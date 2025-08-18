Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Celios: Stabilitas Keuangan Terancam jika Kopdes Masuk Sektor Berisiko Tinggi

Celios memperingatkan risiko sistemik jika dana Kopdes digunakan di sektor berisiko tinggi seperti tambang ilegal, yang dapat mengancam stabilitas keuangan nasional.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 16:41
Share
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira di sela-sela agenda bertajuk ‘Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80’ di Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025) /Bisnis-Ni Luh Anggela
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira di sela-sela agenda bertajuk ‘Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80’ di Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025) /Bisnis-Ni Luh Anggela
Ringkasan Berita
  • Bhima Yudhistira dari Celios memperingatkan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam penggunaan dana Koperasi Desa (Kopdes) untuk sektor berisiko tinggi seperti tambang ilegal, karena dapat mengancam stabilitas keuangan nasional.
  • Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa koperasi diperbolehkan mengelola tambang berdasarkan revisi UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang akan berlaku pada Februari 2025.
  • Ketua YLBHI Muhamad Isnur mengkhawatirkan bahwa program Kopdes/Kel Merah Putih dapat menciptakan oligarki lokal dan merusak sistem ekonomi masyarakat karena peran dominan Kepala Desa dalam pengelolaan koperasi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai penggunaan dana Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih untuk sektor berisiko tinggi seperti tambang ilegal. Pasalnya, hal ini bisa berdampak sistemik ke sektor keuangan nasional.

Untuk diketahui, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Yandri Susanto sempat menyebut bahwa Kopdes/Kel Merah Putih tak wajib mengembalikan dana desa kepada pemerintah desa, jika mengalami gagal bayar pinjaman dari Bank Himbara.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut bahwa koperasi diperbolehkan mengelola tambang menurut revisi Undang-Undang No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang disahkan menjadi UU pada Februari 2025.

“Kalau Kopdes yang rasa bansos itu digunakan oleh masyarakat untuk mengelola tambang-tambang ilegal, ini sebenarnya akan ada risiko sistemik ke sektor keuangan,” ungkap Bhima dalam agenda ‘Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80’ di Jakarta Pusat, dikutip Senin (18/8/2025).

Bhima menuturkan, sebagian tambang sangat bergantung pada harga komoditas yang fluktuatif. Jika kemudian terjadi gagal bayar di dalam tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat, hal ini dinilai dapat mengguncang stabilitas sektor keuangan.

Untuk itu, dia memperingatkan Kepala Negara berhati-hati agar Kopdes/Kel Merah Putih tak disalahgunakan untuk sektor-sektor dengan risiko tinggi seperti pertambangan.

Baca Juga

“Ini kita mau kasih warning kepada pemerintah khususnya Pak Prabowo, hati-hati. Kopdes ini jangan sampai disalahgunakan ke sektor-sektor yang punya risiko tinggi bagi lingkungan, terutama juga bagi perbankan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur khawatir program Kopdes/Kel Merah Putih justru menimbulkan oligarki lokal, mengingat peran sentral dari Kepala Desa sebagai pengurus dan pengawas koperasi.

Menurutnya, posisi Kepala Desa yang dapat mengendalikan ekonomi daerah sepenuhnya dapat meruntuhkan sistem ekonomi yang telah berjalan normal di masyarakat.

“Dia akan bisa meruntuhkan sistem ekonomi yang berjalan normal di masyarakat karena ada uang baru nih, modalnya ini. Dia bisa mengendalikan arus mata rantai ini sendiri dengan dukungan dari dana pemerintah,” jelas Isnur.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
8 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
38 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

MBG dan Kopdes Merah Putih Diharapkan Kerek Sektor Transportasi dan Pergudangan

MBG dan Kopdes Merah Putih Diharapkan Kerek Sektor Transportasi dan Pergudangan

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri

Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

Puan Pastikan Dukung Prabowo Tindak 1.036 Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun

Puan Pastikan Dukung Prabowo Tindak 1.036 Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun

Ini Sektor Emiten yang Rajin Terbitkan Obligasi Korporasi, Angkat Nilai Emisi

Ini Sektor Emiten yang Rajin Terbitkan Obligasi Korporasi, Angkat Nilai Emisi

OJK Optimistis Sektor Keuangan 2025 Tetap Melaju, Ini Targetnya

OJK Optimistis Sektor Keuangan 2025 Tetap Melaju, Ini Targetnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?
Bisnis Syariah
1 jam yang lalu

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Celios: Stabilitas Keuangan Terancam jika Kopdes Masuk Sektor Berisiko Tinggi
Perbankan
1 jam yang lalu

Celios: Stabilitas Keuangan Terancam jika Kopdes Masuk Sektor Berisiko Tinggi

Prabowo Mau Pangkas Komisaris dan Tantiem, Kinerja Bank BUMN Makin Moncer?
Perbankan
2 jam yang lalu

Prabowo Mau Pangkas Komisaris dan Tantiem, Kinerja Bank BUMN Makin Moncer?

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026
Perbankan
17 Agt 2025 | 09:49 WIB

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India
Asuransi
2 jam yang lalu

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI
Perbankan
20 jam yang lalu

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

Perusahaan Gadai Bakal Kedatangan Pesaing Baru usai Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK
Multifinance
3 jam yang lalu

Perusahaan Gadai Bakal Kedatangan Pesaing Baru usai Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya
Multifinance
21 jam yang lalu

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

3

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

4

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

5

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

3

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

4

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

5

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)