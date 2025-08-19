Bisnis Indonesia Premium
Data 1,1 Juta Nasabah Allianz Life AS Bobol akibat Peretasan

Data 1,1 juta nasabah Allianz Life AS bocor akibat peretasan pada 16 Juli 2025, mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan email. Allianz sediakan layanan pemantauan identitas.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 16:14
Pegawai melintas di depan logo Allianz ./ Istimewa
Pegawai melintas di depan logo Allianz ./ Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Situs pemberitahuan kebocoran data, Have I Been Pwned, melaporkan bahwa data pribadi 1,1 juta nasabah Allianz Life di Amerika Serikat bocor karena peretasan.

Dilansir dari Reuters, kebocoran data terjadi pada 16 Juli 2025. Dari total 1,4 juta nasabah Allianz di AS, 1,1 juta di antaranya menjadi korban kebocoran data.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Have I Been Pwned, informasi yang diretas mencakup nama nasabah, alamat, nomor telepon, dan email.

Juru bicara Allianz Life AS menolak memberikan komentar lebih lanjut kepada Reuters karena penyelidikan perusahaan masih berlangsung. Namun, sebelumnya perusahaan menyatakan bahwa peretas mencuri sebagian besar data nasabah, profesional keuangan, dan beberapa karyawan.

Juru bicara tersebut mengatakan perusahaan akan menyediakan sumber daya khusus, termasuk layanan pemantauan identitas selama dua tahun, untuk membantu individu yang terdampak.

Pelanggaran ini merupakan bagian dari gelombang serangan siber tingkat tinggi secara luas yang menargetkan perusahaan-perusahaan global, termasuk Microsoft dan UnitedHealth Group.

Serangan siber terhadap divisi teknologi UnitedHealth tahun lalu—pelanggaran data layanan kesehatan terbesar dalam sejarah AS—memengaruhi 192,7 juta orang.

Sementara itu, peretas menyusup ke server SharePoint lokal Microsoft pada Juli 2025, menyerang lebih dari 100 organisasi, termasuk lembaga pemerintah AS, dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan identitas.

 

Penulis : Wibi Pangestu Pratama
Editor : Wibi Pangestu Pratama
Sumber : Reuters

Topik

