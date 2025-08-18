CIMB Niaga Buka Suara soal Peluang Akuisisi Bank Syariah Jelang Spin Off

CIMB Niaga pertimbangkan akuisisi bank syariah jelang spin-off unit syariah, meski belum ada rencana konkret. Spin-off diharapkan efektif 4 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) buka suara terkait peluang akuisisi bank syariah lain di tengah rencana pemisahan unit usaha syariahnya menjadi entitas terpisah alias spin off.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, secara prinsip pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan akuisisi guna memperbesar skala bisnis syariah.

“Kalau ada, boleh,” kata Lani, Senin (18/8/2025).

Meski demikian, Lani menegaskan hingga saat ini CIMB Niaga belum memiliki rencana konkret.

“Belum ada portofolio yang dilihat,” tutur Lani ketika kembali ditanya soal kepastian rencana tersebut.

Sebagaimana diketahui, CIMB Niaga tengah mempersiapkan spin off unit usaha syariah untuk menjadi bank umum syariah. Langkah ini sejalan dengan ketentuan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai informasi, CIMB Niaga telah memulai proses dengan memperoleh persetujuan direksi dan dewan komisaris atas rancangan pemisahan pada 25 April 2025. Selanjutnya, pemegang saham memberikan restu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 26 Juni 2025.

Setelah itu, CIMB Niaga menyampaikan permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS hasil pemisahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta laporan ke Bank Indonesia (BI) pada 31 Juli 2025. Dari tahapan tersebut, persetujuan prinsip dari OJK diperkirakan terbit pada 24 Oktober 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta pemisahan serta pendirian badan hukum CIMB Syariah.

CIMB Niaga menargetkan izin usaha CIMB Syariah akan dikantongi pada 2 Maret 2026. Dengan demikian, tanggal efektif pemisahan sekaligus dimulainya operasional CIMB Syariah ditetapkan pada 4 Mei 2026.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, pengumuman kepada publik terkait efektifnya pemisahan serta pelaporan ke OJK dijadwalkan pada 6 Mei 2026. Sementara itu, permohonan pencabutan izin usaha UUS CIMB Niaga akan diajukan ke OJK pada 13 Mei 2026.

