Ragam Promo Kredit dan Asuransi di GIIAS 2025 dari Kelompok Bisnis Astra (ASII)

Astra Financial hadir di GIIAS 2025 dengan promo kredit mobil bunga rendah, cashback, dan asuransi gratis. Dukung otomotif dengan solusi finansial terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Sayap keuangan PT Astra International Tbk. (ASII) atau lebih dikenal dengan sebutan Astra Financial menggulirkan sembilan unit bisnisnya ke dalam satu konsep pelayanan dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 yang berlangsung 24 Juli–3 Agustus 2025.

Ragam program dari Astra Financial itu seperti ‘Kredit Cerdas Bersama Astra Financial’ yang menawarkan bunga kredit mobil mulai dari 2,3% untuk tenor 1–3 tahun dan 4,5% untuk tenor 4–5 tahun melalui Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Finance Services (TAF).

Calon pembeli mobil di GIIAS juga bisa memanfaatkan program Kunci Dana dari Bank Saqu yang memungkinkan pembayaran uang muka mobil secara bertahap. Bila dana tersebut disimpan selama minimal 3 bulan, pelanggan berhak mendapatkan cashback hingga 6%. Promo lainnya adalah cashback senilai Rp1,8 juta bagi pengajuan pembiayaan mobil yang dilakukan melalui SEVA. Sementara itu, konsumen yang menukarkan mobil lamanya untuk membeli mobil baru berkesempatan memperoleh cashback tambahan hingga Rp6,8 juta.

Garda Oto dari Asuransi Astra juga menghadirkan program “Beli Asuransi 1 Tahun, Gratis 1 Tahun” untuk memberikan perlindungan ganda bagi kendaraan konsumen. Astra Life turut menawarkan perlindungan jiwa dan kesehatan, sementara FIFGROUP menyediakan pembiayaan sepeda motor Honda dengan pengajuan digital yang lebih mudah. Untuk mendukung proses transaksi, AstraPay dan layanan perbankan digital Bank Saqu menyediakan kemudahan pembayaran uang muka dan cicilan.

Seluruh layanan dan promo Astra Financial dapat diakses di berbagai titik strategis sepanjang pameran. Main booth Astra Financial berada di Hall 7, ditambah dua satellite booth di Hall 2 dan Pre Function Hall Nusantara. Booth FIFGROUP tersedia di Hall 10, sedangkan booth Bank Saqu hadir di Pre Function Hall 8.

Rudy, Wakil Presiden Direktur Astra (In-Charge Astra Financial), mengatakan partisipasi berkelanjutan Astra Financial di GIIAS merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pertumbuhan otomotif nasional. “Kami menghadirkan solusi finansial yang terintegrasi dan mendorong inklusi keuangan melalui pendekatan yang edukatif dan inovatif,” ujar Rudy.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, turut mengapresiasi kontribusi Astra Financial. Ia menilai keberadaan lembaga pembiayaan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif. Per Mei 2025, piutang pembiayaan tumbuh 2,83% secara tahunan (year on year) menjadi Rp504,58 triliun dengan rasio NPF bruto di level 2,57%. Hal ini mencerminkan manajemen risiko yang solid di sektor pembiayaan.