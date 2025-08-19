Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

Tugu Insurance raih ISO 27001-2022, perkuat keamanan informasi dan cegah kebocoran data, tingkatkan kepercayaan publik dan efisiensi operasional
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 15:39
Share
Miliki Keamanan Informasi Berstandar Internasional, Tugu Insurance Kantongi ISO 27001-2022
Miliki Keamanan Informasi Berstandar Internasional, Tugu Insurance Kantongi ISO 27001-2022
Ringkasan Berita
  • Tugu Insurance berhasil meraih sertifikasi ISO 27001-2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi, menunjukkan komitmen mereka dalam memperkuat keamanan data.
  • Sertifikasi ini menegaskan penerapan standar internasional yang menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi di Tugu Insurance.
  • Presiden Direktur Adi Pramana menekankan bahwa pencapaian ini meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung efisiensi operasional perusahaan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia, keamanan data telah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan lagi. Bahkan kasus kebocoran data yang menimpa berbagai perusahaan besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan digital kita yang semuanya berpotensi menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan siber.

Mengacu pada kondisi tersebut, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) melakukan berbagai implementasi penguatan keamanan informasi yang dimiliki oleh Perusahaan.

Untuk memastikan keamanan informasi telah sesuai dengan standar internasional, maka Perusahaan melakukan proses sertifikasi ISO 27001-2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Setelah melalui proses assessment yang dilakukan auditor PT TÜV SÜD Indonesia sebagai lembaga sertifikasi internasional, Tugu Insurance resmi meraih Sertifikat ISO 27001-2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dimana sertifikasi ini menunjukkan komitmen emiten anak usaha PT Pertamina (Persero) ini dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi. 

Ini menjadi sebuah pengakuan atas standar kelas dunia yang diterapkan Tugu Insurance. Standar internasional ISO 27001:2022 yang menjamin aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi.

Presiden Direktur Adi Pramana menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang telah diperoleh dan akan terus mendukung dalam pencegahan kebocoran data dari cybercrime serta menjadi bukti komitmen Tugu Insurance untuk memperkuat keamanan informasi.

“Sertifikasi ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan telah menerapkan praktik terbaik dalam mengelola risiko keamanan informasi, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, dan ke depannya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Tugu Insurance sebagai mitra yang paling dipercaya, lebih kompetitif, dan mendukung efisiensi operasional perseroan", jelas Adi.

Keamanan data bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan kesadaran yang tinggi dan penerapan standar keamanan yang ketat, kita bisa menikmati kemudahan teknologi digital tanpa khawatir akan keamanan data pribadi kita.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer
Premium
45 menit yang lalu

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
1 jam yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Kinerja Solid, Tugu Insurance Lanjutkan Implementasi PSAK 117

Kinerja Solid, Tugu Insurance Lanjutkan Implementasi PSAK 117

Asuransi Tugu (TUGU) Raup Laba Rp230,92 Miliar per Semester I/2025

Asuransi Tugu (TUGU) Raup Laba Rp230,92 Miliar per Semester I/2025

Marak Penipuan Tagihan Pajak Berekstensi APK, BRI Edukasi Masyarakat

Marak Penipuan Tagihan Pajak Berekstensi APK, BRI Edukasi Masyarakat

Perangi Cybercrime: BRI Tingkatkan Keamanan dan Terus Edukasi Nasabah

Perangi Cybercrime: BRI Tingkatkan Keamanan dan Terus Edukasi Nasabah

Waspada Cybercrime, Ini Sederet Modus Penipuan Perbankan yang Marak Terjadi

Waspada Cybercrime, Ini Sederet Modus Penipuan Perbankan yang Marak Terjadi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022
Asuransi
5 menit yang lalu

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

OPINI: Investment Account & Kesiapan SDM Bank Syariah
Perbankan
15 menit yang lalu

OPINI: Investment Account & Kesiapan SDM Bank Syariah

OJK: Warga RI Rugi Rp4,6 Triliun akibat Penipuan Online
Fintech
1 jam yang lalu

OJK: Warga RI Rugi Rp4,6 Triliun akibat Penipuan Online

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency
Perbankan
18 Agt 2025 | 13:57 WIB

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum
Perbankan
2 jam yang lalu

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Ada Emiten Bank Ikut Kena Sanksi BEI imbas Telat Setor Lapkeu
Perbankan
4 jam yang lalu

Ada Emiten Bank Ikut Kena Sanksi BEI imbas Telat Setor Lapkeu

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI
Perbankan
18 Agt 2025 | 12:54 WIB

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Terpopuler

1

CIMB Niaga Buka Suara soal Peluang Akuisisi Bank Syariah Jelang Spin Off

2

Jam Operasional Bank Hari Ini 19 Agustus 2025 Usai Cuti Bersama Hari Kemerdekaan

3

Mengintip Tantiem Bos Bank BUMN yang Kini Disetop Prabowo

4

Rencana Merger BUMN Asuransi-Reasuransi, Pengamat: Jaga Kepercayaan Pemegang Polis

5

OJK Bakal Longgarkan Izin Usaha Gadai, Pengamat Ingatkan Risiko Ketidakstabilan Industri

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Sekolah Kekurangan Ruang Kelas di Jambi
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

CIMB Niaga Buka Suara soal Peluang Akuisisi Bank Syariah Jelang Spin Off

2

Jam Operasional Bank Hari Ini 19 Agustus 2025 Usai Cuti Bersama Hari Kemerdekaan

3

Mengintip Tantiem Bos Bank BUMN yang Kini Disetop Prabowo

4

Rencana Merger BUMN Asuransi-Reasuransi, Pengamat: Jaga Kepercayaan Pemegang Polis

5

OJK Bakal Longgarkan Izin Usaha Gadai, Pengamat Ingatkan Risiko Ketidakstabilan Industri