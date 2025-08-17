Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Ketua DK OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya persatuan dan kedaulatan sebagai amanah kemerdekaan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 13:43
Share
Upacara peringatan HUT RI ke-80 diikuti oleh seluruh pegawai OJK di Jakarta serta juga digelar serentak di Kantor OJK di seluruh Indonesia/dok. OJK
Upacara peringatan HUT RI ke-80 diikuti oleh seluruh pegawai OJK di Jakarta serta juga digelar serentak di Kantor OJK di seluruh Indonesia/dok. OJK

Bisnis.com, JAKARTA– Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan pentingnya persatuan agar Indonesia semakin berdaulat menuju cita-cita untuk membangun Indonesia nan Sejahtera. 

“Bersatulah agar kita berdaulat, berdaulatlah agar rakyat sejahtera dan sejahterakanlah rakyat agar Indonesia benar-benar maju,” kata Mahendra saat menyampaikan amanat pada Upacara Kemerdekaan RI ke-80 yang digelar OJK di Lapangan Banteng Jakarta, melalui keteranga resminya Minggu (17/8/2025).

Menurut Mahendra, persatuan dan kedaulatan bangsa merupakan jalan menuju Indonesia Emas 2045 mencapai 100 tahun Kemerdekaan Indonesia yang kuat, adil, makmur, dan bermartabat di mata dunia. 

Dia menekankan kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan amanah para pahlawan untuk terus dijaga dan diperjuangkan dengan kerja nyata oleh setiap masyarakat.

“Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan tanpa lelah dan pengorbanan jiwa raga para pahlawan putra dan putri terbaik bangsa Indonesia. Dari mereka kita mewarisi pesan yang abadi bahwa kemerdekaan adalah amanah bukan hadiah. Sekali lagi amanah bukan hadiah,” kata Mahendra. 

Dalam kesempatan itu, Mahendra juga mengutip kalimat-kalimat para pejuang pahlawan Kemerdekaan Indonesia, seperti disampaikan oleh Bung Karno “Sekali merdeka tetap merdeka, mati kita mulia, hidup kita jaya. Itulah sumpah bangsa, sumpah yang tidak boleh layu dimakan zaman” .

Baca Juga

Upacara peringatan HUT RI ke-80 diikuti oleh seluruh pegawai OJK di Jakarta serta juga digelar serentak di Kantor OJK di seluruh Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Asteria Desi Kartika Sari
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Merambah Megah Citatah
Premium
53 menit yang lalu

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
21 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penyaluran KUR di Jatim Capai Rp66,73 Triliun

Penyaluran KUR di Jatim Capai Rp66,73 Triliun

Kinerja Perbankan Tumbuh Positif

Kinerja Perbankan Tumbuh Positif

Sidang Kartel Bunga Pinjol KPPU Jadi Sorotan

Sidang Kartel Bunga Pinjol KPPU Jadi Sorotan

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Ketum PDI-P Megawati Ungkap 7 Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Ketum PDI-P Megawati Ungkap 7 Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah
Perbankan
48 menit yang lalu

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026
Perbankan
4 jam yang lalu

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026

Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)
Perbankan
17 jam yang lalu

Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025
Perbankan
19 jam yang lalu

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025
Perbankan
17 jam yang lalu

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025
Perbankan
17 jam yang lalu

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

Bursa Kripto BingX Raih Sertifikasi PCI DSS, Jamin Keamanan Data Web3
Fintech
18 jam yang lalu

Bursa Kripto BingX Raih Sertifikasi PCI DSS, Jamin Keamanan Data Web3

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis
Perbankan
20 jam yang lalu

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis

2

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

3

Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)

4

Sejumlah Saham Bank Kecil (BNBA Cs) Bergejolak

5

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis

2

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

3

Iwan Nataliputra Efektif jadi Komisaris Independen Bank Milik Wings Group (MASB)

4

Sejumlah Saham Bank Kecil (BNBA Cs) Bergejolak

5

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025