Terpengaruh Pemengaruh

YOUR MONEY : Jangan Terpengaruh Pemengaruh

Astra Financial Catat Transaksi Rp2,4 Triliun di GIIAS 2025

Astra Financial Catat Transaksi Rp2,4 Triliun di GIIAS 2025

Ragam Promo Kredit dan Asuransi di GIIAS 2025 dari Kelompok Bisnis Astra (ASII)

Ragam Promo Kredit dan Asuransi di GIIAS 2025 dari Kelompok Bisnis Astra (ASII)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life
Personal Finance
20 menit yang lalu

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah
Perbankan
2 jam yang lalu

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026
Perbankan
6 jam yang lalu

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025
Perbankan
20 jam yang lalu

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025

Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)
Perbankan
19 jam yang lalu

Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025
Perbankan
19 jam yang lalu

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025
Perbankan
19 jam yang lalu

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis
Perbankan
21 jam yang lalu

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis

2

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

3

Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)

4

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025

5

Bursa Kripto BingX Raih Sertifikasi PCI DSS, Jamin Keamanan Data Web3

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kemeriahan Pawai Budaya Cihanjuang Carnival Day 2025 di Bandung
6+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis

2

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

3

Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)

4

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025

5

Bursa Kripto BingX Raih Sertifikasi PCI DSS, Jamin Keamanan Data Web3