Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Ketua DK OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya persatuan dan kedaulatan sebagai amanah kemerdekaan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA– Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan pentingnya persatuan agar Indonesia semakin berdaulat menuju cita-cita untuk membangun Indonesia nan Sejahtera.

“Bersatulah agar kita berdaulat, berdaulatlah agar rakyat sejahtera dan sejahterakanlah rakyat agar Indonesia benar-benar maju,” kata Mahendra saat menyampaikan amanat pada Upacara Kemerdekaan RI ke-80 yang digelar OJK di Lapangan Banteng Jakarta, melalui keteranga resminya Minggu (17/8/2025).

Menurut Mahendra, persatuan dan kedaulatan bangsa merupakan jalan menuju Indonesia Emas 2045 mencapai 100 tahun Kemerdekaan Indonesia yang kuat, adil, makmur, dan bermartabat di mata dunia.

Dia menekankan kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan amanah para pahlawan untuk terus dijaga dan diperjuangkan dengan kerja nyata oleh setiap masyarakat.

“Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan tanpa lelah dan pengorbanan jiwa raga para pahlawan putra dan putri terbaik bangsa Indonesia. Dari mereka kita mewarisi pesan yang abadi bahwa kemerdekaan adalah amanah bukan hadiah. Sekali lagi amanah bukan hadiah,” kata Mahendra.

Dalam kesempatan itu, Mahendra juga mengutip kalimat-kalimat para pejuang pahlawan Kemerdekaan Indonesia, seperti disampaikan oleh Bung Karno “Sekali merdeka tetap merdeka, mati kita mulia, hidup kita jaya. Itulah sumpah bangsa, sumpah yang tidak boleh layu dimakan zaman” .

Upacara peringatan HUT RI ke-80 diikuti oleh seluruh pegawai OJK di Jakarta serta juga digelar serentak di Kantor OJK di seluruh Indonesia.