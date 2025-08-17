Bisnis Indonesia Premium
Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

PNM berdayakan ibu-ibu Indonesia lewat program Mekaar, beri modal dan pelatihan untuk kemandirian ekonomi, tingkatkan pendapatan dan ketahanan pangan.
Minggu, 17 Agustus 2025 | 21:24
Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya
Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya
Ringkasan Berita
  • PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberdayakan perempuan prasejahtera di Indonesia melalui program pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dilengkapi pelatihan keterampilan hidup.
  • Program PNM Peduli mendukung ketahanan pangan dengan menyalurkan bibit dan memberikan pendampingan budidaya, serta pelatihan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasabah.
  • Program ini telah membantu banyak ibu menambah pendapatan keluarga, membiayai pendidikan anak, dan menciptakan lapangan kerja kecil, menjadikan mereka agen perubahan di lingkungan masing-masing.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Semangat kemerdekaan tidak hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga tentang merdeka secara ekonomi dan berdaya untuk masa depan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mewujudkan hal itu lewat program pemberdayaan perempuan prasejahtera yang menyasar ibu-ibu di seluruh penjuru Indonesia.

Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup (life skill) yang memperkuat kemandirian. Seperti ketua kelompok nasabah, dibekali pelatihan kepemimpinan dan komunikasi agar mampu memimpin anggotanya dengan bijak.

Dalam program PNM Peduli yang menyasar aspek ketahanan pangan, PNM menyalurkan bibit dan pendampingan budidaya sayur, ikan serta ayam agar mereka dapat menghasilkan bahan pangan sendiri sekaligus menghemat pengeluaran. Sementara itu, pelatihan pengelolaan keuangan membantu nasabah mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha dengan lebih cerdas.

Dampaknya terasa nyata. Banyak nasabah yang awalnya hanya mengandalkan penghasilan suami, kini mampu menambah pendapatan keluarga, membiayai sekolah anak, hingga menciptakan lapangan kerja kecil di lingkungannya.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyaluran modal. “Kami ingin ibu-ibu nasabah PNM merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola usaha dengan percaya diri, dan menjadi agen perubahan di lingkungannya. Kemerdekaan ekonomi perempuan adalah salah satu kunci kemajuan bangsa,” ujarnya.

Di tengah perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, PNM membuktikan bahwa kemandirian ekonomi perempuan adalah salah satu pondasi kemajuan bangsa. Program PNM Mekaar menjadi bukti bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya dirasakan di pusat kota, tapi juga di desa-desa.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

 

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

